Büyükçekmece Belediyesi\'ne yapılan rüşvet operasyonunda 8 kişi tutuklandı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiçbir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Belediye personelinin maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

OPERASYONDA 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 22 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı.

8'İ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.

BELEDİYE PERSONELİ RÜŞVET KARŞILIĞI İNŞAAT RUHSATI VERMİŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen 140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Villaların hiç bir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GAZETECİLER DARBEDİLMİŞTİ

Belediye önünde toplanarak operasyona tepki gösteren gruptakilerden bazıları, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darbetmiş, gazetecilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

YAŞLI KADININ BOĞAZINI SIKIP KÜFRETTİ

Bu sırada Büyükçekmece Belediyesinden emekli olan ve protestocu grubun içinde bulunan Hasan A'nın, belediye önündeki başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak kadına hakarette bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yetimoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu şüpheli Hasan A. hakkında ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatılmıştı.