Büyükçekmece\'de Midibüs Devrildi

19.03.2026 19:29
D-100 Karayolu'nda midibüs devrildi, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAĞMUR KAZAYI GETİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu Büyükçekmece Güzelce mevkiinde, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Temizlik personelini taşıyan araç kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan 26 yaşındaki Recep Berkan Hodlioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK AKSADI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik bir süre durma noktasına geldi. Ana yolun kapanmasıyla ulaşım yan yoldan sağlandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, olay yerine 112 ekiplerinin hızla sevk edildiğini belirterek, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

