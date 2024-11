Cemil Tugay Selçuk'ta Projelerini Tanıttı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilçe otogarının açılışı için gittiği Selçuk'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Selçuk Belediyesi ve CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Tugay, "Bu dönem Selçuk için güzel projelerimiz var. Efes Selçuk tarihine geçecek en güzel dönemlerden biri olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapımı tamamlanan Selçuk Otogarı'nın açılışını yapmak üzere gittiği Selçuk'ta çeşitli ziyaretler yaptı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret eden, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selçuk İlçe Başkanlığı'na geçerek İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Tugay'a, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi bürokratları ile meclis üyeleri de eşlik etti.

"Milletimize inanıyorum"

Başkan Tugay, CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve Başkan Ahmet Özer'in tutuklanması hakkındaki açıklamalarını televizyondan takip etti. Tugay, ardından "Genel Başkanımızın konuşmasını dinledik. Önümüzde ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçim var. Aslında hepimiz tetikteyiz. Çünkü her zaman yaptıkları gibi bel altı çalışmalarla seçimi kazanmak istiyorlar. Gücümüzü kırmak için her yolu deneyen bir iktidar var" dedi. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu gücü olduğunu belirten Başkan Tugay, partisinin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Başkan Tugay, "Ben kendimi sorumlu görüyorum. Parti örgütümle beraber bu mücadeleyi yapmak istiyorum. Partimize inanıyorum. Milletimize inanıyorum" dedi.

"Dinlemeye hazırım"

Belediyecilik hizmetleri konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, "Bu dönem Selçuk'a Filiz Hanım ile birlikte çok güzel bir şekilde hizmet edeceğiz. Güzel projelerimiz var. Gerçekten çok kararlıyız. Efes Selçuk tarihine geçecek en güzel dönemlerden biri olacak. Benden istediğiniz bir şey olduğu takdirde bunu dinlemeye de her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

"Sayenizde otogarımız açılıyor"

Ziyaret için Başkan Tugay'a teşekkürlerini sunan CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, "Uzun zamandır faaliyete geçmesini beklediğimiz bir otogarımız vardı. Sayenizde açılıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Seçimden sonraki süreçte bize gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her sorunda yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkürler" dedi.