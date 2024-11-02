Cemil Tugay Selçuk'ta Projelerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cemil Tugay Selçuk'ta Projelerini Tanıttı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk'ta otogar açılışı için yaptığı ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk için yeni projeler müjdeleyen Tugay, partisine olan inancını vurguladı.

02.11.2024 16:47  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilçe otogarının açılışı için gittiği Selçuk'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Selçuk Belediyesi ve CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Tugay, "Bu dönem Selçuk için güzel projelerimiz var. Efes Selçuk tarihine geçecek en güzel dönemlerden biri olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapımı tamamlanan Selçuk Otogarı'nın açılışını yapmak üzere gittiği Selçuk'ta çeşitli ziyaretler yaptı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret eden, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selçuk İlçe Başkanlığı'na geçerek İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Tugay'a, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi bürokratları ile meclis üyeleri de eşlik etti.

"Milletimize inanıyorum"

Başkan Tugay, CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve Başkan Ahmet Özer'in tutuklanması hakkındaki açıklamalarını televizyondan takip etti. Tugay, ardından "Genel Başkanımızın konuşmasını dinledik. Önümüzde ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçim var. Aslında hepimiz tetikteyiz. Çünkü her zaman yaptıkları gibi bel altı çalışmalarla seçimi kazanmak istiyorlar. Gücümüzü kırmak için her yolu deneyen bir iktidar var" dedi. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu gücü olduğunu belirten Başkan Tugay, partisinin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Başkan Tugay, "Ben kendimi sorumlu görüyorum. Parti örgütümle beraber bu mücadeleyi yapmak istiyorum. Partimize inanıyorum. Milletimize inanıyorum" dedi.

"Dinlemeye hazırım"

Belediyecilik hizmetleri konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, "Bu dönem Selçuk'a Filiz Hanım ile birlikte çok güzel bir şekilde hizmet edeceğiz. Güzel projelerimiz var. Gerçekten çok kararlıyız. Efes Selçuk tarihine geçecek en güzel dönemlerden biri olacak. Benden istediğiniz bir şey olduğu takdirde bunu dinlemeye de her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

"Sayenizde otogarımız açılıyor"

Ziyaret için Başkan Tugay'a teşekkürlerini sunan CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, "Uzun zamandır faaliyete geçmesini beklediğimiz bir otogarımız vardı. Sayenizde açılıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Seçimden sonraki süreçte bize gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her sorunda yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkürler" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, Selçuk, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay Selçuk'ta Projelerini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
22:01 Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 17:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cemil Tugay Selçuk'ta Projelerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.