Çevre Bakanı Kurum: Biz yüzbinlerce konut yaparken onlar Roma\'da günlerini gün ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz milletimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışıp yüzbinlerce konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyor." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Kocaeli 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurum, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır hayata geçirdiği çalışmalara değinerek, Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetle, yatırımla ve projelerle tanıştırdıklarını söyledi.

Kurum, millete karşı böbürlenerek yürümediklerini, kibre kapılmadıklarını ve gurura yenilmediklerini vurgulayarak, 11 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını anlattı.

Ülkenin yarınları için mücadele etmeye, Türkiye'nin en güçlü çevre ve şehircilik yatırımlarını üretmeye devam ettiklerini bildiren Kurum, deprem bölgesinde ilk günkü motivasyonla yaraları sarmaya ve seferberlik anlayışıyla çalıştıklarına belirtti.

Kurum, tüm afetzedeleri yeni ve sağlam yuvalarına kavuşturmak için süratli şekilde konutları inşa ettiklerini kaydederek, Kocaeli'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ve yatırımlara işaret etti.

Kocaeli'de bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 12 binden fazla yeni konutun yapıldığını aktaran Kurum, milletle omuz omuza yürüyeceklerini, bu anlayışla 22 yıldır çalıştıklarını, 6 gün sonra partinin 23. yılını hep birlikte kutlayacaklarını ifade etti.

"Türkiye'ye dair herhangi bir hedefleri, hayalleri de yok"

Kurum, AK Parti kadrolarının Türkiye'yi büyütmeye yeminli kadrolar olduğunu, muhalefetin ise böyle bir derdi olmadığını belirtti.

Türkiye'deki muhalefetin, tek bir konuda bile ülke menfaatinden yana duramadığını savunan Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye'ye dair herhangi bir hedefleri, hayalleri de yok. Hatırlayacaksınız, deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize, 'konut yapacağız, bedava dağıtacağız' diye sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir çakılı çivileri yok, tek bir konut dahi yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüz üstü bıraktılar. Biz milletimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışıp yüzbinlerce konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyor. Biz İstanbul'da, Kocaeli'de hem merkezinde hem de ilçelerinde deprem dönüşümü yaparken, onlar Paris'in balo salonlarında maalesef keyif çatıyor. Bakın biz terör şebekesi PKK'yla mücadele ediyoruz, itiraz nereden geliyor; Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor. Biz FETÖ'cü hainlerin peşine düşüyoruz, ses yine bunlardan geliyor."

PKK ve FETÖ ihanet şebekelerine seslenen Kurum, "Ülkemizin 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın tek bir çakıl tanesini alamayacaksınız. Bu kutlu devleti parçalayamayacaksınız. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyümeye, yol yürümeye, dünyanın neresinde bir mazlum varsa el uzatmaya devam edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz bu kadrolarla birlikte hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İsrail terörü, mutlaka sona erecektir"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün aynı CHP, özgür Karabağ için Libya'daki varlığımız için en sert sözleri sarfediyor. Bunlar, Gazze'nin Kuvayımilliye'sini, HAMAS'ı terör örgütü olarak lanse ve ilan ediyor. Biz de buradan bir kez daha haykırıyoruz! İsrail terörü, mutlaka sona erecektir. Filistin bir gün mutlaka özgür olacaktır. Nerede bir kardeşimizin canı yanıyorsa, biz oralıyız. Bu yüzden bizim için Gazze Kocaeli'dir, Kocaeli Gazze'dir. Buradan, Orhangazi'nin şehrinden, Filistin'in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı gönderiyoruz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

Kurum, sınır tanımayan CHP'nin, en son Mavi Vatan anlayışına "masal" dediğini, ülkenin stratejik değerlerine hiçbir saygısının olmadığını yine gösterdiğini belirtti.

Milletin CHP'den hiçbir vizyon ve gelecek beklemediğine işaret eden Kurum, "Bu milletin umudu AK Parti'dir. Umut, bu milletin 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı'dır. Umut, millete sevdalı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz"

Kurum, seçimin bittiğini ve milletin kararını sandıkta verdiğini anımsatarak, seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen muhalefetin meydanlarda ve sahada olmadığını vurguladı.

Belediye başkanlarının asli işlerini yapmaları ve başka gündemlerin peşine düşmemeleri gerektiğini bildiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin polemiklerle, yalan ve iftirayla kaybedecek vakti yok. İcraata, projeye, esere ihtiyacı var. Tartışmaya değil, yatırıma ihtiyacı var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bunu en iyi Kocaeli bilir. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depreme karşı sorumluluklarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Ama artık muhalefet ve belediyelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi; Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor; Hemen her zaman yaptıkları gibi en iyi bildikleri iş olan bahanelere sarılıyorlar. Biri 'personel vermiyorsunuz' deyip bahane uyduruyor, bir diğeri üzerine düşen işi yapmadan, 'bakanlıktan alacağım var.' diyor. Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama iş Paris'te, Roma'da parti yapmaya gelince kaynakları, paraları hemen buluveriyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor, kendi yanında görmek istiyor. Paris'e, Roma'ya gelince para var ama 'SGK borçlarını ödeyin.' dendiği zaman para yok. "

-"Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada tespit edeceğiz"

Kurum, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, 81 ilde millete meydanlarda verdiği sözleri tutacağını dile getirerek, "Çünkü bizim için aslolan Türkiye'dir, milletimizdir, milletimizin geleceğidir. Söz veriyoruz. Bizi polemikte değil, nerede görmek istiyorsanız orada bulacaksınız. Dönüşüm alanlarında, yeşil alanların yapılmasında göreceksiniz. Bizi kavgada değil, sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında göreceksiniz. Bizi iftira üretirken değil, Körfez'in temizliğinde göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerde, tüm Türkiye'de istedikleri neticeleri alamadıklarını, buna rağmen milletin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güvendiğini işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz, yerel seçimlerde bize 'kendi öz evladına nasihat eder gibi' ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider, benim oyum yine sana' dedi. Şimdi bize düşen görev, partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002'nin kendi şartları olduğunu, artık 2024'ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız. Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız, beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayacağız. Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları, bizzat sahada tespit edeceğiz. Milletimizin bizden beklediği sorunlarının üzerine gideceğiz. Bu sorunları teker teker çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün taze bir heyecanla işimize başlayacağız. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Tüm gönülleri yeniden kazanacağız. Milletimizin de desteğiyle, bu ekonomik sıkıntıları atlatacağız."

Kurum, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceklerini, refahı yükselteceklerini vurgulayarak, istihdam ve ihracatın arttığını, işsizliğin de her geçen gün azaldığını ve cari açığın iyileştiğini bildirdi.

Merkez Bankası rezervlerinin rekor üstüne rekor kırdığını kaydeden Kurum, "Bu kutlu çatının altında ümitsizliğe yer yoktur, karamsarlığa yer yoktur. Çok çalışacağız. Başaracağız, liderimiz, ülkemiz, milletimiz için gençlerimiz çocuklarımız için başaracağız. İnşallah yeni 23 yıllara hep birlikte, milletimize hizmet etmek için koşacağız." dedi.