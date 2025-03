CHP 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultaya Gidiyor.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamara: Dursun ALKAYA

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullanarak 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek, "23 Mart Pazar günü sandık kurulmasının teminatı budur. Şu anki yönetime kayyum atayıp sandığı kurdurmamaya çalışanlara karşı, biz olağanüstü kurultay kararıyla kayyum ihtimalini kesip önümüzdeki pazar günkü seçimin yapılmasını garanti altına alıyoruz. Esas yaptığımız iş budur" dedi. CHP'de tüm demokratik yolların açık olduğunu vurgulayan Özel, "Biz hazırız. Ben kurultayda adayım, arkadaşlarım adaydır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde, Saraçhane'de Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı. Bunu bir basın açıklamasıyla duyuran Özel, şunları söyledi:

"9 Ekim 2024 tarihinden itibaren yargı eliyle İBB'ye Belediye Başkanımıza, Beşiktaş Belediye Başkanımıza, Beykoz Belediye Başkanımıza, Esenyurt Belediye Başkanımıza, İstanbul özelinde belediye başkanları üzerinden Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı tacizlerinin gerçek niyetlerinin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak, bunun için diplomasının iptalini dahi göze almak, 35 yıl önce ilanla çağırdıkları bir öğrenciyi, 31 yıl önce verdikleri diplomayı iptal ederek Türkiye'de anayasal güvencelerin, hukuk güvencelerinin tamamını askıya almayı da göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız. Günlerdir de bize, bizlere neler yaptıklarını görüyorsunuz.

"23 Mart'ı engellemek için her şeyi yaptılar"

Siyasi partilerin kurultayları yapılıyor ve belli itiraz sürelerinden sonra sonuç kesinleşiyor. Buradan sonra altı ay süreyle de birtakım süreler tükendikten sonra artık hiçbir şekilde kurultaylarla ilgili bir tartışma yürüyemeyecekken, bununla ilgili çok net hükümler varken aynı özel görevlendirilmiş, CHP'yi karıştırmaya ve onun cumhurbaşkanı adayı belirleme iradesini engellemeye yönelik olarak Başsavcılık İstanbul'da bir gizli soruşturma yürütüyor. Bunun yanında da CHP'nin içinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine hiç yakışmayacak birtakım meczuplar bulunarak başvurular yaptırılıyor, ifadeler alınıyor. En nihayetinde her şeye tenezzül edenler bugün; bizim 23 Mart'ta Türkiye'ye baharı getirecek, Ekrem İmamoğlu'nu hem 1 milyon 750 bin CHP üyesiyle hem de dayanışma sandığı dediğimiz sandıkları koyarak oy verme yerlerinde üye olmayanların da gelip bir yan sandıkta aynı pusulayı atarak Ekrem İmamoğlu'na ve bu sürece demokrasiye desteklerini ilan edebilecekleri bir süreçte bunu engellemek için her şeyi yaptılar.

"Amaç; kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak"

En son 23 Mart'a dört gün kala gittiler, Sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Dört gün süre, o sürenin tamamını kullanıyorlar. Amaç; kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak. Haklı olarak her biriniz sordunuz: 'Artık buradan sonra Ekrem İmamoğlu aday mı? Seçimi yapacak mısınız?' 'Evet. Kararlıyız' dedik. 'Ya tutuklanırsa?' 'Yine adayımızdır' dedik. 'Diploması iptal?' Adayımızdır, hukuk mücadelesi sürer. Resmi başvuru olacağı güne kadar adayımızdır. O gün resmi başvuru yapılmıyorsa bütün CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'dur. Birimiz girer, seçimi alırız. Yeter ki adayı belirleyelim' dedik."

"İstanbul İl Kongresi delegelerini olağanüstü kongrede seçemezsiniz"

Partinin Genel Başkanı olarak olağanüstü kurultay kararı aldığını ve konuyla ilgili resmi başvurunun Ankara'da yapıldığını açıklayan Özel, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Lideri Özel, "Kayyum atama iddiasına neden olan İstanbul İl Kongresi'nde aynı delegeler mi oy kullanacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İstanbul il Kongresi'nin delegeleri, seçilmiş kurultay delegeleridir. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bir il kongresini olağanüstü yapsanız da orada delege seçemezsiniz ve mevcut delegeler geçerlidir. O yüzden İstanbul İl Kongresi'ni yenileseniz dahi orada sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebilirsiniz. İl kongrelerinin seçtikleri delegeler, sadece olağan kongrelerde belirlenirler. Bu, Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmez maddesidir."

"6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultay günüdür"

Özel, ardından olagünüstü kurultay takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"En erken 15 gün içinde, en çok 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılacağı karara bağlanmıştır. Biz, 21 Mart 2025 günü genel başkanca olağanüstü kurultay kararının alınmasını gerçekleştirdik ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gün içinde gerekli başvuruyu yaptık, kaydımızı yaptırdık. Yine bugün olağanüstü kurultay kararının ilgililere duyurulması üzerine, hem buradan yaptığımız toplantıyla tüm Türkiye'ye duyuruyoruz, hem de ilgili evrakı ilgili gazetelere ilan edilmek üzere yolladık. Yarın 22'si tarihiyle bunlar gazetede de ilan edilecek. 30 Mart 2025 günü, olağanüstü kurultay delege listelerinin askıya çıkarılması. 1 Nisan günü kurultay delege listelerinin askıdan indirilmesi, itirazların değerlendirilmesi ve kesinleştirilmesi. 6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultay günüdür. Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM), Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliklerinin seçimi yapılacaktır. Hem CHP'ye hem de tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

"Pazar günü sandık kurulacak mı" sorusunu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"Zaten 23 Mart Pazar günü sandık kurulmasının teminatı budur. Şu anki yönetime kayyum atayıp sandığı kurdurmamaya çalışanlara karşı, biz olağanüstü kurultay kararıyla kayyum ihtimalini kesip önümüzdeki pazar günkü seçimin yapılmasını garanti altına alıyoruz. Esas yaptığımız iş budur. Ayrıca şaibe iddiaları; neler neler iddia ettiler. Bir tane kanıt bulamadılar. Şimdi o itham ettikleri delegeleri, yarısının bana oy verip yarısından fazlasının -ona yakınının- bana oy vermediği delegeleri, eylül ayında tüzük kurultayında neredeyse oybirliğiyle tüzüğü değiştiren delegeleri, her gerektiği gün taş gibi partilerinin arkasında duran delegeleri daha fazla tartışmalarına, üzmelerine, onları her attıkları yeni adımda yeni bir tartışmanın içine çekmek yerine iradelerini tazelemeye davet ediyoruz."

"Kayyum ihtimalini ortadan kaldırdık"

Özgür Özel, "Pazar günkü takvimde bir değişiklik var mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir değişiklik yok. Zaten bu Pazar günkü takvimin teminatıdır. Pazar günü yönetimde eğer bir kayyum atsalardı, atadıkları kayyuma pazar günkü seçimi yaptırmayıp Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmeye, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu büyük sahiplenişi sakatlamaya çalışacaklardı. Biz oy kullanmaya çalışacaktık, genel merkez bunu yasaklayacaktı, ilan edecekti falan. Şimdi pazara kayyum ihtimali kalmamıştır. Bugün günü kaydımızı yaptırdık, kayyum ihtimalini ortadan kaldırdık. Pazar günü bütün Türkiye'yi; CHP'lileri elbette, hazır olan hazirunlarla ama tüm Türkiye'yi son seçimde AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş, bu yapılanlara 'Olmaz kardeşim. Bize yapıldığında karşı çıkıyorduk. Tayyip Bey yıllar önce Saraçhane'den hapishaneye giderken yanlış buluyorduk. Biz demokrasinin arkasındayız' diyen herkesi de AK Partilileri de MHP'lileri de tüm siyasi partileri tüm muhalefet partilerini dayanışma sandığında demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Nerede demokrasi sandıkları? En kötü ihtimalle CHP'nin ilçe başkanlığında var bir tane, il başkanlığında var. Ayrıca aplikasyonlardan açıp bakabiliyorsunuz, ilinizi ilçenizi yazınca nerelerde var? Nerede sandık varsa yanında dayanışma sandığı da var. Sandığın bir CHP'lilerin, diğeri CHP'li olmayan demokrasiden yana olanların sandığıdır."

"23 Mart günü bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz"

"Kurultay kararının bugün alınan bir karar mı yoksa uzun süredir hazırlanılan bir süreç mi olduğu" sorusu üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Biz zaten bir olağanüstü kongreyle bu iradeyi tazeleme ve bu partiyi yıpratmaya çalışan, her akşam yandaş kanallarda vatandaşın açlığına çare aramayan, yoksulluğa çare aramayan, işsizliğe çare aramayan, gençlerin isyanını duymayıp, dönüp dolaşıp CHP kurultayı tartışanlara, 'Bir demokrasi tokadını vuralım, yenileyelim kurultayı' diye düşünüyorduk. Ama araya olmadık şeyler girdi. Ancak yaptığımız değerlendirmede, bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde, 23'ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek, Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık yüksek motivasyondan dolayı, bu motivasyonu kırmalarına engel olmak için bu kararı aldık. 23'ü, pazar günü tüm Türkiye'yi bir sonraki cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışılan darbe girişimine en demokratik tepki ile ön seçimde kendisine oy vererek hangi partiden olursa olsun seçme hakkını, aday belirleme hakkını kullanmak üzere bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Tüm CHP üyeleri bundan sonra, 'Komşunu, eşini, dostunu haberdar et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et' yaklaşımı içinde. Konusunun, komşusunun, arkadaşının koluna girip ön seçim sandığına Türkiye'yi taşıyacaklar. Biz başvuran herkese en yakın oy vereceği yeri göstereceğiz. Hiçbir yeri bilmiyorsanız ilçenizdeki CHP ilçe başkanlığında sandık hazır, sizi bekliyor."

"Tüm CHP'liler aday olabilirler"

CHP Genel Başkan Özgür Özel, "Sizden başka aday var mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmanın önünde hiçbir engel yoktur. Tüm CHP'liler aday olabilirler. Orada bir demokratik yarış yapılacak. Hakim gözetiminde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir. Biz CHP'nin bugün yaşadığı atmosferi görüyoruz. Partililerimizin de bize çok uzun süredir tüm delegelerimizin telkini, 'Yap bir olağanüstü kurultay, görsünler şaibe mi var? Yoksa CHP'de birlik, beraberlik mi var' diyorlardı. Bu talebe de cevap vermiş oluyoruz."

"Ben kurultayda adayım"

İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin olası bir hamlenin kurultaya zarar verip vermeyeceği sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zarar vermez. İstanbul İl Kongresi olağanüstü yapılacak olursa delege seçemiyor zaten. Hiçbir siyasi parti, delegelerini olağanüstü kurultayla belirlemez. Delegeler mahalle, ilçe, il ve kurultaya giderken belirlenir. O delege bir sonraki olağan kurultaya kadar oy kullanır. O yüzden de İstanbul Kongresi'ni yenileseniz de yeni delege seçemezsiniz. İstanbul Kongresi'ne ilişkin ne yaparlarsa yapsınlar, CHP'nin delegesi partisine sahip çıkmak üzere gelir, görevini yapar. Orada en ufak bir şüphemiz yok. Ağustos ayında da 'Tüzük Kurultayı'nda acaba bir şeyler olur mu' denildiğinde ben seçim maddesi eklenebilecek formata kurultayı ben çevirmiştim. Bugün de bir adayın çıkabileceği bir formatta kurultayımızı yeniliyoruz. Eğer bir iddia koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız. Ben kurultayda adayım, arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan, kirli kayyumların eline bırakmadan, Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz."

