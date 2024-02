Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkanı adaylığını açıkladı

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Ataşehir Belediye Başkanı adayı Onursal Adıgüzel, seçim kampanyasını bugün ilçe başkanlığı önünde yaptığı açıklama ile başlattı. Adıgüzel, "Önümüzdeki dönemde Ataşehir'in genç, dinamik, yeni nesil bir belediye başkanı ve onun kadroları olacak. Aklın, bilimin, teknolojinin, inovasyonun ışığında kentimizi demokratik katılımla ve ortak akılla yönetiyor olacağız" dedi.

İstanbul'da CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Onursal Adıgüzel, partinin ilçe başkanlığı önünde bugün öğleden sonra yaptığı açıklama ile seçim kampanyasını başlattı. Adıgüzel, 20'li yaşlarında partiye adım attığını anlatırken, şunları söyledi:

"PARTİMİZ İÇİN FEDAKARLIK YAPMAKTAN BİR ADIM BİLE GERİ DURMADIM: Değerli Ataşehirliler, sizlere baktığımda 16 yıldır birlikte mücadele ettiğim dostlarımı görüyorum. Şöyle sizlerin arasında Ataşehir'imizi kuran, buraya getiren iki ilçe başkanımız var. Hoş geldiniz diyorum. Bununla birlikte Kadın, Gençlik Kollarımızın onlarca emekçisi var. Biz hep omuz omuza verdik, mücadele ettik. Sizler olmasaydınız Onursal kardeşiniz bugün burada olmazdı. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sevgisi, güveni, inancı, dostluğu, yol arkadaşlığı olmasaydı Onursal kardeşiniz bugün burada olmazdı. Siz beni 29 yaşında ön seçimle Meclis'e gönderdiniz. Sizler olmasaydınız ben 29 yaşımda Meclis'te Ataşehir'i, Türkiye'deki binlerce genci temsil edemezdim. Her zaman sizlere layık olmaya çalıştım. Mücadelemizi büyütmek için emek verdim. Değerlerimizi savunmaktan, partimiz için fedakarlık yapmaktan bir adım bile geri durmadım. Ataşehir, şu sokaklar, buradaki esnaf, bu kaldırımdaki bütün arkadaşlarımız, bu sokaktaki herkes şahittir ki, Onursal kardeşleri her zaman bir telefonun ucundadır. Hepsi çok iyi bilir. Elinden geldiğince iyi günde, kötü günde hep yanlarında olmaya çalıştım. Milletvekiliyken olmaya çalıştım. Şimdi artık Ataşehir Belediye Başkanı olduğumda da iyi günde, kötü günde hep birlikte olacağız.

ONURSAL KARDEŞİNİZ MAKAMDA DEĞİL, SOKAKTA OLACAK: Şuna emin olun. Onursal kardeşiniz halkın içinde olacak; Onursal kardeşiniz makamda değil, sokakta olacak. Benim bu saatten sonra bir önceliğim var. İstanbul Anadolu yakasındaki diğer 13 ilçedeki arkadaşlarımız darılmasınlar. Türkiye'nin geriye kalan 972 ilçesi de darılmasın. Benim bundan sonra önceliğim Ataşehir. Ataşehir'de yaşayan 420 bin insana hizmet edip hep birlikte güzel günleri kuracağız.

BATTAL BAŞKANIMIZA ÇOK GÜÇLÜ BİR ALKIŞ İSTİYORUM: Battal (İlgezdi) Başkanımızdan önemli bir miras devralıyoruz, bir bayrak devralıyoruz. Battal Başkanımız Ataşehir'in kurucu belediye başkanı ve Ataşehir'e çok önemli hizmetleri var. Ben kendisine hem kendi adıma hem de Ataşehir halkı adına bir teşekkür ediyorum ve sizlerden Battal Başkanımıza çok güçlü bir alkış istiyorum lütfen. Gençler diyor ki, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hep hiçbirimiz'. Biz birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bir olduktan sonra karşımızda hiçbir güç duramaz. Hiçbir arkadaşımız, bizim kaybedeceğimiz bir isim değildir. Biz hep birlikte olacağız ve milletin rızkına göz diken, milletin iradesini gasp eden, Anayasa'yı, hukuku, demokrasiyi yok sayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına karşı geçmişte nasıl mücadele ettiysek yine mücadele etmeye devam edeceğiz. Ataşehir kurulduğundan beri CHP bayrağını Ataşehir'in gönderinde dalgalandırıyoruz.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI SÖZÜ VERİYORUM: 31 Mart seçimlerinde de hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Ataşehir'de dalgalandıracağız. Görüyorum ki sahada belediyemizin emektar çalışanları var; gençler, kadınlar, işçiler var. Hiçbir şüpheleri olmasın, Onursal kardeşleri burada. Ataşehir halkının hakkını nasıl savunduysam, savunacaksam onların da hakkını öyle savunacağım. Neden adaysın diye merak ediyorsunuz. Neden aday olduğumu da size anlatmak istiyorum. Ben Onursal Adıgüzel. Ataşehir'i marka bir kent haline getirmek için adayım. Ataşehirlilerin daha mutlu ve özgür olmaları için adayım. Ataşehir'in ekonomisini büyütmek, iş olanakları yaratmak, kentimizi, gençlerin umudu yapmak için adayım. Ataşehir'i bir cazibe merkezi yapmak için adayım. Ben cesaretimi bu kentin, sizin gibi güzel insanlarından alıyorum. Ben bu kentin insanlarına, siz değerli Ataşehirlilere güveniyorum. Sizlere, cesaretli kadınlara, gençlere, emekçilere, esnafa, iş insanlarına; her yaştan, her kökenden, her yaşam tarzından Ataşehirlilere ama en çok bu kentin güzel çocuklarına inanıyorum, güveniyorum, hep birlikte başaracağız. Önümüzdeki dönemde Ataşehir'in genç, dinamik, yeni nesil bir belediye başkanı ve onun kadroları olacak. Aklın, bilimin, teknolojinin, inovasyonun ışığında kentimizi demokratik katılımla ve ortak akılla yönetiyor olacağız. Bu kentte yaşayan her insana, her bir canlıya ve her bir canlının ve insanın özgürlüklerine saygı duyacağız. Ben kimsesizlerin kimsesi olabilen, yoksula, fakire, mazluma sahip çıkan sosyal bir belediyecilik anlayışı sözü veriyorum sizlere.

ATAŞEHİR, KÜRESEL BİR MARKA KENT OLACAK: Benim hayalim, insanlarının mutlu ve özgür olduğu bir Ataşehir. Benim hayalimdeki Ataşehir, ulaşılabilen bir Ataşehir. Yürünebilen, koşulabilen, nefes alınabilen, bisikletle gezilebilen, modern, çevre dostu, engelli dostu bir Ataşehir hayal ediyorum. Benim hayalimdeki Ataşehir, kentte yaşayan herkese mutlak fırsat eşitliği veren, kentte yaşayan her çocuğa, her kadına mutlak fırsat eşitliği veren bir Ataşehir. Benim hayalimdeki Ataşehir'de tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulacak. Benim hayalimdeki Ataşehir, küresel bir marka kent olacak, dünya için bir turizm ve finans merkezi olacak. Bu değerden bütün Ataşehirliler hakkını alacak. Ataşehir'i çocuklar için daha yeşil, gençler için daha dinamik, yaşlılar için daha yaşanabilir, depreme dayanıklı bir kent yapmaya hazır mıyız? Değerli Ataşehirliler, yeni bir zafer kazanmaya hazır mısınız? Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yeni bir zafer kazanmaya hazır mısınız? O zaman görüyorum ki, kapı kapı dolaşmaya hizmet etmeye, mücadele etmeye, partimizi anlatmaya da hazırsınız. O zaman ben, sizlerin önünde gençlere sesleniyorum. Değerli gençler, Ataşehir'in bütün gençleri, umudum sizlerde değerli kardeşlerim. Sizleri yanımda istiyorum. Tam yanı başımda, omuz başımda istiyorum. Bugünden itibaren kampanyamızı başlatıyoruz, duymayana duyurun, inanmayana inandırın.

ATAŞEHİR'DE TARİH YAZACAĞIZ: Çok uzun bir yolculuğum var size anlattığım gibi. 2009 yılında başlayan bir yolculuk. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu noktada çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en genç genel başkan yardımcısı olabilme fırsatını da bize sunmuştu. Gençlerin sorunlarını orada takip edebilme fırsatımız oldu. Sizler bizi 29 yaşında Meclis'e gönderdiniz. Biz de gençlerin abisi olduk. Sorunlarını takip ettik. Biz Ataşehir'i kazandığımızda Ataşehir'in iradesi kazanacak. Sıra kadınlarımıza geliyor. Değerli kadınlar, sizleri de yanı başımda görmek istiyorum. Sizlere söz veriyorum. Ataşehir'i kadın dostu bir kent yapacağız. Buna emin olun. Türkiye'nin hangi iline, hangi ilçesine gittiysem anlattım. Eğer kadınlarla gençler öne çıktıysa başarıyoruz. Bu iş tamam demektir ama siz olmadan kazanamayız. Sizler sahaya çıkacaksınız. Sizin kararlılığınıza, sizin gücünüze inanıyorum ve daha sonra da Ataşehir'i hep birlikte eşit temsille yönetiyor olacağız. Kadınlar, Ataşehir Belediyesi'nde daha çok yer bulacak. Hep birlikte kazanacağız. Ataşehir'de tarih yazacağız ve ben tüm Ataşehirlilere buradan şunu söylemek isterim. Kimseyi ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, ortak akılla herkesin menfaati için çözüm üreten yeni bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah utandırmasın. Beni bu kente, sizlere mahcup etmesin. En büyük dileğim budur. Size söz veriyorum. Çok çalışacağım. Herkesten erken kalkacağım, herkesten geç yatacağım. Sizle birlikte çok çalışacağız. Ataşehir'imizi, İstanbul'u yeniden kazanacağız."