CHP Belediye Başkanlarına 3 Ayda Bir Karne Verilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinden seçilecek belediye başkanlarına 3 ayda bir "karne" vereceklerini söyledi.
Özel, Antalya'daki Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde partisinin belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.
Antalya'daki buluşmanın, diğer şehirlerde yapılan ve bundan sonra yapacaklarından farklı olduğunu belirten Özel, aday belirleme sürecinin artık geride kaldığını ve kampanyanın gerçek anlamda bugün başladığını ifade etti.
Aday belirleme süreçlerinin her zaman zorlu olduğunu vurgulayan Özel, sürecin kırgınlık yaşanmadan tamamlanmasının imkansız olduğunu belirtti.
Özel, gelecek 5 yılda bunu engellemenin yollarını arayacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli ölçme ve değerlendirmeyle, mevcut belediye başkanlarımıza, halk memnuniyet anketlerini tek bir merkezden ortak, doğru örneklem ve yöntem konusunda herkesin mutabık olduğu bir ölçüde değerlendirme sistemiyle, milletimizin görevlendirdiği, partimizin üyesi olan belediye başkanlarına sürekli 3 ayda bir karne vereceğiz. Gelecek 5 yılın sonuna gelindiğinde, önlerine konulan anketler bir sürpriz, üzülecek ya da sevinilecek bir şey olmayacak. 5 yıl yönettikleri, kötüye giden bir şey varsa, tedbir aldıkları, güçlü kaslarını kuvvetlendirdikleri, zayıf yanlarını telafi edecekleri bir sürecin son belgesi olacak. Bunu sağlayana kadar aday belirleme süreçleri tüm partilerde hep sancılı oldu. Bu kriterler olmazsa da öyle olmaya devam edecek."
Özgür Özel, tekrar aday göstermedikleri belediye başkanlarının vatanseverliğinden, dürüst yöneticiliklerinden ve çalışkanlarından hiç şüphe duymadıklarını söyledi.
Antalya'nın nüfusunun 2 milyon 600 bin olduğunu ancak her yıl 16 milyonu yabancı, 9 milyonu yerli 25 milyon insanın kente geldiğini kaydeden Özel, İller Bankası ya da diğer kamu kurumlarının desteğinin ise 2 milyon 600 binlik nüfusa göre olduğunu belirtti.
Özel, bu imkansızlığın, hangi siyasi partiden olursa olsun belediye başkanını görev döneminin sonunda bir memnuniyetsizliğe ya da halkı belediye başkanını değiştirmeye, yeni anlayış talebine ittiğini vurgulayarak, "Anketlerde Antalya Büyükşehir Belediyesinden bir memnuniyetsizlik bekliyordum. Ama anketler öyle göstermedi. 15 gün arayla iki anket yaptık. Sunumu izleyince, 5 yılda ne emek verilmiş anladım. Muhittin Böcek, ikinci 5 yılı hak ediyor. Antalya da Muhittin Böcek'i hak ediyor." diye konuştu.
CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ise belediyeciliğin sadece taşla, inşaatla değil, insan sevgisiyle, hizmet aşkıyla ilgili olduğuna inandığını dile getirdi.
Belediyeciliği insanların hayatlarına dokunmak, dertlerine derman olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak olarak gördüğünü anlatan Böcek, "İşte tam da bu yüzden tarımdan ulaşıma, turizmden yeşil alanların artırılmasına kadar birçok alanda yenilikçi projelerimizle Antalya'mızı Türkiye'nin en modern, en yaşanabilir şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kentsel dönüşüm, altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel projelerle Antalya'mızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Böcek, 31 Mart gecesi şehirdeki herkesin, Antalya'nın kazanacağını vurgulayarak, projelerini hayata geçirdiğinde sadece kendisine oy verenlere değil, Antalya'nın tamamına hizmet edeceğini kaydetti.
Adaylar
Törende CHP ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Akseki'de İlkay Akca, Aksu'da İsa Yıldırım, Alanya'da Osman Tarık Özçelik, Demre'de Fahri Duran, Döşemealtı'nda Menderes Dal, Elmalı'da Halil Öztürk, Finike'de Mustafa Geyikçi, Gazipaşa'da Mehmet Ali Yılmaz, Gündoğmuş'ta Nurettin Sönmez, İbradı'da Serkan Gedik, Kaş'ta Erol Demirhan, Kemer'de Necati Topaloğlu, Kepez'de Mesut Kocagöz, Konyaaltı'nda Cem Kotan, Korkuteli'nde Mehmet Manavoğlu, Kumluca'da Mustafa Köleoğlu, Manavgat'ta Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa'da Ümit Uysal ve Serik'te Kadir Kumbul aday gösterildi.
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