CHP'de Atamalara Tepki

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL)- Mahkeme tarafından atanan CHP'nin il yönetiminin, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlıklarına yaptığı atamalara, görevden alınan CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Binası önünde açıklama yapan Dursun ve Kara, "Butlancıları tanımıyoruz, kararlarını tanımıyoruz" dedi.

"İŞTE BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ"

Son derece trajikomik olabilecek bir kararla daha karşı karşıya olduklarını belirten Selli, "Tek derdi; tükenmiş bir iktidarın değirmenine su taşımak olan, örgütümüzü, kamuoyunu ve siyasetin gündemini meşgul etmek olan bir güruhun partimizin kurumlarının adını kullanarak düştüğü acıklı durum ortadadır. Siyasallaşmış yargı kararlarının arkasına sığınıp; sarayın gölgesinde oturan, saraya mermer olan, emperyalistlerin işbirlikçisi olmayı tercih eden, partimizin 103 yıllık köklü tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanetin piyonu olanların bize de örgütümüze de hiza vermeye yeltendiğine tanık oluyoruz. Bu cüreti gösterenler bilmelidir. Ne örgütümüzün iradesi, ne halkın iktidarını kurma kararlılığımız ne de hayatın her alanında eşitlik isteyen ve bunun mücadelesini veren kadınlar size teslim olur. Açık açık işte buradayız, bir aradayız." dedi.

"KİMSE EMEĞİMİZE KARA ÇALAMAZ"

"Kimse emeğimize kara çalamaz" diyen Selli, "İstanbul şahittir. Kapısını çaldığımız milyonlarca hane şahittir, adalet aradığımız adliyeler şahittir, mücadeleyi büyüttüğümüz sokaklar, meydanlar şahittir. İşte İstanbul'un 39 ilçe Kadın Kolu başkanımız, il yöneticilerimiz; yol arkadaşlarımız buradadır." ifadelerini kullandı."

"MAKAMLARIN DEĞİL, MÜCADELENİN İNSANLARIYIZ"

Görevlerini kayyum ve butlancılardan değil, alınterinden, emekten ve güçlü birliktelikten aldıklarının altını çizen Selli, makamların değil, mücadelenin insanları olduklarını vurguladı. Selli konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz; sabahın erken saatinde işe yetişmeye çalışan kadının, akşam evine döndüğünde tenceresini kaynatmanın hesabını yapan annenin, emeği görünmeyen emekçinin, şiddete karşı yaşam mücadelesi veren kadının sesi olma mücadelesidir. Bizim siyasetimiz; adalet arayanların, eşitlik isteyenlerin, umudunu kaybetmeyenlerin siyasetidir. Biz bu mücadeleyi hiçbir zaman koltuklar için vermedik. Hiçbir zaman unvanlar için yürütmedik."

"BUTLANCILARI TANIMIYORUZ, KARARLARINI TANIMIYORUZ"

Bizler Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık idealine inanan kadınlarız. O idealin peşindeki kadınlarız. Bilinsin ki dün geri adım atmadık; yarın da, bugün de geri adım atmayacağız. Eylül 2025'te Partimizin il binasına 5000 polisle dayanıp kadınları polis postalarına çiğnetenler, biber gazına boğduran kayyumları; geçtiğimiz ay genel merkezimize gaz bombalarıyla, plastik mermilerle girilmesini meşru gören butlancıları tanımıyoruz. Kararlarını tanımıyoruz.

"HALKIN İKTİDARINI KURMA YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte halkın iktidarını kurma yolculuğumuza devam ediyoruz. Kadın Kolları Genel başkanımız Asu Kaya ile birlikte dün neredeysek bugün de oradayız! ve bundan sonra da İstanbul'un kadınlarıyla birlikte yürümeye, onların sesi olmaya, umudunu büyütmeye devam edeceğiz.

Ve biliyoruz ki sonunda kazanan; iradesine sahip çıkan kadınlar, örgütlü dayanışma ve adalet olacaktır. Ne koltuk sevdalısı kayyumlara, ne güzel yurdumuzun geleceğini vakitsiz hırslarına takas etme sevdalısı butlancılara boyun eğmeyeceğiz.Dayanışmayla, birlikle; eşit, özgür ve adil bir gelecek isteyen milyonlarca kadınla yürüdüğümüz yolun sonunda mutlaka kazanacağız. Kadınlar kazanacak, güzel yurdumuz kazanacak!"

"BİR KAYYIMIN İSTANBUL'A GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ATAMASI TARİHİN HİÇBİR YERİNDE YOKTUR, OLMAYACAKTIR"

Erdem Kara ise konuşmasında atama haberini sabah saatlerinde aldıklarını belirterek, "8 Eylül 2025 tarihinde, arkamızdaki binaya, baba ocağımıza 5000 polisle, gençleri ve kadınları dövdürerek giren kayyım; aklınca buraya bugün gençlik ve kadın kolu başkanı atamıştır. Partimizin kapısının önünden geçenlerin dahi bildiği bir gerçek var. Gençlik ve Kadın Kolları tamamen bağımsız yapılardır. İlçelerden genel merkeze dek kendi kongreleriyle, kendi kurultaylarıyla görevlendirme yaparlar. Yani Genel Merkezden Gençlik Kolu Başkanı atama gibi bir durum olmadığı gibi, bugün mahkeme kararlarının arkasına sığınan bir butlanın, bir kayyımın İstanbul'a il gençlik kolları başkanı ataması tarihin hiçbir yerinde yoktur ve olmayacaktır." dedi.

"BİZİM İÇİN BU KAYYIMLARIN, ÖNÜMÜZE DİKİLEN KALKANLARDAN, PLASTİK MERMİLERDEN, BİBER GAZLARINDAN FARKI YOKTUR"

İlgili kararın hiçbir hukuki, maddi, resmi bir karşılığının bulunmadığına dikkat çeken Kara, şöyle devam etti:

"Ben ve yanımdaki arkadaşlarım, 2024 yılından bu yana sayısız saldırıyla mücadele ettik. Yenilgiyi yediremeyenler, kimi zaman önümüze iftiralar koydular. Yargı kararları koydular. Toma koydular. Polis koydular. Kalkan koydular. Güçleri yetmedi, partimize iş birlikçi bir kayyım koydular. Bizim için bu kayyımların, önümüze dikilen kalkanlardan, plastik mermilerden, biber gazlarından farkı yoktur."

"NE KAYYIMLARI TANIRIZ, NE DE GÖREVLENDİRDİKLERİ KAYYIMCIKLARI TANIRIZ"

Onlara bakınca ne hissediyorsak, kayyuma bakınca da aynı şeyleri hissediyoruz. Suretleri farklı olsa da talimat aldıkları adres aynıdır. O yüzden bunlar ve aldıkları sözde kararlar bizim yönümüzü, yürüyüşümüzü değiştirmez. Ne kayyımları tanırız, ne de görevlendirdikleri kayyımcıkları tanırız. Hiç birini kale almıyoruz. Buradayız ve birlikteyiz. Hep beraber görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

"AYLARDIR BURADA BAŞKANCILIK OYNUYORLAR"

Bu binaya, kovuldukça gitmeyen adeta sinek gibi çökmüş bir kayyım var. Aylardır burada evcilik oynuyor. Aylardır burda başkancılık oynuyorlar. Sosyal medyada kendilerini her gün rezil ediyor. Buradaki kayyım, butlan utancını boynunda taşıyanlar tarafından bile sevilmeyen bir şahıstır. Kendi gibi kuklaların arasında bile kabul görmeyen bir şahsiyettir. İşte bu yüzden, butlanın gözüne girmek için günde 40 takla atmaktadır. O yüzden ağzından çıkanlara yalnızca gülüyoruz.

"BU HİKAYEYİ KİMSENİN SİLMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Biz hepimiz; görevlerimizi İstanbul'un gençlerinden aldık. 2024 yılında, göreve geldiğimiz kongrede, yine bu bahçede 'Yürüyelim Arkadaşlar' diyerek yola çıktık. Mücadelemizi 39 ilçeye, Çağlayan'a, Saraçhane'ye, Silivri'ye kazıdık. Biyografisine başkan yazmak isteyen bir arkadaşla; kerameti kendinden menkul bir şahsın kararıyla silinmeyecek bir hikaye yazdık. Bu hikayeyi kimsenin silmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul Gençlik örgütünün kimliği, mücadelesi, İstanbul'un gençleriyle şekillenir. O gençlik, Cumhuriyet gençliği ve Atatürk gençliğidir.

"TARİH İŞ BİRLİKÇİLERİ DE, İŞ BİRLİKÇİLERE KARŞI MÜCADELE EDENLERİ DE YAZACAK"

Boynunda ampullü tasma taşıyanlar, hasret kaldıkları koltukları mahkemelerden dilenenler; başkancılık oynamaya devam etsin. İstanbul gençliği size birkaç gömlek büyük gelir. Bizim hedefimiz, 6 ok ilkelerini iktidara taşımaktır. Bu hedefle yürümeye devam edeceğiz. Bu yolun sonu mutlaka demokrasiye ve mutlak adalete hep birlikte ulaşacağız. Tarih iş birlikçileri de; iş birlikçilere karşı mücadele edenleri de yazacak."