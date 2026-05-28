CHP'de Bayramlaşma Programı

(TBMM) - Özgür Özel liderliğindeki CHP'liler, TBMM'deki CHP Grup Başkanlığı'nda ziyarete gelen siyasi partilerin heyetleriyle bayramlaştı. CHP'deki gelişmeler nedeniyle TBMM tarihinde ilk kez gerçekleşen bayramlaşma programında, CHP grubunu ilk ziyaret eden parti DEVA oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasi partilerin desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye demokrasisi açısından Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik. Biz bu meseleyi tabii ki kendi sorunumuz olarak görmekle birlikte aynı zamanda Türkiye'de tüm siyasi partilerin, siyasi partilerin yönetimlerinin ve o siyasi partilere oy verenlerin, nihayetinde 86 milyonun olduğuna inanıyoruz. Bu mesele sandığı kaçırma meselesidir. Şu an itibarıyla sandık birilerinin koltuğunun altında kaçırılmaya çalışılıyor" dedi.

CHP'de yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel'in "yeni genel merkezimiz" olarak nitelendirdiği TBMM'de bir ilk yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla CHP TBMM Grubu'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in makam odasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, diğer partilerden gelen ziyaretçileri ağırladı.

TBMM'de CHP'lileri ilk olarak DEVA Partisi heyeti ziyaret etti. İstanbul Milletvekilleri Medeni Yılmaz ve Elif Esen ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli'den oluşan DEVA heyeti, CHP'lilerin bayramını kutladı.

Murat Emir, de konukların bayramını kutladıktan sonra şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye'de bu bayramı bayram gibi kutlayamıyoruz. Ülkemizde her zaman huzurlu sağlıklı esen günlerimiz olsun istiyoruz. Ama Türkiye demokrasisi açısından Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik. Türkiye'de eğer bu yapılan iş, bir şekliyle sineye çekilmek istenirse ve milyonların direnci kırılırsa artık vatandaşımızın yüreğinde 'bir gün benim partim birinci partim olur' duygusunu bitirecek. Herhangi bir partinin iktidar adayı olması, 'iktidara ben geleceğim' demesi ve bunu güçlü bir şekilde yürütme olanacağı kalmayacak. Siyasi iktidar kendine bağlı yargıyla bundan sonra istediği siyasi partinin, hatta tabii korktuğu, çekindiği siyasi partinin kurumsal varlığını yok edecek şekilde böyle kararlar aldırabilecek ve uygulayabilecek. Bu tabii artık Türkiye'de demokrasinin nasıl bitirildiğini ve eğer buna müdahale edilemezse bundan sonra çok partili siyasal rejimden bahsedilemeyeceğini açık bir göstergesi olacak. Bizim açımızdan ve ben inanıyorum ki milyonlar açısından ve diğer siyasi partiler açısından da gerçekten kabul edemeyeceğimiz, artık demokrasiye darbe olarak tanımlayabileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız."

MEDENİ YILMAZ: HUKUK ORTAK BİLEŞENDİR

İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz da şöyle konuştu:

"Tabii hepimizin arzusu ortaktır. Türkiye'de gerçek anlamda bütün kurallarıyla kurumlarıyla demokratik bir sistemin yerleşmesidir. Bizim kuruluş amacımızda da altını çizerek söylediğimiz şey demokrasidir, adalettir, hukuktur. Hukukun ve adaletin hakim olmadığı bir yerde gerçek anlamda bir demokrasinin tesis edilmesi söz konusu olmaz. Hepimizin istediği demokrasi gerçek anlamda yerli yerine oturmasıdır. Tabii herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Zor bir durum kolay değil. Bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken de suhuletle, serin kanlı bir şekilde çok fazla sıkıntı oluşturmadan demokrasinin tesisi için mücadele etmemiz lazım. Hepimizin ortak mücadelesi budur. Farklı siyasi partiler elbette demokrasinin olmazsa olmazıdır. Farklı düşünce elbette olması gerekendir ama ortak gaye hukuk, demokrasi ve adalettir. Hukuk ortak bileşendir. Bu ortak gaye etrafında herkesin bu çabayı göstermesi lazım, buna inanıyoruz."

Elif Esen de "Bayramlar aslında ülkelerin güzel, kutlu günleri. Biz bu anlamda bu günün birleştirici, bütünleştirici, ülke huzurunu sağlayıcı bir etkisinin olmasını gönülden diliyoruz. DEVA Partisi olarak adalet demokrasiye büyük ehemmiyet veriyoruz. Her zaman doğrunun yanında olmaya gayret ettik. CHP ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partilerinin ülkeler açısından büyük önemleri var. Yine belki ortak bir paydada buluşup bu partiyi güçlü bir şeklide devam ettirmek, bizim demokrasi bağlamında en temel amacımız ve temennimiz olsun" dedi.

MURAT EMİR: BU MESELE SADECE PARTİMİZİN MESELESİ DEĞİL, SİYASAL REJİMİ KORUMA MESELESİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de bunun üzerine, "Bizim bu konudaki kararlılığımız tam" dedi. Medeni Yılmaz'ın serinkanlı davranılmasına ilişkin sözlerini hatırlatan Emir, şuyle devam etti:

"Serinkanlı olmak kıymetli ama kararlı olmak bir o kadar kıymetli. Elimizdeki her tür olanağı kullanmak bizim hepimizin boynumuzun borcu. Çünkü bu mesele sadece partimizi koruma meselesi değil. Partimizi koruma meselesi olsaydı sadece bizim meselemiz olurdu. Ama bu artık siyasal rejimi koruma meselesine dönüştü. Dolayısıyla da bunun bizim açımızdan bir siyasi darbeden farklı yok. Bir siyasi darbeyle nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele edilecek. Burada önemli olan tanımı doğru yapıp herkesin bu mücadelenin bir parçası olması gerektiğini anlatabilmek. Çünkü biz bu meseleyi tabii ki kendi sorunumuz olarak görmekle birlikte aynı zamanda Türkiyede tüm siyasi partilerin, siyasi partilerin yönetimlerinin ve o siyasi partilere oy verenlerin, nihayetinde 86 milyon olduğuna inanıyoruz. Bu mesele sandığı kaçırma meselesidir. Şu an itibarıyla sandık birilerinin koltuğunun altında kaçırılmaya çalışılıyor. Eğer kaçırırsa bir daha sandık, sandık gibi olmayacak. Demokrasimiz maalesef hiçbir zaman tam kurum ve kurumlarıya yaşanmadı. Çok acılar çekildi, bedeller ödendi. Türkiye'de sizin geldiğiniz siyasi çizginin de ne kadar zorluklar yaşadığını elbette biliyoruz ama biz demokrasimizi daha güçlendirelim derken şimdi o sandık demokrasisini bile arayacak günlere geldik. Sandığın dahi olmadığı, sandığın kerhen kurulduğu bir sürece geldik. Bu nedenle burada her birinizin desteği çok kıymetli, çok teşekkür ederiz."

Medeni Yılmaz da "Demokrasimiz maalesef sıklıkla erozyon yaşadı ama önemli olan bu yaşanan sıkıntılardan dersler çıkararak ileriye doğru daha güçlü bir demokrasi oluşturmak varken, zaman zaman onların kötü örneklerini yeniden vizyona sokmak gibi bir sıkıntı var. Bunları bir türlü aşamıyoruz. Artık 21. yüzyılda ülkemiz bu tür şeyleri hak etmiyor. Çok güzel bir ülkemiz çok güzel insan kaynağımız var. Şu anda çok ağır bir geçim sıkıntısı var. Bazen sis bombaları atılıyor sanki gündemi değiştirmek, bunu üzerini örtmek için. Gerçek gündemi konuşmaktan uzak kalıyoruz. Adalet konusunda çok büyük sıkıntımız var. Adaletin olmadığı yede başka şeyden konuşmak doğru değil. Öncelikle adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Bir ülkedeki adalet savaştaki barut gibidir. Adalet çalışmıyorsa diğer şeyleri konuşmak teferruatı gibi kalır. Öncelikle çözmemiz gereken adalettir" şeklinde konuştu.

ANAVATAN PARTİSİ ZİYARETİ

DEVA'nın ardından Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Yılmaz, MKYK Üyeleri Ozan Yayla, Mehmet Burgaz ve Ramazan Eytmiş'ten oluşan heyet ziyarette bulundu. Bayramlaşmanın ardından Bülent Yılmaz, son gelişmeleri hatırlatarak, "Toplumun ciddi manada yıprandığını görüyoruz. CHP köklü partidir bunu da sağduyuyla aşacaktır. Umarım her şey ülkemizin menfaatlerine olacak şekilde yönlenir sizin açısınızdan" dedi.

Murat Emir de çok partili demokratik rejimin önemine işaret ederek, "Esad da seçim yapıyordu ama seçimi gerçekten seçim yapan muhalefetin iktidara gelebilme olasılığıdır. Milletimiz bugün sandığı korumak noktasında hassasiyetle gün beklemektedir. Adeta Afrika ülkelerindeki gibi Türkiye'yi hak etmediği bir seviyeye kimsenin geri götürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle bir darbe var ama bu darbeyi millet kabul etmeyecek. İnşallah aşacağız bu sorunları" ifadelerini kullandı.

ANAHTAR PARTİ'NİN ZİYARETİ

Daha sonra Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Demir, Oğuz Sadık Aydos, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muammer Özkan'dan oluşan heyet ziyarette bulundu.

Bayramlaşmanın ardından Murat Emir, ekonomik bir kriz yaşandığına işaret ederek, "Derin sorunlar yaşanırken bir de üzerine ağır demokrasi darbesi vuruldu. Biz bu süreci bir darbe olarak nitelendiriyoruz, demokratik siyasi yapılmış bir darbe. Bunu ağır bir rejim kirizi gibi düşünüp 86 milyonun ve diğer siyasi partilerin tepki göstermesi gerekiyor. Bu nedenle sizin ziyaretiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Zafer Demir de siyasetin yargıya, yargının siyasete müdahale etmesinin yaratacağı sorunlara didkati çekerek, "Siyaseten yargıya müdahalesi ne kadar problem çıkarıyorsa yargının da siyasete müdahalesi problemli" dedi. Bu sürecin ekonomiye yansımalarının ağır olacağını söyleyen Demir, "Bunun bedelini yine vatandaş ödeyecek, 85 milyon ödeyecek" ifadelerini kullandı.