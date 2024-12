CHP'den Ekonomik Sıkıntılara Yanıt

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile enflasyon yüzde 50'ye dayandı; çiftçi ürettiğinden para kazanamıyor, vatandaş pazarda tezgahlara yanaşamıyor, evlere et ve süt girmiyor. İtibarından tasarruf etmeyen Cumhurbaşkanı, yetkisini kullanacak mı" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi ile birçok kalemde yaşanacak artışı Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karasu, şunları kaydetti:

"Halkın sırtındaki vergi yükü artarken alım gücü günden güne düşüyor. İktidar bütçenin açığını her zaman olduğu gibi dar gelirli vatandaşların sırtına yüklüyor. Yap işlet devret projeleriyle zengin ettiği, vergi afları ve büyük şirkete sağlanan teşvikler ise aralıksız ediyor. Bir avuç zengin kesim sefa sürsün diye milyonlarca vatandaş yoksullaştırılıyor. İktidar, bu yılın başından bu yana geçen 11 aylık dönemde vatandaştan 6 trilyon 597 milyar lira vergi topladı. Yoksul vatandaş 11 ay boyunca her gün 19 milyar 752 milyon liralık vergiyi devlete kuruşu kuruşuna ödedi. Ama yoksulluk, daima vatandaşa düşüyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile enflasyon yüzde 50'ye dayandı; çiftçi ürettiğinden para kazanamıyor, vatandaş pazarda tezgahlara yanaşamıyor, evlere et ve süt girmiyor. İtibarından tasarruf etmeyen Cumhurbaşkanı, yetkisini kullanacak mı?"

"Cumhurbaşkanı MTV'de indirim yapacak mı?"

Karasu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"Cumhurbaşkanı MTV'de indirim yapacak mı?

Cumhurbaşkanı, araç muayene ücretlerinin indirimi yetkisini kullanacak mı?

Yeni yılda yüksek hızlı tren ve tren bilet fiyatlarında bir artış söz konusu olacak mı? Nispi ve maktu yargı harçlarında indirim yapılacak mı?

Vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ortada iken, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin herhangi bir toplantısında gündemine getirildi mi, getirilecek mi?"