CHP\'li Özçağdaş: Yeni müfredat dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefidir

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(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredat taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özçağdaş, "Müfredat bu haliyle, Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çağdışı eğitim manifestosudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özçağdaş, "Tespit edilmesi gereken en temel husus şudur ki: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında ülkemize dayatılan bu müfredat, STK kisvesi altında yutturmaya çalışılan tarikat ve cemaatlerin Türkiye hayali olabilir ama 'Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister' diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş eğitim programı olarak kabul edilemez." sözleriyle eleştirdi.

Özçağdaş'ın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Müfredat bu haliyle, Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çağdışı eğitim manifestosudur. Eğitimde Program Geliştirme dünyada 1930'lardan, Türkiye'de 1950'lerden beri bir bilim alanıdır. 2002'ye kadar Türkiye'de "müfredat" yerine program sözcüğü kullanılmaktaydı. 'Maarif' sözcüğü ise kullanımdan kalkmış bir sözcüktür. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkçenin gramer yapısına uygun olmayan sözcükler seçmesi, bunu telkin etmesi, daha başlangıçta eğitim programlarının nasıl bir zihniyetle hazırlandığını bize göstermektedir. Bilim alanlarını yok sayarak hazırlanan metinlere Öğretim Programı denmesi de zaten mümkün değildir.

"AKP ÇAPSIZLIĞININ BİR ÜRÜNÜ OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR"

Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF ile yapılan K12 Ulusal Beceri Geliştirme Programı kapsamında 'Türkiye Bütüncül Modeli' ismini benimsemişken, bu isim yerini, iktidar partisinin seçim sloganına, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ismine bırakmıştır. Bizim açımızdan içinde bulunduğumuz yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıdır. Bu topraklara 10 yüzyıldan bu yana Türkiye denmektedir. Eğitim-öğretim yerine maarif gibi kullanılmayan eski bir sözcüğü seçmek, bunu iktidar partisinin seçim sloganı ile bezemek ancak AKP çapsızlığının bir ürünü olarak tarihe geçecektir.

"BECERİKSİZLİK, BİLİNÇLİ İHANET OLARAK ADLANDIRILABİLİR"

22 yıllık iktidarında Türkiye'yi hemen her alanda büyük sorunlar ve açmazlarla karşı karşıya bırakan, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığını kendisine şiar edinmiş AKP iktidarının, kendilerinin de kabul ettiği üzere, en büyük başarısızlık alanlarından biri, eğitimdir. Defalarca yapılan müfredat ve sistem değişikliklerini, halen aynı zihniyetle yeniden yeniden üretiyor olmak, ancak bu iktidarın başarabileceği türden bir beceriksizlik ya da bilinçli bir ihanet olarak adlandırılabilir.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI LAİK EĞİTİM SİSTEMİDİR"

Yaklaşık 20 milyon öğrenci mevcudu ile neredeyse her aileden bir bireyin eğitim süreci içinde olduğu; toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel çok sayıda çözülmesi gereken sorunları olan bir ülke için eğitim tam anlamıyla bir beka sorunudur. Türkiye'nin temel ihtiyacı, çocuklarının düşünen, sorgulayan, eleştiren, araştıran, çağdaş medeniyetler ile rekabet edebilen yurttaşlar olarak geleceğe güvenle hazırlandığı bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim sistemidir.

"UZMAN BİREYLERDEN GÖRÜŞ TALEP ETMEMİŞTİR"

Program geliştirme ve değerlendirme süreci 'Program Geliştirme Bilim Alanının' ilkelerine uyularak hazırlanmalı ve disiplin alanının bilimsel bilgisini temele alarak oluşturulmalıdır. Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı Milli Eğitim Bakanlarından biri olan sayın Yusuf Tekin, kendi ideolojisi doğrultusunda, eğitim paydaşlarının görüşlerini almadan öğretim programlarını değiştirmektedir. Bakanlık, öğretim programlarının hazırlanış aşamasında AKP ideolojisine yakın görmediği, daha açık bir ifadeyle muhalif hiçbir STK'dan, üniversitelerin eğitim bilimleri bölümlerinden ya da alan uzmanı bireylerden görüş talep etmemiştir.

"GERİCİ NİTELİKTEDİR"

İçerik, 'Erdem-değer-eylem' modeli ile programı hazırlayanların ideolojik tutumlarını sonuna kadar yansıtmaktadır. Eğitim programları, çocukların aileden, çevreden edindikleri değerler karşısında taraf olamaz. Programların benimsediği değerler; test edilmiş, geçerliliği ortaya konulmuş, çocukların yararına, tarafsız ve evrensel değerler olmak zorundadır. Oysa hazırlanan program 'değer telkini' üzerine oturtulmuştur. Bu açıdan hayli otoriter, despotik, gerici niteliktedir."