CHP'den Zonguldak İl ve Belediye Meclis Üyeleri Toplantısı... Ensar Aytekin'den Sandık Güvenliği Mesajı: Sandıkta Örgütleneceğiz

(ZONGULDAK) - CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Zonguldak'ta düzenlenen İl ve Belediye Meclis Üyeleri Toplantısı'nda seçim güvenliği ve sandık örgütlenmesine dikkat çekti. "Sandıkta örgütleneceğiz" diyen Aytekin, seçim başarısının güçlü bir sandık organizasyonuyla mümkün olacağını belirterek her sandık için sorumlu belirleyeceklerini söyledi.

CHP, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında Zonguldak'ta il ve belediye meclis üyeleri toplantısı düzenledi. Toplantıda yerel yönetim politikaları, ekonomik sorunlar ve güvenlik gündemi ele alındı. Zonguldak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Başkanı Devrim Dural, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılışında konuşan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Zonguldak'ın üretim kültürü, emek ve mücadele ile özdeşleşmiş bir şehir olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise toplantının yerel demokrasinin kurumsal kapasitesini ve kamu hizmet üretme iradesini güçlendiren önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Ertuğrul: Emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği bir şehir haline gelmiş durumdayız

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, kentte emekli sayısının çalışan sayısını geçtiğini belirterek ekonomik tabloya dikkat çekti. Türkiye genelindeki ekonomik sorunların Zonguldak'ta daha derin hissedildiğini ifade eden Ertuğrul, "Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın şehridir. Emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği, yaklaşık 180 bin emekliye karşı 150 bin çalışanın olduğu bir şehir haline gelmiş durumdayız. Açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada, emekli maaşlarının durumu ortada. Tabii ki tüm Türkiye'deki bu ekonomik felaket Zonguldak'ımızı da aynı şekilde etkiliyor. Genel tablonun aksine daha da dezavantajlı olduğumuz bazı noktalar var. Evet, emekliler genelde düşük maaş alıyorlar tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ama Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası kişi başına bölündüğü zaman 15 bin 500 dolar civarında. Zonguldak bazındaysa bu miktar yüzde 25 daha azalıyor. Yani tüm Türkiye'deki kişi başına olan gayrisafi yurt içi hasılada, Zonguldak'ta biz ancak 11 bin küsurlardayız. Yani burada da biz Zonguldak olarak maalesef adaletsizlikle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Bugün Genel Merkezimizin tertiplediği çok önemli bir toplantıya Zonguldak'ta ev sahipliği yapıyoruz. Bu bakımdan yerel seçimlerin Türkiye'deki sonuçlarıyla ilgili en büyük emeği veren, stratejiyi çizen ve taktikleriyle birlikte süreci yöneten iki çok kıymetli genel başkan yardımcımın burada söyleyecekleri aslında benim söylediklerimden çok daha kritik, çok daha mesaj içeren ve strateji üreten bir konuşma olacaktır. Bir kez daha ben; Zonguldak'a geldikleri için, bu toplantıyı düzenledikleri için, özellikle Zonguldak'a Genel Merkezimizin verdiği önemi göstermesi bakımından burada bizimle oldukları için onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yolumuz açık olsun diyorum." diye konuştu.

Aytekin: Sandık görevlisi seçim gününe kadar sorumlu olduğu sandıktaki 350-400 seçmenle tanışacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise konuşmasında sandık güvenliğine ilişkin alacakları önlemleri şöyle anlattı:

"Ülkemizde gün geçmiyor ki bir günün sabahına işte bir yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik; Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye operasyon, partimizin bir yöneticisine bir haksızlık, operasyon, bir katliam, bir vahşet yaşamamış olalım. Her günün sabahına mutlaka ve mutlaka bu ve benzeri olaylarla uyanıyoruz. Ben sabah genellikle telefonumu 6'da 7'de gözümü açtığımda, eğer çalmadan uyanmışsam, ilk işim WhatsApp mesajlarına bakmak olur. 'Acaba gruplarda bir şey var mı? Örgütlerde, illerde, belediyelerde yeni bir operasyon var mı?' ya da bir il başkanımın sabahın köründe telefonuyla uyanıyorsam, 'Eyvah, gene hangi belediyemize operasyon yapıldı!' duygusu ve düşüncesiyle uyanıyorum. Son günlerde de ülkemizde bugüne kadar hiç yaşanmamış olan bir şey yaşandı. Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta çocuklarımızın en güvenli olabileceği alanda, okulda, sınıfta bir vahşet yaşadık. Onlarca çocuğumuz bu dünyadan göçtü, bir katliama maruz kaldı. Şimdi İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da yetkililer bu durumu bir güvenlik zafiyetiyle açıklayabilirler. O pişkinlik bunlarda var. Ama hepimiz biliyoruz ki bu durum bir güvenlik zafiyetini aşan bir durumdur. Aslında toplumsal bir çürümenin eşiğindeyiz değerli arkadaşlar. Bir okulda, sınıfta eğer çocuklarımızı biz bu devlete, bu hükümete, bu ülkeyi yönetenlere emanet edemeyeceksek artık bundan ötesi yok demektir."

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle genel merkezde kapalı kapılar ardında değil; sandığı üyenin, o tarihteki 1 milyon 700 bin üyesinin, seçmeninin, milletinin önüne koyarak bir ön seçimde belirlediği cumhurbaşkanı adayı şu anda hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ve son olarak Ankara İl Başkanımız hapistedir. Zor günler, kara günler, karanlık günler yaşıyoruz. Peki, ne olacak? Bu devran böyle mi devam edecek? Bu düzen böyle mi sürdürülecek? Kuşkusuz böyle gitmeyecek. Her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Mutlaka bizim bugünlere son vermek ve bu ülkeyi bugünlerden geriye döndürmek; milletimizi daha huzurlu, daha güvende, daha müreffeh; emeklimizi daha huzurlu, daha insan onuruna yakışır bir yaşam standardına kavuşturmak; gençlerimizi daha umutlu bir ortamda, iklimde yetiştirmek için önümüzde tek bir seçeneğimiz var değerli dostlar. Tek seçim, sandık. Bu ülkeyi bu hale getirenler gidecek, yerine bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan kadrolar gelecek.

Ama bu seçim nasıl olacak? Mesele bu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bugün itibarıyla birinci partisi. Yakın bir gelecekte iktidar partisi nasıl çalışmalı, ne yapmalı ki o sandıkta zaferi kazanabilsin? Arkadaşlar bir kere böyle toz pembe hayaller kurmayalım. Hani bir seçim olacak, biz de gideceğiz o sabah oyumuzu vereceğiz, oradan birinci çıkacağız. Sonra, "Aa, birinci çıktınız. İktidar sizsiniz. Buyurun gelin." diyecekler. Kuşkusuz birinci çıktığımızda bunu söyleyecekler ve biz bu ülkenin yönetimini devralacağız. Ama o güne kadar yapmamız gereken ödevler var, işler var. Emin olun, bakın bugün Zonguldak'ta bu sinema salonunda söylüyorum bunu. Emin olun Zonguldak'ın 1538 sandığı var. Türkiye'de de 192 bin 836 sandık. Zonguldak'ta 1538 sandıkta, işte geçtiğimiz günlerde 16 CHP'den, 16 Cumhur İttifakı'ndan 32 il genel meclisi üyesinin oy kullandığı sandıkta yaşadıklarımızı yaşayabiliriz. Bunun önlemini alacağız değerli dostlar. Bunu bize yaşatacaklar. Çünkü milletin bizim yanımızda olduğunu onlar da görüyor. Arkadaşlar elbette ilçe başkanlarımız çalışacak, yöneticilerimiz çalışacak, milletvekillerimiz çalışacak. Bizler gecemizi gündüzümüze katacağız ama sandıkta örgütleneceğiz. Bu işin püf noktası bu değerli arkadaşlar. İşte hani o il genel sandığından örnek verdim ya; Zonguldak'ta 1.538 sandıkta bugünden sandık sorumlumuz yedeğiyle birlikte belli olacak ve bugünden o sandık sorumlusu seçim gününe kadar sorumlu olduğu sandıktaki 350-400 seçmenle tanışacak, konuşacak, görüşecek, iletişim kuracak. Seçim gününün sabahında o sandıktaki 350-400 seçmeni isim isim bilen, tanıyan bir CHP sorumlusu olarak sandığın başına dikilecek. Bu hale geleceğiz."

Zeybek: Türkiye'yi yönetmeye hazırız

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Batı Karadeniz bölgesindeki illerde yaşanan ekonomik daralmaya dikkat çekerek mevcut ekonomik politikaları eleştirdi. Zeybek, partinin yeni politikalarla Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu ifade etti. Zeybek, şunları söyledi:

"Yarın biz Safranbolu'da belediye başkanlarımızla ki Batı Karadeniz'deki tüm illerin belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Bu iktidarın yanlış ekonomik politikaları, yanlış sanayi atılımları yüzünden sadece Zonguldak küçülmüyor. Karabük küçüldü, iki milletvekiline düştü biliyorsunuz; Kastamonu küçülüyor. Sinop küçülüyor, Yozgat küçülüyor, Çankırı küçülüyor. Bütün bu coğrafyada, Batı Karadeniz'deki illerin tamamında bir küçülme mevcut. Niye küçülüyor? Çünkü bu illerin tamamında da yıllarca AK Parti hep birinci parti oluyor. En çok milletvekilini onlar çıkardı. En önemli cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleri bu illerden aldılar. Ama şunu unutmamak gerekir ki 24 yıldır bu ülkede egemen olan siyasal iktidarın uyguladığı ekonomik politikalar milletten yana değildir. Ranttan yanadır. Beşli çetelerden yanadır ve kendilerine oluşturdukları dar grupları zenginleştirmekten ibarettir. Burada bütçe açığı disiplin altına alınmadan, bütçe içinde emekliler başta olmak üzere hak ettiği değer verilmeden asla bizim mücadelemiz durmayacaktır. Zonguldak, Türkiye'de emeklilerin çalışanlardan fazla olduğu 3 ilin en büyüğü. Zonguldaklı bir karar vermek durumundadır. Zonguldaklı, Batı Karadeniz'deki illerimiz ve bütün Türkiye bir karar vermek durumundadır."

İl Genel Meclisi Zonguldak seçimlerinde yaşanan; devletin valisini, ilçelerde kaymakamlarını ki onlar artık bizim açımızdan, valiler AK Parti'nin il başkan vekilleridir. Kaymakamlar ilçe başkan vekilleridir. Çoğu yerde ilçe başkanları onların himayesinde siyaset yapmaktadır. Biz devletle siyaseti ayıracağız. Devletle milleti karşı karşıya getiren bugünkü yönetim anlayışının kesin olarak karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçmişte hangi dönem olduğunun bir önemi yok. Ne zaman ki devlet milletin iradesine karşı yasa gücünü kullanmış, kolluk gücünü kullanmış, iktidar gücünü kullanmış ve millete karşı devletin gücünü ortaya koymuşsa hep tarih göstermiştir ki sonuçta milletten yana olan kazanacaktır.

Bu çalışmalarımızın devam edeceğini, yeni toplumsal politikalarla, önümüzdeki seçim sürecine ilişkin Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki Parti Politikaları Kurul Başkanlarımızın da ortaya koyduğu çalışmalarla Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Bunu yaparken de, bir kez daha ifade ediyorum; tutsak cumhurbaşkanı adayımız, diğer belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte bu mücadelede ayaktayız. Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."