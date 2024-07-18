CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Ormanlarımızı Koruyalım - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Ormanlarımızı Koruyalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Ormanlarımızı Koruyalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de ormanlık alanların ranta açılması ve yok edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Adem, özellikle İstanbul Beykoz'daki Kuzey Ormanlarının yok edilmesinin büyük bir tahribata yol açacağını belirtti. Ormanların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırdı.

18.07.2024 11:13
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de yaklaşık 34 milyon metrekare ormanlık alanın orman sınırları dışına çıkarıldığına dikkat çekerek, ormanların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için tüm yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırdı. İstanbul Beykoz'daki Kuzey Ormanlarının yok edilmesinin de büyük bir tahribata yol açacağını kaydeden Adem, "Bu ormanların rant uğruna yok edilmesi, İstanbul'un son kalan akciğerlerinin de yok edilmesi anlamına geliyor" dedi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ormanlık alanların yok edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, 2018 yılında Orman Kanunu'na eklenen Ek Madde 16 ile ormanlık alanların ranta açılması sürecinin hızlandığını hatırlatarak, "Bugüne kadar bir Bakanlar Kurulu ve 26 Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaklaşık 34 milyon metrekare ormanlık alan, orman sınırları dışına çıkarılmış durumda. Son olarak 17 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 milyon 854 bin 796,25 metrekare ormanlık alan daha sınırların dışına çıkarıldı" dedi.

Adem, özellikle İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Kuzey Ormanlarının yok edilmesinin büyük bir tahribata yol açtığını vurgulayarak, "Kuzey Ormanları, şehrin kirli havasını temizleme görevini üstlenirken, aynı zamanda içme suyu havzalarını da barındırıyor. Ancak, bu ormanların rant uğruna yok edilmesi, İstanbul'un son kalan akciğerlerinin de yok edilmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kaçak villaların her biri yaklaşık 40 milyon TL değerinde"

Adem, Türkiye'nin doğal mirası olan ormanların korunması için yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırarak şunları kaydetti:

"28 Haziran 2024 tarihli kararla, Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir illerinde toplam 496 bin 729 metrekare ormanlık alan sınırların dışına çıkarıldı. Bu alanların 183 bin 543 metrekaresi İstanbul'da, 285 bin 867 metrekaresi ise İzmir'de bulunuyor. Özellikle Beykoz ilçesinde 183 bin 543 metrekare ormanlık alanın yok edilmesi, Kuzey Ormanlarının önemli bir parçasının daha kaybedilmesine neden oldu.

Beykoz ilçesi Bozhane Mahallesi'nde ve Riva Çayağzı Mahallesi'nde yapılan kaçak villalar, Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yasal hale getirildi. Riva'da 26 noktada ormanlar katledilerek yerine kaçak villalar yapıldı ve bu durum Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasal hale getirildi. Bu kaçak villaların her biri yaklaşık 40 milyon TL değerinde.

17 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde toplam 2 milyon 854 bin 796,25 metrekare ormanlık alan daha sınırların dışına çıkarıldı. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 452 bin 575,96 metrekare ormanlık alanın yok edilmesi, bölgedeki ekosisteme büyük zarar verdi. Ormancılık bilimi ve hukuk açısından tutarlı olmayan bu uygulamaların acilen durdurulması gerekmektedir. Orman Kanunu'na eklenen Ek Madde 16'nın yürürlükten kaldırılması, gelecek nesillerimize bırakacağımız doğal mirasın korunması adına büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin doğal mirası olan ormanların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için tüm yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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