CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova\'da İftar Programında Konuştu

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL- ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova'daki İftar programında, "Gün birlik beraberlik günüdür. İzmir'de yaşayan vatandaşın yüzde 95'inin Atatürk'ü sevdiğini biliyorum. Bunun için artık ona husumet duyanların ve sizi bu hale koyanların değil Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği CHP'nin kapılarını size açıyoruz. İzmir inanç özgürlüklerinin şehridir, İzmir'in özgürlüklerinin teminatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden belediye başkanlarımızdır" dedi.

İzmir Bornova'da düzenlenen iftar programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova belediye başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda partili katıldı.

"FİLİSTİN MESELESİ, TÜRK SOLUNUN, CHP'NİN MESELESİDİR"

İftar yemeğinin ardından konuşan Özgür Özel, ramazanın başta İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya barış ve kardeşlik getiresini temenni ederken, İsrail'i bir kez daha kınayarak sözlerine başladı. Özel, "Ramazan olmasına rağmen Filistin'de akan kan ve gözyaşı dinmedi. Bundan birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara karşı İsrail Filistinlilerin çocuk kadın ayırmadan canına kıydı. Filistin meselesi CHP için yeni sahiplenilen bir mesele değildir. Bülent Ecevit'in Filistin kurtuluş örgütüyle, lideriyle ortaya koyduğu dayanışma hepimizin hafızasındadır. Ayrıca hepimiz hafızasında Ayrıca Filistin topraklarında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesi vardır. Filistin'in kurtuluşu için verdiği emek, canlarını ortaya koymaları vardır. Filistin meselesi CHP'nin meselesidir Türk solunun meselesidir. Ama bir yandan AKP'nin genel başkanı bir gece Hamas suçsuz İsraillilere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı diyor. Kim yaparsa yapsın suçsuz insanlara gece yarısı saldırmak terör eylemidir. İsrail'in ondan sonra yaptığı devlet terörüdür, soykırıma varan işlerdir. İkisini de kınıyorum" dedi.

"İKTİDARLA KAVGA EDERİZ AMA EMEKLİNİN, EMEKÇİNİN, GENÇLERİN HAKLARI İÇİN KAVGA EDERİZ"

Ramazan ayında dünyada barışın hakim olmasını temenni eden Özel, " Türkiye'de de siyasetin diline centilmenliğin hakim olması. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman bütün üyelerimizi hatta CHP'ye oy verenleri, dolayısıyla İzmirlileri Bornovalıları üzen kadınlarımıza hakaret eden o dilin ramazan sebebiyle terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İktidarla kavga ederiz ama bu kavga kimlik siyaseti için değil emeklilerin, gençlerin, emekçinin hakları için olacak. Bundan sonraki süreçte de birlikte büyük bir hak mücadelesini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Ömer Başkanım ifade etti, dedi ki Memleket Partisi'nden, Ak Parti'den, Zafer Partisi'nden, başka partililerden çok fazla katılmak isteyen arkadaş var, rozet takmak isterler. Ancak bu bir iftar programı o yüzden burada Filistin konuşmak barış konuşmak gerekir. Burada rozet töreni tam bir siyasi faaliyete girer o doğru değildir. Siz bugün CHP'ye gelmekle hangi siyasi partiden gelirseniz gelin baba evine geliyorsunuz. Herkes bilir ki bir gün dara düşersem baba evinin bacası tütmektedir. Bizim il ilçe başkanlarımız o baca tütsün diye oraya odun taşıyanlardır. Baba ocağına kim gelirse gelsin evin kapısı açıktır. Baba evinin tapusu kimsede değildir. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Niye bu güne kadar gelmedin, sen gittin de bize neler yaptın demeyeceğiz. Çünkü herkes iyi olsun diye bir şeyler yaptı. Çünkü esnaf bu hale düşeceğini, çiftçi milletin efendisiyken bu hallere düşeceğini bilseydi, işsiz yoksul, 10 bin lira emekli maaşına muhtaç edilenler zaten bunu yapmazlardı. Bu iktidar geldiğinde asgari ücretin 1,5 katı olan emekli maaşı bir lira artmasaydı 26 bin lira olacaktı. Bunun AKP'lisi yok CHP'lisi yok. 10 bin lira aldıktan sonra hangi partili olduğunun bir önemi yok. Derin bir yoksulluk, açılık var doğalgaz parasını ödeyememek, pazara gidememek kasabın önünden geçememek var."

"İZMİRLİLERİN YÜZDE 95'İ ATATÜRK'Ü SEVİYOR"

Gün beraberlik günüdür diyerek herkesi CHP çatısında toplanmaya davet eden Özel, "O yüzden gün birlik beraberlik günüdür. İzmir'de yaşayan vatandaşın yüzde 95'inin Atatürk'ü sevdiğini biliyorum. Bunun için artık ona husumet duyanların ve sizi bu hale koyanların değil Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği CHP'nin kapılarını size açıyoruz. İzmir inanç özgürlüklerinin şehridir, ibadet edenin de etmeyende karışılmayan, başını örtenin de örtmeyenin de karışılmayan, kimsenin giyim kuşamına karışılmayan bir kenttir. İzmir'in özgürlüklerinin teminatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden belediye başkanlarımızdır" ifadelerini kullandı.