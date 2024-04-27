CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediyesi\'ni Ziyaret Etti: "İsraf Edilmeyecek, Her Kör Kuruş Halkçı Belediyeciliğe Harcanacak"

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediyesi ziyaretinde, "Burada israf edilmeyecek her kör kuruş, halkçı belediyeciliğe harcanacak. Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine harcanacak. Biz bu belediyeleri efendim bunlardan aldık, şimdi sıra bizde diye değil. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı diye başlatıyoruz" dedi. Özel, "Geçmişte AKP'nin yönetiminde ne kadar ne kadar israf, fazladan harcama varsa hepsine engel olacağız. Önümüzdeki günlerde bütün Türkiye'nin konuşacağı bir tasarruf ve israf genelgesi yayınlanacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'ndan geldiğini anlatarak, "Şehzadeler Belediyesi ziyareti benim açımdan birçok yönden çok anlamlı. Birinci anlamı tabi, gençlik kolları başkanlığından, gençlik kolları yöneticiliğinden, hatta çocukluk yaşlarından beri, bundan 15 yıl önce Gülşah 19 yaşında filandı. O zamandan gençlik kollarında koşardı. Biz de o zamanlar Manisa'da siyasete, aktif siyasete yeni başlamıştık. Ben milletvekili olduğumda ve devam ettiğimiz bütün süreçlerde Gülşah hep bir yerlerde vardı. Bazen gençlik kolları il başkanımız olarak görev yaptı. İl başkanlığında adayımız oldu. Parti içinde mücadeleler oldu, oralarda birlikte siyaset yaptık ama esas önemli olan mesele gençlik kollarından gelen, kadın bir siyasetçi olarak ben genel başkan olduktan sonra gençler ve kadınlarla ilgili ortaya koyduğumuz yaklaşımda Gülşah kendi ilimizdeki bu yaklaşımın temsilcisi. Anket sonuçlarında diğer adaylara göre en yüksek oyu alan 4 adaydan bir tanesiydi. İlk 4'ün içindeydi. Sözümüz vardı, kadınlar eğer diğer adaylarla eşit kazanma potansiyelindeyse doğrudan aday göstereceğiz dedik. Gülşah Türkiye'deki doğrudan aday gösterdiğimiz ilk kadın belediye başkan adayıdır. Şunu gördük ki gençlere ve kadınlara şans verildiğinde seçmen buna çok olumlu reaksiyon veriyor. O açıdan çok kıymetli" dedi.

"ESKİYE GÖRE İNANILMAZ FAZLA GENÇ BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlerin önünü açtığını ifade ederek, "Bu ziyarette heyette Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman da var. Gençosman Başkan Manisa'da yaptığımız toplantıda, bütün 81 ilin gençlik kolları başkanı ile birlikte gençlere imkan verilmesi, gençlerin önünün açılması noktasında önemli bir irade koydu. Biz de onlara söz verdik ve dedik ki 'Gençler talip olsunlar, genel başkan arkanızdadır.' Gençosman Başkan MYK'da hep genç adaylar için gayret gösterdi. Eskiye göre inanılmaz fazla genç belediye başkanımız var. 21 bin belediye meclis üyesi adayından, 6 bin 500 tanesi gençti. Burada Gençosman Başkanın ortaya koyduğu yaklaşımın çok önemli bir değeri var. Gençlik kolları il başkanlığından gelenlerin siyasette bir yere gelmesi noktasında çok iyi örnekler var. Bir tanesi Gülşah Başkanımız. Türkiye'nin dört bir yanında Anıtkabir'e, CHP'nin Genel Merkezi'ne, TBMM'ye ve Çankaya Köşkü'ne ev sahipliği yapan Çankaya'da 30 yaşında genç belediye başkanımız var. İzmir'deki 4 metropolden, 3'ünde kadın var. İzmir'deki belediyelerden 11'inde gençlik kollarından gelen genç belediye başkanlarımız var. Bunları hep beraber başardık. Şimdi sıra onların ne kadar başarılı yöneticiler olacaklarını görmekte. Buna da yürekten inanıyoruz" dedi.

"ŞEHZADELER'İN SEÇMENİ KİM OTURACAK DEDİYSE O OTURUR"

Özel, geçmişte Manisa'da belediye başkanı adaylığı dönemindeki anılarını da anlatarak, şunları söyledi:

"Ayrıca bu ziyaretin bir başka anlamı da var benim için. Biraz önce Gülşah dedi ki, nezaketle. 'Başkanım buyurun, makama geçin' dedi. Ben de dedim ki, oraya ancak sen oturabilirsin. Manisalılar, Şehzadelerin seçmeni kim oturacak dediyse o oturur. Ben Şehzadeler ilçe başkanı ve Manisa il başkanının makam koltuğuna oturabilirim, onlar benim koltuğum. Ama burası Gülşah'ın koltuğu. Ben 2009'da bu koltuğa oturmayı istedim. Bu bina Manisa Belediyesi binasıydı. Bu koltuk ve masa Manisa Belediye Başkanın koltuğuydu. Sayın Bülent Kar'a karşı yarıştık. O yarışta ben üçüncü oldum. O günlerde bulunan iki değerli büyüğümüz bugün de burada. Yenal Yıldırım, bu binada, belediye personeline ziyarette bulunduğumuz 2009'da bana eşlik etti. Oda oda Yenal Abi, beni gezdirdi. Tanıttı, 'Belediye başkan adayımız' diye. Geldik, gezdik, en son bu odaya kadar hatta geldik. Sonra Yenal Abi o dönem belediye meclis üyesi seçildi. Devamında büyükşehir belediye meclis üyesi seçildi. Bugün burada CHP'nin en deneyimli isimlerinden bir tanesi, bana çok emeği olan birisidir. Bundan 15 yıl önce ilk adaylığımda kol kola Yenal Abiyle gezmiştik. Onu ne zaman görsem hep aklıma o günler gelir. Bugün burada belediye meclis grubunun bir üyesi olarak ve belediye başkan yardımcımız olarak burada görev yapıyor. O sıfırdan başladığımız noktada, kapı kapı gezerek belediyenin her personeli ile tanıştırdığı noktada, şimdi belediye başkan yardımcılığı noktasında. Büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir başka isim Uğur Doğan'dır. Uğur Doğan da şimdi yine belediye meclis üyemiz. O günlerde benim abim Özkan Safaoğlu, beni Uğur Doğan ve Bektaş Abiyle kendi evlerinde bir araya getirmişti. Nasıl bir belediye başkanlığı hedefimiz olduğunu orada konuşmuştuk. Kendisi önceki dönemlerden deneyimli bir belediye meclis üyesi olarak bana çok önemli bilgiler vermişti. Bugün burada ikisini de birlikte görmüş olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdi Gençosman Başkanımın hemen yanında 27 yaşında genç bir ilçe başkanımız var. Ana kademe ilçe başkanımız. Gençlik kolları il başkanımız, gençlik kolları il başkanlığından belediye başkanı oldu. Burada yine kadın ve genç bir il başkanımız mevcut. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ne konuştuysak onların karşılık bulduğu, hayata geçtiği bir süreci yaşıyoruz. Manisa'nın büyükşehir olmadan önceki belediye binasına tekrar Şehzadeler Belediyesi taşındı. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum ve çok karmaşık duygular içindeyim. Ben küçücük bir çocukken burada belediye binası vardı. Bir eşya firmasının olduğu yerde ESOT'un olduğu, belediyenin ek hizmet binası vardı. O günlerden bugünlere geldik. Benim açımdan çok anlamlı bir gün."

"ŞEHZADELER BELEDİYESİ'Nİ ALMIŞ OLMAK, HİÇ ALMADIĞIMIZ MANİSA BELEDİYESİ'Nİ ALMAK ANLAMINA GELİYOR"

"Şehzadeler Belediyesi'ni almış olmak, tarihte hiç almadığımız Manisa Belediyesi'ni almak anlamına geliyor. Hatta şöyle espriler yapıyoruz. Beni hafta sonu bir başka etkinliğe davet ettiler. Dedim ki Manisa'da mesir şenliklerinde olacağım. 477 yıldır ilk kez CHP mesir şenliklerini yapıyor dedik. Tabii ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, seçimlerin olmadığı dönemlerde CHP kimlikli belediye başkanları vardı ama çoklu yarışta ilk kez Manisa Belediyesi'ni, hem Manisa'nın kadim merkez belediyesini kazandık. Hem yeni Yunusemre'yi kazandık, hem de büyükşehri kazandık. Bu açıdan çok mutluyuz. Bize bunu yaşatan Manisalılara çok teşekkür ediyoruz."

"BÜTÜN TÜRKİYE'NİN KONUŞACAĞI GENELGE"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Durbay'ın her siyasi partiden yurttaşa eşit davranacağını ve herkese hizmet edeceğini kaydederek, "Bir kez daha tekrar etmek isterim ki kime oy vermiş olursa olsunlar, Gülşah Durbay bütün Manisalıların belediye başkanıdır. AKP'linin, MHP'linin de belediye başkanıdır. Kapılar ardına kadar açıktır. Partizanlık yapmayacağız. Kimseyi geçmişte verdiği oylardan sorumlu tutmayacağız. Bugün böyle büyük bir oyla seçilmiş olmamıza rağmen oy vermeyenlerin mesajını da anlamak, onların da oyunu almak için hep birlikte çalışacağız. Bu belediyeyi adil ve şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Bu belediye israftan uzak bir belediye olacak. Önümüzdeki günlerde bütün Türkiye'nin konuşacağı bir tasarruf ve israf genelgesi yayınlanacak. Zaten arkadaşlarımız doğrudan o işlere başladılar. Ama geçmişte örneğin biraz önce Yunusemre Belediyesi'nde 48 tane lüzumsuz makam aracı tahsisi. Bunların belli şirketlerden kiralanması söz konusuydu ve 70 milyon lira makam arabalarından dolayı, kiralama şirketine borç var. O 70 milyonun Yunusemre'deki yoksullara dağıtıldığını düşünün. Burada israf edilmeyecek her kör kuruş, halkçı belediyeciliğe harcanacak. Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine harcanacak. Biz bu belediyeleri efendim bunlardan aldık, şimdi sıra bizde diye değil. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı diye başlatıyoruz" dedi.

"AKP'NİN YÖNETİMİNDE NE KADAR İSRAF VARSA HEPSİNE ENGEL OLACAĞIZ"

Özel, "Yunusemre Belediyesi'ne göre burada borcun daha az olduğunu ifade edelim. Geçmişteki israfın, şatafatın Yunusemre Belediyesi ile karşılaştırılmayacak oranda olduğunu söyleyelim. Çok daha iyisini yapacağız ama özellikle burada bir devri sabık yaratma niyetimiz yok. Önceki belediye başkanımızla mutlaka Gülşah Hanım temas edecektir. Geçmişte AKP'nin yönetiminde ne kadar israf, ne kadar israf, fazladan harcama varsa hepsine engel olacağız. (160 milyon lira borcu olan Şehzadeler Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nin borcunu karşılaştırarak) Yani diğer belediyenin 10'da biri kadar bir borçla devraldık. Sürdürülebilir bir borç olduğunu düşünüyoruz ama halkçı belediyeciliğe yönelik, yoksullara sahip çıkan ve partizanlık yapmak yerine halkçı belediyecilik yapacak bir anlayışla ben Gülşah'ın burada kadın ve genç bir belediye başkanı olarak herkesin gönlünde taht kuracağını ve çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir kez daha tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine uyum içinde çalışmaları için başarılar diliyorum. Grubumuza başarılar diliyorum. Gülşah kardeşime ve yardımcılarına başarılar diliyorum. Türkiye'nin gözü burada olacak. Sizlerin başarısı doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem, hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında, çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.