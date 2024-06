CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Gri listeden çıkma meselesiyle ilgili yıllardır uğraşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kripto Yasası, bir sürü şey vardı. Dilimizde tüy bitti her seferinde. En son dediğimiz noktaya geldiler. Türkiye'nin gri listeden çıkması, son derece olumlu bir şey." dedi.

Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Küçükkaya'nın, "AK Parti cenahına 'Sayın Erdoğan, Özgür Özel'le ilgili (görüşmesinde) ne izlenim edindi' diye baktım. Şu iki tutumunuzun belirleyici olduğunu söylüyor. 15 Temmuz'daki tutumunuz Erdoğan'ı etkilemiş. Bir de görüşmede dediniz ya 'Yurt dışında güçlüyüm, özellikle Avrupa'da siyasi akrabalarım var.' Bu da onu çok etkilemiş." şeklindeki sözlerinin ardından yönelttiği soruyu Özgür Özel, şöyle cevapladı:

"'Biz, Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıkınca Türkiye'nin partisiyiz.' dedim. Yurt dışında örneğin Alman Başbakanı, SPD'den siyasi akrabam. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez -ki şimdi Filistin'i tanıdı- Sosyalist Enternasyonal'da onun yardımcısıyım. Dünyada 24 sol, sosyal demokrat lider ülkesinde iktidar. Önemli ülkelerde iktidarlar. Hepimizin ortak çıkarları noktasında Türkiye'nin hakkını, menfaatini korumak için üzerime ne düşüyorsa yaparım. İlk başta en ortak mutabakatımız Filistin. Filistin konusunda 119 ülke liderine mektup yazdık. Pedro Sanchez'e mektup yazdım, yüz yüze iki kere konuştum, defalarca sosyal medyadan yüreklendirdim. Filistin'i tanıması bence çok çok önemli... Çok cesur bir adım oldu, İspanya gibi bir ülkenin ve arkası geliyor."

"Benim üzerime düşen nezaket, vefa"

Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin gayet iyi ve son derece samimi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun dün eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi için TBMM'ye geldiğini söyleyen Özel, "Sayın Genel Başkanım Meclise gelecekse ondan önce gidiyorum, kendisini karşılıyorum, eşlik ediyorum, arabasına kadar uğurluyorum. Bana düşen bu. Zaman zaman randevu alıyorum, ofisinde görüşüyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Benim üzerime düşen nezaket, vefa, kendilerinin bilgilerinden istifade etme... İlişkimizde herhangi bir sorun yok hatta gün geçtikte bence daha da iyiye gidecek. Herkes konuşmaya bir şey arıyor. Kemal Bey ile Mansur (Yavaş) Bey yemek yiyor. 'Vay efendim ne oluyor?' falan. Normali bu, olmasa 'Neden bir araya gelmiyorlar?' demek lazım. CHP'nin önceki genel başkanının birikiminden, deneyiminden istifade etmek kadar doğal bir şey yok. Bunu mutlaka sürdürmek lazım." diye konuştu.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 1 Temmuz'da görülecek duruşmaya katılacağını dile getiren Özel, Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le pazartesi günü üçüncü kez görüştüklerini söyledi.

Özel, Ateş'in kendisini bir kez daha duruşmaya davet ettiğini aktararak, "Ben de mutlaka katılacağımı söyledim. Duruşma meselesinde de gerginlik yaratıyorlardı. Yok efendim, bizi sokmamak üzere Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler falan. Sayın Bahçeli de sağ olsun, çok sert şeyler söylüyor bana ama 'Duruşmaya sırf avukatlarımız katılacak.' dedi. Sayın Bahçeli'nin tutumu, tansiyonu düşürmeye yönelik doğru bir tutum. Biz gideceğiz. Keşke MHP'den siyasiler de gelse. Adalet aranıyor yani oraya gideceğiz. Adalet arayışında Sayın Ayşe Ateş'in, evlatlarının yanında duracağız. Adalet tecelli etsin, bir başka beklentimiz yok. Soruşturma, yargılama sonucunda nereye kadar gidiyorsa, kime uzanıyorsa uzansın. Tek beklentimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Ateş'in eşinin kanının yerde kalmamasını ve adalet istediğine dikkati çeken Özel, "Katil demek sırf tetiği çeken demek değil. Tetiği çeken, ona yardım eden ve azmettirenler var. Ayşe Hanım'ın tetiği çekenin ceza alacağından şüphesi yok. Çektiren, yardım edenlerden de yok. Hepsinin bütün kayıtları, dökümleri ortada. Esas azmettiren kim, o bulunsun. Gerçek katiller yakalansın istiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"İstifa kişisel verilecek bir karar ama maalesef Türkiye'de bir de uygun görülürse hayata geçiyor. Şunu söylemek lazım. Pandemi sırasında Sağlık Bakanı'yla sağlık hizmetlerinin finansmanı, yaygınlaştırılması, halk sağlığıyla ilgili farklı düşündüğümüz alan çok ama AK Parti'nin bakanları, Sayın Erdoğan'ın görevlendirdiği son kabineler içinde bence iletişime en açık, insani noktada en kolay diyalog kurulabilecek, işini samimiyetle yapmaya çalışan kişidir. Kabinenin içinde birileri gidecekse en son gitmesi gerekenlerden bir tanesi odur. Sayın Erdoğan'ın bakan atama performansını da bildiğimiz için mutlaka gelen gideni aratacaktır."

Osman Kavala'nın Adalet Bakanlığından "kanun yararına bozma" talebi

Özgür Özel, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a ilişkin, "Adalet Bakanlığında 'kanun yararına bozma' görüşülüyor. Ümit ediyorum bu dosya kanun yararına bozulacak. Vera babasına kavuşacak. 'Bu insanlar, artık geç de olsa adalete kavuşacak.' diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Davanın hükümlüsü Osman Kavala hakkında yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin ardından Adalet Bakanlığına "kanun yararına bozma" talebinde bulunulmasını değerlendiren Özel, "Çıkarsa muhteşem olacak. Çok da doğru olacak. Türkiye için çok iyi olacak." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türk Delegasyonu Başkanı olduğunu dile getiren Özel, şunları belirtti:

"Orada bir odaları var, gittim, ziyaret ettim. Odadaki temel nokta da şuydu: İsmi bütün Avruplıların çok sevdiği, yabancıların bayıldığı birisi olduğu için değil sembol dava olduğu için Kavala ismi markalaşıyor. Eşi Ayşe Buğra'yla da konuştuk. 'Sanki öyle bir şey oldu ki bütün dünya Kavala'yı konuşunca hakikaten Osman, dış güçlerin adamıymış gibi algılanacak.' diyor. Strazburg'da Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi var. Biraz ilerisinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bu mahkemenin kararlarını tanımazsanız sizin bu Konseyde kimse yüzünüze bakmıyor, dediğinizi ciddiye almıyor. Her meselede önümüze geliyor çünkü AİHM'in bu konuda çok net kararı var. Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin Can'la (Atalay) ilgili çok net kararı var. Tayfunların başvuruları, Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Gerçekten çok ciddi bir mağduriyet var. Türkiye'nin her alanda önünü tıkayan bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Şurada atılacak adım en az bana, en çok Vera'ya, ondan sonra en çok Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin işine yarar. Bu karar için Erdoğan'ı en çok zora sokan mesele, Devlet Bahçeli'nin tutumu. Devlet Bahçeli, ülkeyi, milleti seviyorsunuz, çok milliyetçisiniz. Hepiniz, benden çok seviyorsunuz, haydi kabul. Bu ülkenin risk puanının düşmesi, yabancı yatırımcının gelmesi, ekonomik olarak rahat etmesi için de bu mahkeme kararlarına uymak doğrudur. Türkiye'de en milliyetçi olanın bunu savunması lazım."

CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtayda görülen FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanık Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl altışar ay, Hüsnü Çalmuk'a 21 yıl 3 ay hapis cezası verildiğinin anımsatılması üzerine, Özese'nin bir mahkemede kararı gizli okuyacağını söyleyerek kendilerini dışarı çıkarmaya çalıştığına ilişkin anısını anlattı.

Özel, "Gücü eline geçirip de orantısız kullanan herkes bilsin. Adalet, bazen ayağı sürter, topaldır, aksaktır ama eninde sonunda tecelli eder." dedi.

Türkiye'nin gri listeden çıkarılması

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık." paylaşımının kendisine aktarılması üzerine şunları kaydetti:

