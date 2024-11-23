CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onur Günay\'ın Cenaze Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın (35), cenaze törenine katıldı. Özel, İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağına kavuşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük ailesinin evladı olarak Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu eski CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Günay, tatil için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti. Burada 20 Kasım'da kalp krizi geçiren Günay, hayatını kaybetti.

Onur Günay için Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi Atiye Ali Çiçek Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Günay ailesi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde konuşan Özel, Onur, partimiz ve ailesi için koşturan gencecik, bambaşka bir duygu dünyası olan bir kardeşimizdi. Rahatsızlığı vardı. Şeker hastalığını dinlemezdi. Dinlenmesi lazımdı, dinlenemez. Diyet yapması lazım, siyaset koşturmacası içinde dikkat edemezdi. Kendini paralarcasına bu parti için koşan bir kardeşimizdi dedi.

'HER GELENE 2 I GÖSTERDİM'

Grup başkanvekilliği döneminde Onur Günay'ın odasına gelerek iki fotoğraf getirdiğini ifade eden Özel, Onur, 'Siyasete girdiğiniz günden beri sosyal medya hesaplarınızın tamamını taradım. Bu sizin en mutlu, diğeri de en üzgün fotoğrafınız' dedi. Soma davası bittiğinde kapının önünde açıklama yaparken gırtlağım düğümlenmişti, gözlerim dolmuştu. O fotoğrafı getirmiş. Bir de ben, eşim siyasette kimle koştuysak herkesin olduğu selfieyi getirmiş. Ekrem Başkan ilk mazbatasını alırken adliyede selfie yapmıştık. 'Bu da sizin en mutlu fotoğrafınız' dedi. İkisini odaya astı ve 3-4 sene orada durdu. Her gelene gösterdim. 'Bu ikilemeyi İzmir'de beni benden daha çok tanıyan, daha çok seven bir genç var o yaptı' dedim. Genel başkan seçildik. Genel başkan olmamızda da babasıyla birlikte çok emeği var. Benden çok koşturdu. Oda değiştirecektik. Özel kalem 'Ne götürelim' dedi. Bu dördünü götürün Onur'unkileri dedim. Bir de geziyle ilgili olanı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan odasında Onur'un 4 yıl önce 'Siyasetteki en mutlu ve en mutsuz gününüz' diyerek getirdiği fotoğraflar Onur'un izi olarak orada duracak dedi.

'ONUR'U TOPRAĞINA KAVUŞTURUYORUZ'

Günay'ın hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Özel, Çok zor. 3 yaşında bir evladı annesine, babasına, İmran'a ve hepimize emanet etti. İyi ki var. Ona bakıp Onur'u hatırlayacağız. O büyüyecek, Onur'un yerini alacak. Ahmet evin büyük oğlu, tek evladı olmanın sorumluluğunu alacak. Hepimiz onlarla olacağız. Bu başka türlü sırtlanılacak bir acı değil. İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağına kavuşturuyoruz. Bütün CHP'lilerin, İzmirlilerin, Günay ailesinin başı sağ olsun. Onlar evlatlarını toprağa veriyorlar. Ama bilsinler ki Türkiye'nin en büyük ailesinin evladı olarak Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Allah sabır versin. Bundan sonra da Onur'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz diye konuştu. Kılınan namazın ardından Onur Günay'ın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR- Kamera Gökhan KILIÇ İZMİR,