CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Terörü Lanetledi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz; lanetliyoruz. Bizler, terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla, 'Birkaç Mehmet öldü diye Meclis'i mi toplayacağız' diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, Meclis kürsüsünde 'Eyalet, özerklik ve federasyon tartışılmalı' diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 22-23 Aralık 2023 tarihlerinde Pençe -Kilit harekat bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 12 asker için bugün İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Aslanoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TERÖRÜ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI VE İNSANLIK DIŞI YÖNTEMLERİNİ SADECE KINAMIYORUZ, LANETLİYORUZ"

"22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit harekat bölgesinde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara artık 'yeter' demek için buradayız.

Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan.

Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz; lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz.

"ASKERLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLARI BİZLER İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCELİKLİDİR"

Aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, askerlerimizin güvenliği için, ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren Meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik.

Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur.

"CUMHURBAŞKANI YETKİSİNİ KULLANARAK YAS İLAN ETMEDİ, YASI MİLLETİMİZ KENDİ İLAN ETTİ"

Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken; iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun, aldatmacanın, algı operasyonlarının peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken, Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü.

Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi, yası milletimiz kendi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken, kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev savmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye; terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız.

"MECLİS KÜRSÜSÜNDE 'EYALET, ÖZERKLİK VE FEDERASYON TARTIŞILMALI' DİYENLERİ YERLİ VE MİLLİ İLAN EDENLERLE HİZALANMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu anlayışla, onların A4 kağıda yerleştirdikleri 2 paragraftan ibaret metne değil; terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildirimize imza attık.

Ana muhalefet partisi olarak, görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye; bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler, terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla, 'Birkaç Mehmet öldü diye Meclis'i mi toplayacağız' diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, Meclis kürsüsünde 'Eyalet, özerklik ve federasyon tartışılmalı' diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız.

"PENCERELERİNE AY YILDIZLI BAYRAK ASILAN YOKSUL EVLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler, şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin, bir eli bayrağa sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz. Bizler, pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak; 86 milyon için, Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

"FAKİR FUKARANIN ŞEHİT OLDUĞU, İKTİDAR SAHİPLERİNİN ZENGİN OLDUĞU DÜZENE ARTIK 'YETER' DİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık 'yeter' diyoruz. Bu vatanın, kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık 'yeter' diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını siyasetine malzeme eden kötülüğe artık 'yeter' diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık 'yeter' diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız. Artık yeter."