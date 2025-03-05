CHP İzmir İl Kolları'nın 'Fidan Dikim' Etkinliğinde Annesi Babası Tarafından Yakılarak Öldürülen Kadından İsyan: İki Kişi Öldür, 5 Yıl Yat Çık!

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(İZMİR) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, cinayete kurban giden kadınlar için düzenlediği fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte, hamile annesi babası tarafından yakılarak öldürülen bir kadın, gözyaşlarını tutamadı. Cinayet mağduru vatadandaş, 101 yıl hapis cezasına çarptırılıp sadece 5 yıl cezaevinde kaldığını söylerken Kaya, " Türkiye'de cezasızlık kol geziyor" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası için düzenlediği etkinlikler kapsamında Bayındır'da cinayete kurban giden kadınların anısını yaşatmak için gerçekleştirilen fidan ekimi etkinliğine katıldı.

Bayındır Furunlu Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sembolik olarak 8 Mart felaketinde yanarak hayatını kaybeden kadınların sayısı olan 129 zeytin fidanı dikildi. Fidan dikimine Kaya'nın yanı sıra CHP İzmir İl Kadın Kolları Zahide Kurun, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile il ve ilçelerin kadın kolları yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Sakarsu: "Cinayete kurban giden kadınlarımızın anısına burada bir alan oluşturduk"

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Sakarsu, fidan alanı olarak Bayındır'ın seçilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek "İl Kadın Kollarımızın organize ettiği bir proje için burada bulunmaktayız. Burada inayete kurban giden kadınlarımızın anısına bir alan oluşturduk. Bu alanda da zeytin ağacı dikeceğiz bugün. Zeytin ağaçlarının uzun yıl yaşama ömrü var. Yüz yıllarca bu zeytin ağaçları burada yaşasın. Cinayete kurban giden kadınlarımızın anısına burada bir alan oluşturduk. Burada bu alanı oluşturdukları için Bayındır'ı seçtikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kaya: "Umarım onların geleceği o kadınlara benzemez"

Zeytin ağaçlarının kaderinin cinayete kurban giden kadınların kaderleriyle aynı olmaması temennisinde bulunan Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, "Bayındır Belediyemizin iş birliğiyle yine İzmir İl Kadın Örgütümüzün hayata geçireceği, hayatını kaybeden, kadın katliamında hayatını kaybeden tüm kadınlar anısına oluşturulan bir zeytin alanındayız. Zeytin ağacının önemi, anlamı büyük. Zeytin ağacı, bir başkası tarafından kesilmediği müddetçe yüzlerce yıl yaşayan bir ağaç. Bu yönüyle de bir hal anlamlı. Katledilen, hayattan koparılan kadınların anısına dikilen bu zeytinler… Umarım onların geleceği o kadınlara benzemez ve uzun uzun yüz yıllar hayatta kalırlar. Bu anlamıyla tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj içermekte" ifadelerini kullandı.

"AKP iktidarı bu gerçekliği bu kadın cinayetini maalesef görmek istemiyor"

AK Parti iktidarına İstanbul Sözleşmesi'nin feshi üzerinden tepki gösteren Kaya, şunları söyledi:

"Ben buradan AKP iktidarına da seslenmek istiyorum. Durduramadığımız kadın cinayeti var. Bir türlü durduramıyorsunuz bunu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Şimdi diyorsunuz ki '6284 nolu yasa var.' Ama onu da etkin uygulamıyorsunuz. Artık rakamlarla ifade etmek içimizi acıtıyor ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığından bu yana katlanarak artan bir kadın cinayeti gerçekliği var ki AKP iktidarı bu gerçekliği bu kadın cinayetini maalesef görmek istemiyor. Eğer bu gerçekliğin farkında olsaydı daha ciddi önlemler alırdı."

"Milletin karnı aç! Nereden uçağa binecek?"

2025 yılının 'aile yılı' ilan edilmesiyle birlikte yapılacak yardımlara ilişkin vatandaşların yoksulluğunu işaret eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aile yılı ilan etti. Aile yılının içinde utanmadan, sıkılmadan diyor ki 'Ben bebek yardımı vereceğim. Sinemaya gideceksiniz. Uçağa indirimli bineceksiniz.' Milletin karnı aç! Nereden uçağa binecek? Nereden sinemaya gidecek? Çocuk yapmaya kadar veremiyor artık bu ülkede. Çünkü dünyaya getireceği çocuğun, Türkiye'de eşit, adil bir geleceğinin olmadığını biliyor. Aklımızla dalga geçercesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, her gün değişik bir paket hazırlıyor. Nereye gidiyor ki kadın uçağa binsin! Bir de indirimli alacak. Bir de şunu da söyleyeyim. Çocuk sahibi olma şartı var. Biyolojik olarak çocuğu olmayan eşler ne yapacak? Onlar aile sayılmıyor mu? Çocuğu olmayan eşler neden aile sayılmıyor? Buna da bir cevap bekliyoruz. Millet yoklukla sefaletle boğuşurken, çocuklar okula aç giderken, insanlar çocuklarını okula gönderecek servis parası bulamazken bizimle böyle aklımızla dalga geçecek şeyler açıklamasınlar."

"Mücadelemiz her geçen gün daha da artarak devam edecek"

CHP'nin eşitlik mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Kaya, "Bu hafta boyunca yine farkındalık çalışmaları devam edecek. Bu farkındalık çalışmaları çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP kadın kolları, bu farkındalık çalışmalarını yapmakta. Biz tüm kadın örgütümüzle şimdiye kadar kurulduğumuzdan bu yana kadın haklarının her daim savunucusu, eşitliğin savunucusu olduk. Biz bundan sonra da kadınların hak mücadelesinin en öndeki neferleri olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin tüm kadınları, eşitliklerinin, özgürlüklerinin haklarının, kadınların hukukunun, kadınların insan haklarının hukukunun en başta güvencesi olarak CHP'yi görüyorlar. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Mücadelemiz hiçbir zaman için azalmadan, eksilmeden her geçen gün daha da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Annesi babası tarafından yakılarak öldürülen kadın gözyaşlarını tutamadı

Annesi Mensure Hanım babası tarafından yakılarak öldürülen ve ismini vermek istemeyen bir şiddet kurbanı, Asu Kaya'ya yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

İsmini vermek istemeyen vatandaş, cinayetten 101 yıl hapis cezasına çarptırılan babasının sadece 5 yıl cezaevinde kalmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Annem kardeşimle beraber hamileyken babam tarafından yakılarak öldürüldü. Orada tam 5 kadın babamdan örnek alınarak öldürüldü. Ben Çorumlu'yum. Biri Dikili'de öldürüldü. Ona baka baka 'Osman abi 5 yıl yattı. Biz de 5 yılla çıkarız' dediler. Ben 56 yaşındayım. Ama yaşamıyorum. Yaşayan bir ölüyüm. Keşke ben ölseydim. Gözümün önünde yanarak öldü. 5 yıl yattı. İki kişi öldür, 5 yıl yat çık. Ben yine de o adama baktım. Ben temizledim, pakladım. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Ben yaşamıyorum. Bu insanlar öldürülüp ödürülüp bir yerlere atılmasın. Annemi kaybettiğimde 10 yaşındaydım. 29 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde. Ankara Tıp Fakültesi'nde bir hafta yattı ama yaşamadı. Hangi kitapta yazıyor ki beş kilo mazot dök de yat!"

"Türkiye'de cezasızlık kol geziyor"

Kaya, vatandaşa şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu cezasızlık, burada bulunma nedenimiz. Türkiye'de cezasızlık kol geziyor. Türkiye'de bu acılar var."

Etkinlikte ilk zeytin fidanı, Mensure Anne'nin anısına kızıyla birlikte dikildi.