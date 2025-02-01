CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

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Ne kadar şirinlik yapsa da polisler cezayı eline tutuşturdu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında Ümit Özdağ'a yönelik siyasi suikast imasında bulunması nedeniyle soruşturma açıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Özdağ, cezaevinden yapıldığı ilk açıklamada, "Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi, ona benzeyen bir suikaste uğramaktır" demişti.

"YEMEKLERİ EN AZ İKİ KERE YIKASIN"

Özdağ'ın bu açıklamasının ardından CHP Vekili Tuncay Özkan, canlı yayında siyasi suikast imasında bulundu. Özkan, cezaevinde olduğu dönemde zehirlendiğini iddia ederek, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yemekler konusunda uyardı.

Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özdağ devletin cezaevinde, devletin garantisi altındadır. Bundan sonra başına bir şey gelirse, bir sağlık sorunu yaşarsa Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı'ndaki yetkililer sorumludurlar. Hesap onlardan sorulur. Biz de bu işin takipçisi oluruz.

Ergenekon davasında toplam 28 sanık kansere yol açan etkiler nedeniyle, çok sağlıklı girdikleri cezaevinde çok kısa sürelerde öldüler. Bunlardan biri de Muzaffer Tekin'dir. 'Ben zehirleniyorum, kanser oluyorum, doktora götürün' dediği halde götürülmedi. Pankreas kanserinden öldü. Diğerleri de öyle öldüler.

Fethullahçılar cezaevinde insanları radyoaktif maddeyle zehirliyor. Bunlardan bir tanesi de benim.

1-Kendisine verilen yemekleri elektrikli ocakla kaynattığı suyla en az iki kere yıkasın. Eğer yıkamıyorsa hiç yemesin. Çünkü fare zehrini suda eritiyorlar ve yemeklere katıyorlar. Yiyeceği zaman mutlaka kaynar suyla yıkamalı.

2- Kantinden aldırabileceği sebzeleri kendisi kaynar suda haşlasın onları yiyerek bu süreci geçirsin.

"SAKIN KURU SOĞAN YEMESİN"

3- Kuru soğan yemesin. Kuru soğanın içerisine stronyum ve sezyumu zerk ediliyor. Kuru soğan birden o kadar lezzetli hale geliyor ki hiç şeyi anlamıyorsunuz. Sakın kuru soğan yemesin.

4- Kokuya, tat değişikliğine dikkat etsin. Bir değişiklik hissederse yemeyi hemen bıraksın."

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Suikast ve zehirlenme iddialarının ardından Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açıklama yaptı. Müdürlük, yemeklerle ilgili tüm iddiaları reddetti. Müdürlük X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir.

Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkûmların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır.

Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır"

RTÜK BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ: İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de iddialarla ilgili paylaşımında, "SZC TV ekranlarında yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan'ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan'ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Peş peşe gelen tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.