CHP'li Bankoğlu: Kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün - Son Dakika
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CHP'li Bankoğlu: Kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün

CHP\'li Bankoğlu: Kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün
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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Ulus Meslek Yüksekokulu'ndaki kız öğrencilerin barınma hakkının gasp edildiğini belirterek, KYK yurdu yerine özel yurt ve dernek yurtlarına yönlendirilmelerini eleştirdi. Sorunun çözümünü ve şeffaf açıklamaları TBMM gündemine taşıdı.

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bartın'da ve Ulus'ta kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün. Öğrencilerin mevcut KYK başvuruları ve kayıt durumları açık ve yazılı biçimde açıklansın. Misafir öğrenci adı altında geçici, güvencesiz ve sözlü çözümler üretilmesin" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özellikle kız öğrencilerin kamuya ait yurt imkanlarından mahrum bırakıldığını ifade eden Bankoğlu, üniversitenin açıkladığı alternatiflerin sorunu çözmekten uzak olduğunu savundu.  Bankoğlu, önergesinde şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye çalışan kız öğrencilerin barınma hakkı bugün açıkça gasp edilmektedir. Üniversitenin çözmesi gereken bu temel sorun karşısında öğrencilerin önüne kamusal ve güvenli bir KYK seçeneği koymak yerine; özel yurtlar, dernek yurtları ve belirsiz misafir öğrenci formülleri konulmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Çünkü barınma, öğrencinin önüne konulan bir lütuf değildir. Devlet, öğrenciyi hangi özel yurda gideceğini seçmek zorunda bırakmak yerine öncelikle kamu eliyle güvenli, erişilebilir ve eşit barınma imkanı sağlayan taraftır. Bugün Ulus'ta kız öğrencilerine sunulan tablo bunun tam tersidir.

Üniversitenin kamuoyuyla paylaştığı barınma duyurusunda ise öğrencilere sunulan sözde alternatifler meselenin vahametini ortaya koymaktadır. Normal şartlarda aylık en fazla 2-3 bin TL olması gereken KYK yurdu hakkı ellerinden alınan kız öğrencilere, 3 kişilik odalarda 15 bin ile 25 bin TL arasında değişen otel, kiralık ev ve özel yurtlar tek çare gibi gösterilmektedir. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyecek olan dar gelirli ailelerin çocukları ise bilinçli bir sistemle tek bir adrese yönlendirilmektedir. Ulus Doğa Park Otel, belediye koordinasyonundaki kiralık evler, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli İlim Yayma Cemiyeti Yurtları, Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve özel yurtlar seçenek olarak sıralanmaktadır ama mesela Mehmet Rıfat Efendi Yurdu erkek öğrenciler içindir. Dolayısıyla erkek öğrenciler açısından kamu yurdu seçeneği devreye sokulurken, kız öğrenciler açısından aynı kamusal çözüm ortaya konulmamaktadır.

"ÖĞRENCİNİN ALDIĞI KYK BURSU ULAŞIM MALİYETİNİN ALTINDA KALMAKTADIR"

2026 yılında lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve öğrenim kredisi aylık 4 bin liradır. Öğrencilerin bize aktardığı bilgilere göre Ulus'ta bazı özel yurtlarda üç kişilik odalar için aylık yaklaşık 15 bin lira düzeyinde ücretler söz konusudur. Devlet öğrencinin cebine ayda 4 bin lira koyacak ama öğrenciden yalnızca barınmak için bunun yaklaşık dört katını ödemesini bekleyecek. Bu durum öğrenciyi ya ailesinin cebine ya da özel yurt işletmelerinin insafına terk etmektir. Her ne kadar servis konulacağı söylense de bu tabloya öğrencilerin günlük 240 liralık ulaşım maliyeti de eklendiğinde tablo daha da ağırlaşmaktadır. Yani öğrencinin aldığı aylık KYK bursu daha yemek, kitap, kırtasiye ve kişisel giderler hesaba katılmadan yalnızca ulaşım maliyetinin altında kalmaktadır."

Öğrencilerin özel yurtlara yönlendirilmesini eleştiren Bankoğlu, şöyle devam etti:

"İlim Yayma Cemiyeti'nin kendi açıklamasında, misyonu için dini ve manevi değerleri benimseyen bir toplumun yetişmesine katkı sağlamak olduğu açıkça ifade etmektedir. Bugün ise kamu otoritesi öğrencinin barınma sorununu çözemediği aşamada, öğrencinin önüne böyle bir yapının yurdunu alternatif olarak koymaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 faaliyet raporunda 2025-2026 dönemi için bu kapsamda öğrencilere günlük 190 lira beslenme ve aylık bin 550 lira barınma yardımı olmak üzere toplam 7 bin 250 liralık destek yapıldığı belirtilmiştir. Yani ortada yalnızca özel yurt seçeneği yoktur. Kamusal kaynaklarla desteklenen bir özel/vakıf-dernek barınma sistemi de bulunmaktadır. Üstelik öğrencinin KYK yurduna erişemediği bir ortamda, özel yurtlara ve dernek yurtlarına yönlendirildiği bir sistem, öğrenciyi gerçekten özgür bir tercihe mi bırakmaktadır? Hayır. Öğrencinin önünde başka seçenek bırakmazsanız bu tercih değildir, bu açık dayatmadır.

"GEREKEN DERSLER ALINMAMIŞ"

Bizim itirazımız herhangi bir derneğin öğrenciler için yurt işletmesine değildir. Bizim itirazımız, kamunun asli sorumluluğunun özel yapılara ve dini-manevi yönelimi bulunan kuruluşlara devredilmesine yöneliktir. Devlet eliyle cemaat ve tarikatların yapılarına, yandaş vakıf ve derneklerine açıkça kayırmacı bir politika izlenmektedir. Kimdir bu İlim Yayma? Hangi hak ve liyakatle kamu binaları bu yapılara tahsis ediliyor, buralara özel yurtlar yaptırılıyor ve yetmezmiş gibi öğrenciler bu yurtlarda kalsın diye devletin kasasından destek aktarılıyor?"

Türkiye'nin, devletin eğitim, barınma ve gençlik alanındaki boşluklarını kapalı dini yapılanmalara bıraktığında ne tür sonuçlar doğabileceğini çok ağır biçimde yaşadığını kaydeden Bankoğlu, "Biz bu filmi daha önce gördük. Yine son zamanlarda birtakım cemaat yapılanmalarının ne kadar büyük bir ekonomik hacme ulaştığı ve iddialara göre çeşitli suçlara bulaştığına dair her gün haberler okuyoruz. Görüyoruz ki gereken dersler hala alınmamış. Ders almak, devletin herhangi bir yapı için bağımlılık ilişkisi yaratmamasıdır" dedi.

Öğrenciler için kamuya ait KYK kapasitesi oluşturulması gerektiğini belirten Bankoğlu, "Bartın'da ve Ulus'ta kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün. Öğrencilerin mevcut KYK başvuruları ve kayıt durumları açık ve yazılı biçimde açıklansın. Misafir öğrenci adı altında geçici, güvencesiz ve sözlü çözümler üretilmesin. Öğrencilerin ulaşım yükünü azaltacak kamu destekli bir servis/ulaşım modeli oluşturulsun. Özel ve dernek/vakıf yurtlarına yönlendirme yerine, öğrencinin gerçek ve eşit seçeneklere sahip olması sağlansın. Kamu kaynaklarının hangi vakıf ve derneklere, hangi gerekçeyle ve hangi tutarlarda aktarıldığı şeffaf biçimde kamuoyuna açıklansın. Öğrenciyi cemaate, derneğe, özel yurda mahkum edilmesin. Barınma haktır. KYK haktır. Eşitlik haktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Bankoğlu: Kız öğrencilerin barınma sorunu derhal çözülsün - Son Dakika

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