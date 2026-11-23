Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Ormanlar, meralar, tarım arazisi alanları ve su havzaları kesin olarak madenciliğe kapatılmalıdır Sayın Bakan. Çünkü bunlar bizim bugünün emaneti, yarına bırakacağımız miraslardır. Siyanür ve sülfürik asit liç yöntemleri gibi doğada geri dönülmez zararlar oluşturan üretim yöntemlerinin evrensel standartlarda olduğu gibi derhal yasaklanması gerekir" dedi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da yüksek hızlı tren projelerinde kullanılan rayların yurt dışından temin edilmesine tepki göstererek, "Niçin bu raylar Kardemir'den alınmaz?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmelerde CHP adına Karabük Milletvekili Cevdet Akay söz aldı. Bakanlığın bütçe teklifinin 50,6 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirten Akay, geçen yıl 36 milyar TL olan bütçede 14,5 milyar TL artış yapıldığını ve artışın yüzde 40'a karşılık geldiğini söyledi. Bakanlığın bağlı kuruluşlarla birlikte toplam 87,3 milyar TL'lik bütçesinin yetersiz olduğunu savunan Akay, "Sadece trafik cezalarından bu kadar gelir elde edilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilave bağlı kuruluşlarla beraber 87.3 milyarlık bütçesi gerçekten çok az" dedi.

Akay, Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin TEDAŞ'tan alacağı bulunurken TEİAŞ'a iletim bedeli borcu olduğunu belirterek, kurumlar arasındaki ödeme sistemine ilişkin düzenleme yapılmasını istedi. Akay, TEİAŞ'ın alacaklarını zamanında tahsil edemediği için bankalardan finansman kullanmak zorunda kaldığını ve yüksek faiz giderlerinin kurumun mali yapısını bozduğunu söyledi. Akay, şunları söyledi:

"Bu paralar ödenecekse tüzel kişilikleri farklı olmasına rağmen bunu burada ne kanunlar çıkarttık, biz burada düzenleyebiliriz. Mahsuplaşma sistemini uygulamaya geçip eğer bir kurumun bir borcu varsa diğer kurumun da bir alacağı varsa mahsuplaşma işlemini yapıp bu alacağın cüzi de olsa tahsili mümkündür."

Akay, TPAO, BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve Eti Maden bünyesindeki vakıf, sandık ve derneklerin yatırım fonlarında değerlendirdiği paralar olup olmadığını da sordu. TPAO ve iştirakleri personelinin biriktirme ve yardımlaşma sandığının sermaye piyasası araçlarında yatırım yapabildiğini belirten Akay, bu kuruluşların bilançolarının kamuya açık olmadığını ifade etti. Akay, "Bu yatırım fonlarında değerlendirilen bir para olmuş mudur? Olduysa geri çekilmiş midir veya takılan kilitli kalan bir fon var mıdır?" diye sordu.

"BOTAŞ'I NİÇİN BU KADAR GECİKME ZAMMI VE FAİZ YÜKÜ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKMIŞLARDIR"

Enerji KİT'lerinin görevlendirme giderlerinin yıllar içinde arttığını belirten Akay, 2026 bütçe teklifinde 290 milyar TL olarak öngörülen giderlerin, yalnızca yılın ilk 10 ayında BOTAŞ ve EÜAŞ için 296 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Akay, gelecek yıl için Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlenen tavanın ise 411 milyar TL olduğunu kaydetti.

Enerji sübvansiyonlarının vatandaşların ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmesi açısından önemli olduğunu belirten Akay, tarife değişiklikleri nedeniyle vatandaşların yüksek faturalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. BOTAŞ'ın geçmiş yıllardaki zararları ve Hazine'den yapılan ödemelerin gecikmesi konusuna da değinen Akay, "Geçmişteki bu zararlardan kimler sorumlu? BOTAŞ'a bu ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından neden zamanında yapılmamıştır? Yapmayanlar kimlerdir? Niçin BOTAŞ'ı bu kadar gecikme zammı ve faiz yükü ile karşı karşıya bırakmışlardır?" diye sordu.

Akay, kanun teklifinde yer alan aylık mahsuplaşma düzenlemesinin Anayasa'nın 87. ve 161. maddelerine aykırı yönleri bulunduğunu savunarak, gelir ve giderlerin şeffaf biçimde gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"KARDEMİR'İN AYAKTA KALMASINI İSTİYORUM"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) yüksek kaliteli ray üretimi yaptığını belirten Akay, yüksek hızlı tren projelerinde kullanılan rayların yurt dışından temin edilmesini eleştirdi. Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi British Steel'den bu geçmiş dönemde 2,5 yıllık süre içerisinde çok ciddi alımlar oldu. Niçin bu raylar Kardemir'den alınmaz? Yerli ve milli üretim diyoruz. Kardemir gibi güzide bir kuruluşumuz var. Dünyanın en kaliteli raylarını üretiyor. Fakat yüksek hızlı tren projelerinde merkezi bütçe haricindeki dış kaynaklı kredi kullanımlarında özellikle rayların yurt dışından temin edilmesi ile ilgili sınırlamalar koyuyor. Yüzde 20 kota koyuyorlar. Ben Karabük milletvekiliyim. Seçim bölgem orası. Kardemir'in ayakta kalmasını ve kar etmesini istiyorum. Bu kadar kaliteli üretim yapan bir tesise herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum."

Görüşmelerde CHP adına Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da söz aldı. Enerji politikasında yerlilik ve milliliğin öncelikle kamucu bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Biçer Karaca, devletin üretim santralinden vatandaşın elektrik sayacına kadar uzanan süreci planlaması ve vatandaşın ucuz, güvenli enerjiye erişimini güvence altına alması gerektiğini söyledi.

BİÇER KARACA: HER BEŞ AİLEDEN BİRİ EVİNİ ISITAMIYOR

EUROSTAT verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de her beş aileden birinin evini ısıtamadığını, nüfusun yüzde 17,6'sının elektrik faturasını zamanında ödeyemediğini belirten Biçer Karaca, "Sadece elektriğin birim fiyatı üzerinden değil, hanelerin elektriğin ne kadar hanelere yük getirdiği üzerine de değerlendirmek gerekir" dedi.

TÜİK'in 2025 verilerine göre tek kişilik ailelerde yoksulluk oranının yüzde 9,8, yalnızca eşlerden oluşan ailelerde yüzde 12, eşler ve çocuklardan oluşan ailelerde ise yüzde 21,8 olduğunu aktaran Biçer Karaca, TEPAV'ın 2026 yılı verilerine göre dört ve daha fazla çocuğu olan ailelerde yoksulluk oranının yüzde 64'e ulaştığını söyledi.

Elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısına ve destek kapsamındaki tüketim miktarına ilişkin verileri de paylaşan Biçer Karaca, 2025'te 5 bin kilovatsaat olan desteğin 2026'da 4 bin, 2027'de ise 3 bin kilovat saate düşürüleceğini belirtti. Biçer Karaca, "Az önce verdiğim verilere baktığımız zaman bunun ne kadar olumsuz, özellikle yoksul ve çok çocuklu ailelerde ne kadar büyük sorunlara sebebiyet vereceğini ve kamusal enerji politikasının hayata geçmediğinin açık ve net bir göstergesidir" diye konuştu.

"YÜZDE 880 ZAM KİME GELİYOR"

Elektrik faturalarının dağıtım bedelindeki artışa da dikkat çeken Biçer Karaca, "Elektrik faturalarının yüzde 15'i, 20 Nisan 2026 itibariyle yüzde 15'i enerji bedeli. Ama bunun yüzde 75'i dağıtım bedeli. Son 5 yılda enerji bedeline yüzde 24.5 fiyat artışı ama dağıtım bedeline yüzde 880 zam gelmiş Sayın Bakan. Ne demektir bu? O yüzde 880 zam kime geliyor?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığının azalmadığını kaydeden Biçer Karaca, doğalgaz ithalatının 52 milyar metreküpten 58 milyar metreküpe çıktığını söyledi. Enerji üretiminde kullanılan kömürün üçte ikisinin ithal edildiğini belirten Biçer Karaca, yenilenebilir enerji yatırımlarının da yetersiz kaldığını ifade etti.

Enerji yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının 2000-2009 döneminde yüzde 4,8, 2010-2019 döneminde yüzde 2,1, 2020-2025 döneminde ise yüzde 1,8 olduğunu belirten Biçer Karaca, enerji altyapısındaki yatırımların azalmasının elektrik kesintilerine yol açtığını söyledi. Dağıtım alanındaki özelleştirmelerin bakım ve onarım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Biçer Karaca, 2025 yılında orman yangınlarında zarar gören toplam orman alanlarının yüzde 17,8'inin enerji hatlarındaki arızalardan kaynaklanan yangınlardan etkilendiğini kaydetti.

Madencilik faaliyetlerinin tarım arazileri, zeytinlikler ve su havzaları üzerindeki baskısına da değinen Biçer Karaca, ruhsat sayısındaki artışa dikkati çekti. Biçer Karaca, "1923-2003 arasında 80 yılda 1186 ruhsat verilmiş. Ama son 15 yılda bu sayı 386 bine çıkmış Sayın Bakan" dedi.

"SİYANÜR VE SÜLFÜRİK ASİT LİÇ YÖNTEMLERİ DERHAL YASAKLANMALI"

Gümüşhane'nin yüzde 93'ünün, Giresun'un yüzde 85'inin, Kütahya'nın ise yüzde 92'sinin maden ruhsatlarına açıldığını belirten Biçer Karaca, coğrafi koşullara bakılmaksızın 5'inci bölge yatırım teşviki verilmesinin sermaye gruplarına avantaj sağladığını ifade etti. 2025 yılında yapılan ÇED mevzuatı değişikliğine de değinen Biçer Karaca, ÇED başvurularından yalnızca birine olumsuz karar verildiğini söyledi.

Biçer Karaca, madencilik faaliyetlerine ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Ormanlar, meralar ve tarım arazisi alanları ve su havzaları kesin olarak madenciliğe kapatılmalıdır Sayın Bakan. Çünkü bunlar bizim bugünün emaneti, yarına bırakacağımız miraslardır. Siyanür ve sülfürik asit liç yöntemleri gibi doğada geri dönülmez zararlar oluşturan üretim yöntemlerinin evrensel standartlarda olduğu gibi derhal yasaklanması gerekir."

Taban devlet oran hakkının yükseltilmesi ve vergi-ceza aflarına son verilmesi gerektiğini belirten Biçer Karaca, ham cevher ihracatı yerine madenleri uç ürüne dönüştürecek tesislerin kurulmasını önerdi.

"AKKUYU HALA HAYATA GEÇMEDİ"

Akkuyu Nükleer Güç Santralı'na ilişkin de Bakan'a sorular yönelten Biçer Karaca, birinci ve ikinci ünitelerin hangi tarihte devreye alınacağının açıklanmasını istedi. Biçer Karaca, "2027 dediniz, bir önceki 2026'ydı, ondan önceki 2025'ti ama hala hayata geçmedi" dedi.

Akkuyu'da üretilecek elektriğin vatandaş açısından ucuz olup olmayacağının da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Biçer Karaca, "Bu acaba bizim için ucuz bir enerjiyi ya da yenilenebilir enerji olarak vatandaş adına ucuz bir enerjiye erişimin önünü mü açacak?" diye sordu.

Biçer Karaca, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve petrolün üretiminin vatandaşın elektrik ve enerji faturalarına yansıyıp yansımadığının da açıklanmasını istedi.