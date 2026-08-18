CHP'li Demir: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Demir: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriyorum

CHP\'li Demir: Kılıçdaroğlu\'nun adaylığına destek veriyorum
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını desteklediğini belirtti. Demir, YENİ Parti ile yaşanan tartışmaları 'yol kazası' olarak nitelendirdi ve kurultay takviminin eylülde açıklanabileceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını istediğini ifade ederek, "Böyle devlet adamları kolay yetişmiyor. Ben Genel Başkan'ın bu süreçte aday olması noktasında desteğimi açıkça ifade ediyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Atakan Sönmez, Genel Merkez'de düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demir, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yapılan Başkan Vekilliği seçiminde YENİ Parti ile CHP arasında yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, yaşananları "talihsiz ve üzücü bir olay" olarak nitelendirdi. Demir, "Keşke yaşanmasaydı. Ama yaşananlara sebep olan kişiler hakkında soruşturma başlatılacak. Bu olayın yaşanmasına kim sebep olduysa partimiz gerekli disiplin sürecini başlatıp cezasını verecektir" dedi.

Yaşananları "yol kazası" olarak değerlendiren Demir, "İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. İki taraf da CHP kimliği ile seçime girmiş ve CHP'nin sayesinde belediye başkanı ve meclis üyesi seçilmiştir. Herkesin öncelikle bu kimlik altında sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız" ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAF DA TAM KONTROL SAĞLAYAMADI"

YENİ Parti'nin ortaya çıkmasının ardından belediye meclislerinde ikili bir yapı oluştuğunu belirten Demir, "İki taraf da meclis üyelikleri noktasında tam kontrol sağlayamamış. Orada da maalesef ikili bir yapı oluştu. Kimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni, kimi YENİ Parti'yi temsilen meclis üyesi" dedi.

Demir, CHP ile YENİ Parti arasındaki gerilimin yalnızca karşılıklı tartışmalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, geçmişte farklı siyasi partilere geçişlerin de yaşandığını söyledi. Demir, "YENİ Parti yokken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi döneminde Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Bunları da konuşmak lazım. Maalesef insanın olduğu yerde böyle sıkıntılar oluyor" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÇOK ÜZÜLDÜ"

CHP örgütü ile YENİ Parti arasında sürekli kavga yaşandığı yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Demir, "Hiçbir partilimiz YENİ Parti'yi hedef alan sözlerde bulunmuyor. Biz işimize odaklandık" dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirten Demir, "Genel Başkanımız çok üzüldü. Böyle bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak" ifadelerini kullandı.

CHP ile YENİ Parti arasında gelecekte iş birliği ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Demir, tarafların bir araya gelmemesi durumunda benzer sorunların yaşanabileceğini söyledi.

Demir, "İki taraf bir araya gelmediği, anlaşmadığı sürece böyle şeyler yaşanır maalesef. Herkesin özen ve dikkat etmesi gerekiyor. Şimdilik il başkanları, ilçe başkanları düzeyinde görüşme olursa bu sıkıntıların ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Tabii genel başkanlar konusunda bağlayıcı bir şey söylemem doğru olmaz" diye konuştu.

"EYLÜL AYINDA KURULTAY TAKVİMİ AÇIKLANABİLİR"

Kurultay takvimine ilişkin de bilgi veren Demir, eylül ayında takvimin açıklanabileceğini söyledi. Demir, "Komisyon kurduk, Genel Başkan'a bilgi veriyoruz. Genel Başkan karar aşamasında. Eylül ayında takvimin açıklanacağını düşünüyorum. Mahalle kongrelerini başlatıp sonrasında büyük kurultayın yapılmasıyla devam edecek. Ama tarih veremeyiz" dedi.

İl başkanları toplantısının da yakın zamanda açıklanacağını belirten Demir, CHP'nin örgütsel çalışmalarına ilişkin, "Büyük bir çoğunlukla il değişimi yaptık. Bartın ili dışında 80 ilin il başkanlığı tamamlandı. Bizimle eşgüdümle çalışacak il başkanlıkları, ilçe yönetimleri atandı. Örgütsel anlamda yapılan çalışmalarla yakın zamanda saha çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ADAY OLMASINI İSTERİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olup olmayacağı sorusuna Demir, Kılıçdaroğlu'nun bu soruya daha önce bir televizyon programında yanıt verdiğini belirterek karşılık verdi. Demir, "Bu soru Genel Başkan'a televizyon programında soruldu, cevabını verdi. Ben o cevaptan sonra herhangi bir değerlendirme yapmam yanlış olur. Delegeler adayı gösterir. Dışarıdan kimse gelip 'siz aday olun' demez" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun öncelikli hedefinin CHP'yi içinde bulunduğu kaostan çıkararak "güvenli limana" götürmek olduğunu belirten Demir, "Benim şahsi kanaatim, tabii ki Genel Başkanımızın aday olmasını isterim, canı gönülden. Genel Başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar bugün yüzde 48 gibi bir oya ulaştı. Son yerel seçimlerdeki başarısı, Genel Başkan'ın emeğinin, CHP'ye oy vermeyen kesimlerin attığı adımların bir sonucu. Genel Başkan'ın emeğini ortaya koymamız lazım" diye konuştu. Demir, "Böyle devlet adamları kolay yetişmiyor. Ben Genel Başkan'ın bu süreçte aday olması noktasında desteğimi açıkça ifade ediyorum" dedi.

"PARTİ İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLERİN OLMASI NORMAL"

Parti içerisindeki farklı görüşlere ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, Kılıçdaroğlu'nun "en büyük özelliğinin demokrat olması" olduğunu söyledi. Demir, "Parti içinde böyle şeylerin olması, hele de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, normaldir. Parti içerisinde ayrışmalar da olur, sonra tekrar bir araya gelmeler de olur" dedi.

"Yeni Yol Partisi'nden bir ismin daha ayrılması gündemde, CHP yeniden destek olacak mı?" sorusuna ise Demir, seçimlerde yüzde 50 artı 1'in önemine dikkatİ çekerek, "Yüzde 50 artı 1'i alamayan seçimi kazanamıyor. AK Parti bile MHP ile birlikte Cumhur İttifakı oluşumuna gitti. Genel Başkanımız daha önce İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Bu da demokrasinin çok büyük bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

YENİ Parti ile gelecekte ittifak veya işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna Demir, şu yanıtı verdi:

"YENİ Parti bizim düşmanımız değil. Siyaset ne getirir, ne götürür zaman bilir. Bizim ileride bir seçim olduğunda belki aynı adayı destekleyebiliriz, başka kararlar alabiliriz. O yüzden bu sorumlulukla davranılması gerekiyor. Kimsenin kimseyi incitmemesi, bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Siyaset bu, hep beraber göreceğiz."

"UYGULANACAK YAPTIRIM BELLİDİR"

CHP üyelerinin başka bir siyasi partinin paylaşımlarını yapması ve üyelik çağrısında bulunmasına ilişkin olası ihraç süreçlerinin sorulması üzerine Demir, parti disiplin kurallarına dikkati çekti.

Demir, "Eğer siz Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olup başka bir partinin paylaşımlarını yaparsanız, başka bir partinin üyelik çağrısını yaparsanız, bu her partide parti etiğine ve disiplinine uymaz. Ben olsam da aynı yaptırım uygulanır, bir başkası da olsa bu yaptırım uygulanır. Bir başka partinin paylaşımlarını yapıyorsanız bunun da adresi bellidir" dedi. Konunun acil bir gündem olmadığını belirten Demir, "Bir sürü büyük sorun varken bunu ilk gündeme alıp ön plana çıkarmak doğru değil. Gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlar yapar. Uygulanacak yaptırım bellidir. Her parti üyesi de bunu bilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Demir: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap
Suudi Arabistan’da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Barış Alper Yılmaz için dev teklif Barış Alper Yılmaz için dev teklif
Devrim Muhafızları Sözcüsü’nden Trump’a “gizli görüşme“ yalanlaması Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması
Nilsu Berfin Aktaş’a Londra’da sürpriz Şaşkınlığını gizleyemedi Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi
Arda Turan’ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu
Anthony Taylor, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi
Erdoğan’dan Menderes’in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
11:06
Fenerbahçe’de sıcak saatler Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:49:39. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Demir: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.