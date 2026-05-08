CHP'li Karadeniz'den "Burcu Köksal'" Tepkisi: Bu Halkın İradesini Kimse Saraya Taşıyamaz

08.05.2026 21:00  Güncelleme: 22:23
HABER: İleyda Özmen/ KAMERA: Ünal Aydın

(AFYONKARAHİSAR)- CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, salı günü CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki göstererek, "Sen Cumhuriyet Halk Partisi ile hangi savaşı verdin de yoruldun? Bu halkın oyunu kimse çalamaz. Bu halkın iradesini kimse saraya taşıyamaz" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, salı günü partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a seslenerek belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Karadeniz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kazanıldığı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı bu toprakların iradesine sahip çıkmak için toplandık. Afyonkarahisar sıradan bir şehir değil, milletin kaderinin değiştiği, Cumhuriyet'e giden yolun açıldığı, zaferin kazanıldığı topraklardır. Afyonkarahisar halkı yıllarca baskıya rağmen dimdik durdu. 'Artık yeter' dedi. Değişim olsun diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Bu halk, saraya değil millete yakın duranlara oy verdi."

"SANA NE VAAT ETTİLER?"

Şimdi herkesin önünde açık açık soruyoruz. Sayın Burcu Köksal, sana verilen bu oylar, başkalarının kapısında el pençe durman için miydi? Bu halk seni halkın iradesine sahip çık diye mi seçti, yoksa günü geldiğinde AKP'ye teslim ol diye mi seçti? Çık milletin karşısına ve açıkla. Sana ne vaat ettiler? Hangi koltuğu gösterdiler? Hangi makamı teklif ettiler? Hangi kapıları açacaklarını söylediler? Yok eğer ortada bir tehdit varsa, bir baskı varsa, bir şantaj varsa onu da çık açıkla. Bu millet karanlık pazarlıkları bilmek zorunda Bu millet iradesinin hangi masalarda konuşulduğunu bilmek zorunda. Burada mesele bir kişi değildir; Burada mesele Afyonkarahisar halkının onurudur, burada mesele sandığın namusudur.

"ESNAF KEPENK KAPATIYOR"

Değerli hemşehrilerim. Bu millet yıllardır ekonomik kriz altında eziliyor. Gençler işsiz, emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilmiş. Çiftçi tarlasını ekemez hale gelmiş. Esnaf kepenk kapatıyor.

"İKTİDAR KAPISINDA ÇÖZÜM ARAMAK, SEÇMEN İRADESİNE DARBEDİR"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde CHP'nin 49 yıl sonra Türkiye de birinci parti olması, halkın değişim arzusunun somut bir zaferidir. Ancak bu tarihi başarının ardından, halktan alınan yetkiyle iktidar kapısında çözüm aramak, o büyük zaferi kazanan seçmenin iradesine açık bir darbedir.

"HALKIN İRADESİNİ KİMSE SARAYA TAŞIYAMAZ"

Bazı gazetecilere verdiğiniz demeçlerde: 'Cumhuriyet Halk Partisi ile savaşmaktan yoruldum' dediğin iddia ediliyor. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz seni her koşulda desteklemişken, sormak gerekir: Sen Cumhuriyet Halk Partisi ile hangi savaşı verdin de yoruldun? Bu halkın oyunu kimse çalamaz. Bu halkın iradesini kimse saraya taşıyamaz.

"MAKAMLARIN DEĞİL, MİLLETİN TARAFINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada. Bizler bir kişinin peşinden değil, halkın iradesinin peşinden gidenleriz. Bizler makamların değil, milletin tarafındayız.

"AFYONKARAHİSAR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Birileri belediyeleri transfer edilecek şirket zannedebilir, birileri halkın oyunu çantada keklik sanabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar örgütü buna asla izin vermeyecektir. Afyonkarahisar sahipsiz değildir. Bu halk çaresiz değildir. Bu örgüt diz çökmez.

"BU MİLLETE DOĞRULARI SÖYLE"

Buradan son kez çağrı yapıyoruz: Eğer gerçekten halkın iradesine saygın varsa çık ve açık konuş. Kapalı kapılar ardında ne konuşulduysa anlat. Bu millete doğruları söyle çünkü suskunluk bazen ihanetten daha ağırdır.

"ALKIŞLARLA SÖYLENEN SÖZLER NEDEN UNUTULDU"

Bugün yaşananlara bakınca insan ister istemez geçmişte söylenen sözleri hatırlıyor. Yıllarca bu meydanlarda ne dediniz? 'Ben köküne kadar CHP'liyim' denilmedi mi? 'Beni kapıdan kovarlarsa bacadan girerim' denilmedi mi? 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyim' denilmedi mi? 'Ölürüm de davamdan vazgeçmem' denilmedi mi? Peki şimdi ne değişti? O gün alkışlarla söylenen sözler bugün neden unutuldu? O gün bu partinin emek veren insanlarının omuzlarında yükselirken edilen yeminler, bugün neden hatırlanmıyor? Bu örgütün gecesini gündüzüne katan insanlar bugün ne hissediyor biliyor musunuz? Köy köy gezen kadınlar, ev ev dolaşan gençler, yağmurda, karda bayrak taşıyan partililer, hakarete uğrayan, tehdit edilen, yine de 'Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak' diyen insanlar bugün size ne soruyor biliyor musunuz? 'Biz size inanmıştık' diyorlar. 'Biz sizi bu mücadelede samimi sanmıştık' diyorlar.

"BUGÜN NEDEN SESSİZSİN"

Şimdi buradan soruyorum: Madem bu kadar bağlıydın, bugün neden sessizsin? Madem bu kadar inanıyordun, bugün neden başka kapılardan medet umuyorsun. Madem 'kapıdan kovsalar bacadan girerim' diyordun, şimdi seni saray kapısı mı değiştirdi? Hangi güç, insanın kendi seçmenine sırtını döndürmesini normal hale getirir?

"BU MEYDANLAR UNUTMAZ"

Değerli hemşehrilerim: Siyasette fikir ayrılığı olur, tartışma olur, kırgınlık olur ama insan en çok, kendi söylediği sözlerin altında ezim ezim ezilir. Bu millet unutmaz, bu örgüt unutmaz, bu meydanlar unutmaz.

"BU PARTİ GÜNÜ GELDİĞİNDE MAKAMI DEĞİL, ONURU SEÇENLERİN PARTİSİ"

Herkes şunu çok iyi bilsin ki: Cumhuriyet Halk Partisi kişilere göre yön değiştiren bir parti değildir. Bu parti Atatürkün partisidir. Bu parti mücadele partisidir Bu parti bedel ödeyenlerin partisidir. Bu parti günü geldiğinde makamı değil, onuru seçenlerin partisidir. Biz buradayız, Cumhuriyet Halk Partisi burada, örgüt burada, halk burada. Son nefesimize kadar milletin iradesini savunacağız."

MEHMET ALİ ÇELEBİ HATIRLATMASI

Karadeniz, Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçen Milletvekili Mehmet Ali Çelebi hakkında sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Son olarak zamanında Burcu Köksal, Mehmet Ali Çelebi için şu sözleri söylemişti: 'FETÖ'yla yol arkadaşı olanların yolunu seçtin.' Sen dün Atatürk'ün askeriyim diyordun bugün Atatürk'e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden fesli deli Kadirin yol arkadaşlarının yolunu seçtin. Burcu Köksal, Sen de FETÖ'yle yol arkadaşlığı yapanların, Atatürk düşmanlarıyla aynı çizgide yürüyenlerin yanında saf tutacak olmaktan, bu sözlerin sana da söylenebilecek olmasından hiç mi çekinmiyorsun?"

Bizler ne korkacağız, ne susacağız, ne de bu şehrin iradesini birilerine teslim edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti."

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek İmamoğlu'nun Afyonkarahisarlılara gönderdiği, "Afyonluları cumhuriyete olan sevdam gibi kucaklıyorum" mesajını aktardı.

"BU HİKAYEN YAPRAK DÖKÜMÜ OLARAK DEĞİL, MİKROP DÖKÜMÜ OLARAK TARİHE GEÇSİN"

Akdoğan, Köksal'a tepkisini belirterek şöyle konuştu:

"Fesli deli Kadir'in son torununun Burcu Köksal olduğu ortaya çıkmıştır. Hiç merak etmeyin. Bizim öyle bir Genel Başkanımız var ki, bizim öyle bir liderimiz var ki ne bir adım geri atar ne bir sözü eksik söyler, ne bir santim eğilir. Çünkü o Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunun emanetçisidir. Burcu Hanım sana yazıklar olsun. Senin de bu hikayen yaprak dökümü değil, mikrop dökümü olarak tarihe geçsin."

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında son günlerde ortaya atılan "AK Parti'ye geçecek" iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddialar ilk olarak televizyon programlarında ve kulis haberlerinde gündeme geldi. Köksal, katıldığı bir televizyon yayınında AK Parti'ye geçme kararı aldığını doğrulayarak, salı günü AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılacağını açıkladı.

