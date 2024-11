CHP'li Öztürkmen: Mülakatlar ve Kaymakam İddiaları

Güncel

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de; "Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin öncesinde mülakatın kaldırılacağını vadetmişti. Doğuş Can'ı ölüme sürükleyen mülakat heyetindeki isimlerden birisi dönemin Asarcık Kaymakam Vekili Hakan Köksal'dı. Köksal, Doğuş Can'ın intiharının ardından sessiz sedasız görevden alındı. Köksal, kaymakam sıfatını almış ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nda eğitimlerini tamamlamak üzere görevlendirilmiş. Bu adeta ödüllendirilmedir çünkü Hakan Köksal kaymakam vekilliğinden kaymakamlığa terfi ettirilmiş" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Samsun Asarcık ve Malatya Doğanşehir kaymakamları hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.

"Doğuş Can'ı ölüme sürükleyen mülakat heyetindeki Köksal, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nda görevlendirildi"

Öztürkmen'in açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin öncesinde mülakatın kaldırılacağını vadetmişti. Birçok başka vaatlerinde olduğu gibi bu vaadini de yerine getirmedi. Kamuda işe almalarda ya da görev içi yükselme sınavlarında KPSS'de en yüksek puanı alan ama AKP'de tanıdığı olmayan yurttaşlarımız mülakatlarda eleniyor. Bunun son örneği Samsun'da yaşandı. 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı adaylar arasında en yüksek puanı alan bir vatandaş olarak Asarcık Kaymakamlığı'nın mülakatına girdi. Ancak Doğuş Can, kendisinden 10 puan daha düşük alan kişiye mülakatta kazandırıldığını öğrendi. Mülakat sonucu açıklandıktan 3 gün sonra Doğuş Can Kavaklı, kaldığı yurdun 6. katından atlayarak intihar etti.

Doğuş Can'ı ölüme sürükleyen mülakat heyetindeki isimlerden birisi dönemin Asarcık Kaymakam Vekili Hakan Köksal'dı. Köksal, Doğuş Can'ın intiharının ardından sessiz sedasız görevden alındı. Yerine 22 Ekim 2024'te Sena Nur Tunalı getirildi. Kamuoyu, Köksal'ın skandal mülakat olayı nedeniyle görevden alındığını düşünürken devamında gördük ki Köksal adeta ödüllendirilmiş. Sayın Kaymakam Vekili Hakan Köksal, kaymakam sıfatını almış ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nda eğitimlerini tamamlamak üzere görevlendirilmiş. Bu adeta ödüllendirilmedir çünkü Hakan Köksal kaymakam vekilliğinden kaymakamlığa terfi ettirilmiş. Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı; Doğuş Can'ı kim öldürdü? Sayın Cumhuriyet Savcıları, Doğuş Can'ın intiharı ile sınavda hakkının yenmiş olması arasında bir illiyet bağı yok mudur?"

"Kaymakamın mera arazisini kendisi ve ailesi için konut yapmak üzere mülkiyetine geçirmek istediği iddia ediliyor"

Malatya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç hakkındaki darp iddialarına ilişkin de açıklama yapan Öztürkmen, Kılıç'ın arsa anlaşmazlığı nedeniyle Dutluca Köyü'ndeki 3 köylüyü korumalarıyla beraber darp ettiği iddialarını gündeme getirdi. Öztürkmen, şunları söyledi:

"Malatya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, koruması ve akrabalarıyla arsa anlaşmazlığı yaşadığı Dutluca Köyü'ndeki 3 köylüyü darp ediyor. Üstelik makam arabasıyla her hafta bu köye geliyor. Makam arabasının kullanıldığını Sayın Vali biliyor mu? Olay makam aracıyla köye gelen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın yanında getirdiği kepçe ile arazi komşusu Ahmet Seçkin'in su kuyusunu yıktırmasıyla başlıyor. İddialara göre aslen bu köylü olan Kılıç ve kardeşleri, daha önce satın aldıkları arazinin yakınındaki bir su kuyusu üzerinde hak talep ediyor. Arazinin sahibi olan Ahmet Seçkin ise su kuyusunun kendi tapusu içinde olduğunu ve bahçesindeki ağaçları bu kuyudan suladığını söylüyor. Seçkin, 'Kuyuyu kullanamayacağını anlayan kaymakam, bizim de kullanmamamız için elinden geleni yaptı ve kuyumuzu yıktırdı' diyor.

Seçkin ailesinin avukatı bize aile bireylerinin ifadelerinde kaymakamın adının verilmediğini, daha doğrusu jandarmanın kaymakamın adını ifadelerde geçirmediğini ifade etti. Avukat arkadaşımız, kaymakamın da kavgaya dahil olduğunu, korumasının da köylülere saldırdığını beyan ediyor. Malatya Doğanşehir'de görev yapmasına rağmen Kaymakam Kılıç'ın her hafta devlete ait makam aracıyla Gaziantep'teki köyüne gelmesi bir suç değil midir? Sayın Malatya Valisi bu gezilerden haberdar mıdır?

Kılıç hakkındaki bir diğer iddia ise, köyün mera arazisine göz diktiği yönünde. Deprem sonrası köyün çevresindeki 74 dönümlük meranın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tapu sicilinde Hazine adına tescil edildiğini belirten köylüler itirazları üzerine konut yapılması planlanan araziye konut yapılamadığını belirtiyorlar. Kaymakamın bu araziyi kendisi ve ailesi için konut yapmak üzere mülkiyetine geçirmek istediği iddia ediliyor. Devlet, bir parti devleti haline getirilmiştir. Bu kaymakamlar devlette yaşanan çürümenin son iki ve küçük örneğidir."