CHP Lideri Özel\'in, "erdoğan Pazara Gidemez" Çıkışına Pazar Esnafından Destek: Pazara Sokmazlar Bu Fiyatlarla, Erdoğan Bu Dönem Gitti Gidecek

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'pazar ziyareti yapamayacağına' ilişkin sözlerini ANKA Haber Ajansı olarak, pazar esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara sorduk. Bir pazar esnafı, "Erdoğan'ı pazara sokmazlar bu fiyatlarla. Erdoğan bu dönem gitti gidecek. İnşallah erken seçim olur da biraz düzelir ülke" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada pazar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyla karşılaştığına değinerek aralarında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:

"Dedi ki 'Ben onun sınıf arkadaşıyım.' 'Kimin' dedim. Dedi ki 'Tayyip Bey'in.' 'Sen geziyorsun, sana soruyorum; Tayyip Bey bu pazara gelebilir mi' dedi. 'Bence gelemez, sence gelebilir mi' dedim. 'Gelemez çünkü bu pazarda onu yürütmezler. Bu kadar dert, bu kadar sıkıntı, bu kadar üzüntü, bu kadar yakarma varken senin bu işte bir günahın yok, insanlar sana içini dökerken, sana ağlarken 22 yıldır bu ülkeyi yöneten Tayyip Bey, bu pazara gelemez' dedi."

Özel'in bu diyaloğu aktarması üzerine ANKA Haber Ajansı olarak Ankara Ulus Hal Pazarına gidip vatandaşa geçim durumlarını, pazar fiyatlarının güncel durumunu ve Özel'in sözlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğini sorduk. Pazar esnafları ve müşterileri ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

Emekli kadın, "Çıkar, herkes kendi karnının doyduğuna bakar. Sen ne yedin? Yağ mı yedin? Bal mı yedin? Hiç fark etmez onlar için. 14 bin lira ile ne alınır ki? 14 bin lira maaşımız var 10 bin lira kira veriyorum, birde çocuk okutuyorum. Artık onu da o düşünsün. Helal etmiyoruz hakkımızı yedikleri şu balığın kılçıkları boğazlarında kalsın. Ben ağlarken onlar da yemek yiyorlarsa helal olsun. Giyimlerimiz hep başkalarının giyimi, üst baş başkalarının üstü başı. Helal etmiyoruz" dedi.

"Hiçbir şey alamıyorum"

Emekli vatandaş, "Elimde poşet almadan gidiyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Cebimde 100 lira var ne alacağım? Geçinecek para mı var? Sürünüyoruz, akşamı bekliyorum da fiyatlar belki düşer" dedi. Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Gelse görecek, gelmez. Onların tuzu kuru. Bu memleketin hali ne olacak" yanıtını verdi.

"Erdoğan'ın vatandaştan haberi var mı?"

Fiyat pahalılığına tepki gösteren pazar esnafı geçinemediğini belirterek, "Nasıl geçinelim? Milletin hepsi nasıl geçinsin? Bir meyve alıyorsun 500-600 lira, balık alıyorsun 500-600 lira. Vatandaş kendisinde değil. Herkesin belinde silahı olsa kendisine sıkar. Erdoğan'ın vatandaştan haberi var mı? Yok ki. Nasıl bilsin? Yanına yaklaşmak mümkün mü? Hele bir çıksın bakalım, vallahi taşlarlar. Vallahi okeye dolanıyor millet" diye konuştu.

Seyyar satıcılık yapan bir vatandaş, "Ekmek alıyorum başka bir şey aldığım yok. Ayda yılda bir, tavuk alırsan alırsın. Güç yetmiyor ki" dedi.

"Çalışmazsam açım"

Pazarcılık yapan emekli çalışmazsa aç kalacağını belirterek, "12 bin 500 lira bugün bankamatikten aldım, bankamatiğe ev kirası olarak yatırdım. Çalışmazsam açım. Milletin gücü yok" diye yakındı.

Memur kadın, "Geçinemez. İki kişi çalışmayınca geçinemez. O kadar kötü oldu ki en azından asgari ücretin kiraların üzerinde olması gerekiyor ki bir insan bir yere para atabilsin. Gerçekten çok zor hele ki çocuklar varsa" dedi. Kadın, Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "İsterse gezer bence" yanıtını verdi.

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş da çocukların yeterli beslenemediğini belirterek, "Alım gücü gerçekten çok düşük. Ürün fiyatları çok yüksek. Geçinmek gerçekten çok zor. Yetersiz beslenme çok üst boyutlarda. Basını okuyoruz özellikle çocuklar bodur olmaya başlamış" diye konuştu. Vatandaş, Erdoğan'ın pazarları ziyaret edemeyeceğini de belirterek, "Gezemez çünkü 'bizi aç bıraktınız Sayın Cumhurbaşkanım, siz oy verdik yıllarca' diyecekler. 'Sizin peşinizden koştuk' diyecekler. 'Şuan alamıyoruz, yetişemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, istediğimiz ürünü alamıyoruz. Bırak restorana gitmeyi, tiyatroya, sinemaya gitmeyi şuan açlıkla uğraşıyoruz' böyle tepkileri duyacağından pazara gidemez. Yoksa Cumhurbaşkanı tabii ki pazara gider" dedi.

"Bence gezemez herkes isyanda zaten"

Memur kadın fiyat pahalılığına dikkat çekerek, "Fiyatlar bence pahalı. Asgari ücretle geçinen için çok zor. Biz iki kişi memur maaşıyla çocuğumuz olmamasına rağmen zor geçiniyoruz. Diğer halka da Allah yardım etsin" dedi. Memur kadın, Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin de, "Bence gezemez herkes isyanda zaten" dedi.

"İnşallah erken seçim olur da biraz düzelir ülke"

Pazar esnafı satışların düşük olduğunu belirterek, "Satışlar düşük çünkü vatandaşta para yok. Vatandaşta alım gücü yok. Alım gücü olsa satışlarda iyi olur. 80 liraya hamsiyi alamıyorlar. Adam nasıl alacak? 17 bin lira asgari ücret, 10 bin lira kira, dört kişilik bir ailenin kuru ekmeğe verdiği para aylık 2 bin 500 lira. Bu adam ne ile geçinecek? Bir kilo domates 100 lira, salatalık 60-70 lira, bir kilo et 500 lira. Ne ile geçinecek? Ne ile alacak?" dedi. Erdoğan'ın pazar ziyareti yapamayacağını ifade eden pazarcı, "Pazara çıkamaz ki isyan ederler, bırak isyanı pazara sokmazlar bu fiyatlarla. Erdoğan bu dönem gitti gidecek de İnşallah erken seçim olur da biraz düzelir ülke" şeklinde konuştu.

Emekli kadın pazar fiyatlarına ilişkin, "Vallahi çok berbat, aşırı derecede berbat yani. Hiçbir şey almadan gidiyoruz" dedi.

Kadın, "Kedinin ciğere baktığı gibi geziyoruz şimdilik. Ne geçinmesi kardeşim? Biz hakikaten sadece bakıyoruz. Bizim işimiz Allaha kaldı, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

"Zamanı yoktur gidemez"

Emekli vatandaş fiyatların pahalılığına değinerek, "Fiyatlar pazarda çok pahalı. Geçinemiyoruz, geçim çok zor oldu artık. Eskisi gibi değil. Emekli maaşı yetiyor diyen yalan söyler" dedi. Emekli vatandaş, Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Zamanı yoktur gidemez" yanıtını verdi.

"Emeklinin hali perişan"

Emekli vatandaş, "Geçinemiyoruz. Fiyatlar çok kötü, çok yüksek. Geçinemiyoruz, emeklinin hali perişan" dedi.

Emekli vatandaş, "Fiyatlar pahalı kardeşim. Aldığımız zaten 12 bin 500 - 13 bin lira civarı emekli maaşım var zaten idare ediyoruz. Ne yapalım?" dedi.

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş da geçinemediğini belirterek, "Geçinemiyoruz. Halimizi görüyorsun. Asgari ücret ile ne kadar geçinebiliriz? Okuyan iki tane çocuk var, 15 bin lira ev kirası... Nereye gidiyoruz biz? Ne yapacağız?" dedi. Vatandaş, Erdoğan'ın pazarları ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Bence çıkamaz, vatandaş isyan eder" yanıtını verdi.

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olduğunu belirten başka vatandaş da, "Bana göre bu ülkede sebze meyve fiyatları çok yüksek. Çok güzel topraklarımız var. Ben de Karadenizliyim, muhteşem topraklar ama maalesef çok yüksek" görüşünü dile getirdi.