CHP Milletvekili: Bakanlar Meclis\'e Değil, Saraya Hesap Verme Derdinde

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "Bakanlar şeffaf şekilde bu halktan toplanan vergilerin ve ülke adına yapılan işlerin hesabını vermekle yükümlüler. Ancak tek adamlık rejiminde bakanlar, Meclis'e değil saraya hesap verme derdinde. 83 milyonun değil, 1 kişinin ağzına bakıyorlar. O nedenle milletvekillerinin önergeleri yanıtsız bırakılıyor, cevaplananlarsa sözde yanıtlar içeriyor. Denetimin olmadığı yerde demokrasi olmaz, hırsızlık olur" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın 28'inci Dönem'de soru önergelerinin yanıtlanma durumuna ilişkin verdiği bilgilerle ilgili açıklama yaptı. Halıcı, şunları kaydetti:

"BAKAN TUNÇ, BAKAN YERLİKAYA VE BAKAN ERSOY'A VERİLEN SORU ÖNERGELERİNDEN HİÇBİRİ SÜRESİ İÇİNDE YANTILANMADI"

"Milletvekilleri, 28'inci Dönem'in başından bu yana Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 939, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 743, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a 127 soru önergesi gönderdi. Üç bakanın soru önergelerinin hiçbirini süresi içinde yanıtlamadığı görüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresi geçtikten sonra 28 önergeyi yanıtlarken 64 önergenin yanıtlanma süresinin devam ettiği görüldü. Bakan Tunç, 847 soru önergesini yanıtsız bıraktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 418 önergeyi süresi geçtikten sonra yanıtlarken, 76 önergenin yanıtlanma süresinin devam ettiği görüldü. Bakan Yerlikaya 249 önergeyi yanıtsız bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, süresi geçtikten sonra 25 önergeyi yanıtlarken 77 önergeye halen yanıt vermedi.

"BU DÖNEM BAKANLARA TOPLAM 5 BİN 731 SORU ÖNERGESİ VERİLDİ. 2 BİN 644 TANESİ YANITSIZ BIRAKILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 285 soru önergesinin 173'ünü süresi içinde yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 205 soru önergesinin 104'ünü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 358 önergenin 126'sını; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 524 önergenin 193'ünü; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 55 önergenin 22'sini; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 159 önergenin 84'ünü; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 120 önergenin 36'sını; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 180 önergenin 98'ini; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 450 önergenin 201'ini; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 48 önergenin 33'ünü; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 504 önergenin 117'sini; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 52 önergenin 30'unu; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 539 önergenin 64'ünü; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 97 önergenin 32'sini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 316 önergenin 214'ünü süresi içinde yanıtladı. Bakanlara toplam 5 bin 731 soru önergesi verildi. Bunların 1553'ü süresi içinde yanıtlanırken 2 bin 644 tanesi yanıtsız bırakıldı.

"MUHALEFETİN VERDİĞİ MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİN HİÇBİRİ GENEL KURUL'DA KABUL EDİLMEDİ"

Meclis Başkanlığı'na sunulan önergelerin partilere göre dağılımı ise şöyle:

CHP, TBMM Başkanlığı'na bu dönemde 1338 kanun teklifi verdi. Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi 159, MHP 50, İYİ Parti 21, Saadet Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 10 kanun teklifi verdi. Bu kanun tekliflerinin hiçbiri yasalaşmadı. Muhalefetin verdiği Meclis araştırma önergelerinin hiçbirisi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. İçlerinde; çocuğa yönelik istismar, kadın cinayetleri, yolsuzluk, satılan vatandaşlık, yargıdaki liyakatsiz yapılanma, sınır güvenliği, çiftçilerin sorunları, emekçi cinayetleri, uyuşturucu, mafyalar, sığınmacı sorunu, yabancılara konut ve toprak satışı, deprem önlemleri, bağış kampanyalarında toplanan ancak yatırılmayan paraların araştırılması gibi başlıkların yer aldığı araştırma önergeleri, Cumhur İttifakı milletvekillerince kabul edilmedi."

"BAKANLAR MECLİS'E DEĞİL, SARAYA HESAP VERME DERDİNDE. O NEDENLE MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNERGELERİ YANITSIZ BIRAKILIYOR"

CHP'li Halıcı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Soru önergesi, Anayasal bir denetleme yetkisidir. Biz, burada temsil ettiğimiz vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin huzuru ve cumhuriyetimizin geleceği adına denetleme yetkimizi kullanmaya çalışıyoruz. Bakanlar şeffaf şekilde bu halktan toplanan vergilerin ve ülke adına yapılan işlerin hesabını vermekle yükümlüler. Ancak tek adamlık rejiminde bakanlar, Meclis'e değil saraya hesap verme derdinde. 83 milyonun değil, 1 kişinin ağzına bakıyorlar. O nedenle milletvekillerinin önergeleri yanıtsız bırakılıyor, cevaplananlarsa sözde yanıtlar içeriyor. Denetimin olmadığı yerde demokrasi olmaz, hırsızlık olur."