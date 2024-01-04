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CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanı'na yurt kapasiteleriyle ilgili sorular yöneltti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanı'na yurt kapasiteleriyle ilgili sorular yöneltti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yurt kapasitelerine ilişkin sorduğu soruya gelen yanıta ilişkin eleştirilerde bulundu. Akay, ayrıca diğer bakanlara yönelttiği sorulara gelen yanıtları da değerlendirdi.

04.01.2024 - 18:32,
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yurt kapasitelerine ilişkin sorduğu soruya gelen yanıta ilişkin; "Kendi cevabında da 2023 yılında yurt yatak sayısının okuyan öğrenci sayısını karşılama oranının yüzde 23,77 olduğunu bize ifade etmiş. Milyonlarca öğrenci kalacak yer bulamazken böyle bir ifade var. Bir de 121 yurt binasını da blok olarak böyle evden, meskenden, farklı yerlerden yurda çevirmişler. Bunların havalandırma sistemi var mı, asansörler kaç kişiyi taşıyor, yurt olmaya müsait mi? Bu yurtlardaki asansör kazaları neden oluyor, işte böyle hatalı uygulamalardan dolayı oluyor. Böyle bir ihmal kabul edilebilir ihmal değil, buna da kimsenin göz yummasını beklemesinler" açıklamasını yaptı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de bugün düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Plan Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ilgili bakanlara yönelttiği sorulara gelen yanıtları değerlendirdi. Akay, şunları dile getirdi:

"BAKAN STK'LERE ÖDENEK AYRILMADIĞINI SÖYLÜYOR, ARDINDAN 19 STK İLE PROTOKOL YAPTIK DİYOR BUNA AÇIKLIK GETİRSİN"

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a; '2024 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kaleminde 20 milyon 344 binlik bir bakiyeniz görünüyor. Buradan hangi kurumlara ne ödeme yapacaksınız' diye sorduk. Kendisi, verdiği cevapta çelişki içerisinde, herhangi bir ödenek ayrılmadığını böyle STK'lere söylüyor, arkasından da 19 STK ile protokol imzaladığını söylüyor. Bu 19 STK kim, biz merak ediyoruz bizimle paylaşın. Zaten kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerle ilgili bütün bakanlıklarda çok ciddi ödemeler var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilgili de çok önemli bir transfer kalemi var, diğer bakanlıklarda da var ama sorduğum sorularda bu konularla ilgili sağlıklı hiçbir cevap alamadık. Bir tek Milli Savunma Bakanlığı bize cevap verdi.

"BAKAN YETİŞTİRME YURTLARINDAN KAÇAN ÇOCUKLARIN İSTATİSTİKİ VERİLERİNİ VERMEDİ"

Yine aynı bakanlıkla ilgili yetiştirme yurtlarında kalan evlatlarımızın korunamadığını, uyuşturucu kartellerinin, fuhuş çetelerinin ellerine düştüklerinin altını çizerek yetiştirme yurtlarından kaçan çocukların istatistiki verisini istedik. Maalesef cevap bizi yine Bypass edecek şekliyle bir cevap, 2-3 sayfa metin var sadece bu soruyla ilgili cevap yok maalesef metin içerisinde bu kabul edilebilir bir durum değil.

"GÜMRÜK KAĞITLARINDAKİ KANTAR GELİRLERİNDEN ALINAN YÜZDE 25 PAY ÖZEL ŞİRKETE AKTARILIYOR"

Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmesinde Sayıştay raporlarına yansıyan bir usulsüzlüğü sorduk, Bakanlık gümrük kağıtlarındaki kantar gelirlerinden yüzde 25 pay alınıyor. 'Bu pay bakanlığa değil Kamu İhale Kanunu'na aykırı olarak özel şirkete aktarılıyor. Bunu neden yapıyorsunuz' diye sorduk verilen cevapta şu var; 'Ahlaka ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmediği düşünülmektedir.' Böyle bir şey olabilir mi? Kanun, yönetmelik belli, her şey açık ve net siz buna aykırı nasıl hareket edebilirsiniz?

"GENÇLİK VE SPOR BAKANI, 2023 YILINDA YURT YATAK SAYISININ OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISINI KARŞILAMA ORANININ YÜZDE 23,77 OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bütçe görüşmelerinde önemli bir konu vardı. Burada Bakan'a yurt kapasiteleriyle ilgili soru sormuştuk. Kendi cevabında da 2023 yılında yurt yatak sayısının okuyan öğrenci sayısını karşılama oranının yüzde 23,77 olduğunu bize ifade etmiş. Milyonlarca öğrenci kalacak yer bulamazken böyle bir ifade var. Bir de 121 yurt binasını da blok olarak böyle evden, meskenden, farklı yerlerden yurda çevirmişler. Bunların havalandırma sistemi var mı, asansörler kaç kişiyi taşıyor, yurt olmaya müsait mi? Bu yurtlardaki asansör kazaları neden oluyor, işte böyle hatalı uygulamalardan dolayı oluyor. Böyle bir ihmal kabul edilebilir ihmal değil, buna da kimsenin göz yummasını beklemesinler."

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanı\'na yurt kapasiteleriyle ilgili sorular yöneltti
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanı'na yurt kapasiteleriyle ilgili sorular yöneltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanı'na yurt kapasiteleriyle ilgili sorular yöneltti - Son Dakika
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