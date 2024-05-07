CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı iç politik kaygılarla atılan bir adımdır - Son Dakika
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CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı iç politik kaygılarla atılan bir adımdır

CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İsrail\'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı iç politik kaygılarla atılan bir adımdır

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İsrail'e karşı Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararının iç politik kaygılarla atılan bir adım olduğunu belirtti. Toprak, bu kararın Türkiye'yi barış masasının dışında bırakacağını ve İsrail karşıtı davalara açık kapı bırakabileceğini ifade etti.

07.05.2024 13:54
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "İsrail'e karşı Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) tarafından Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olma kararı iç politik kaygılarla atılan bir adımdır. Bu karar, Türkiye'yi kurulması muhtemel barış masasının dışında bırakacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını bile uygulamayan iktidarın şimdi uluslararası yargı yetkisini tanımadığı UAD'deki davaya müdahil olmasının tümüyle içe dönük siyasi propaganda olduğunu iddia etti. Toprak, müdahillik kararının bir kez daha gözden geçirilmesini istedi. Toprak, savaş sona erip barış geldiğinde, İsrail-Filistin anlaştığında, kendi ülkesinde bile protestolara maruz kalan Başbakan Netanyahu iktidardan gittiğinde de bu dava dosyasının Türkiye için bağlayıcı olacağın, İsrail ve destekçisi Yahudi lobilerinin, Rum ve Ermeni lobileriyle iş birliği yapıp UAD'de Türkiye'ye karşı sözde soykırım davaları açabileceklerine dikkat çekti.

Toprak açıklamasında şunları ifade etti:

"Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere insanlığın tanık olduğu en acımasız katliamları sürdüren İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi çağrılarına yedi ay kulak tıkadıktan sonra adım atmak zorunda kalan iktidar, şimdi de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin geçen yıl 23 Aralık'ta UAD'de açtığı soykırım davasına beş ay sonra müdahil olmaya karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya müdahillik konusunda 'siyasi bir karar' verdiğini, kendilerinin de bunun hukuki altyapısı için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Şu ana kadar davaya müdahillik yönünde hukuki bir hazırlık olmadığı, Cumhurbaşkanının 'müdahil olalım' talimatıyla hukuki çalışmanın başlatılması, devlet yönetimi açısından ciddi bir tutarsızlıktır.

Öncelikle Türkiye bu adımla; Hamas-İsrail ateşkes müzakereleri, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasındaki ayrılıkların giderilmesi, İsrail'in ateşkes ve barışa ikna edilmesi vb. pek çok konuda çözümün parçası olma, kurulması muhtemel barış masasında yer alma şansını yitirmektedir. UAD'deki davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti ve daha önce müdahillik başvurusunda bulunan Kolombiya ve Nikaragua Orta Doğu'ya çok uzak coğrafyalardaki ülkeler. İsrail lehine müdahil olmak isteyen Almanya dışında ne Batılı bir ülke ne GAC dışında bir Afrika ülkesi ne de Mısır, Ürdün, BAE, Katar vb. yıllardır doğrudan Filistin sorununun içinde yer alan Arap ülkeleri davaya müdahil oldu. Aksine İsrail ile Abraham anlaşmalarını imzalayan Arap ülkeleri, Gazze katliamına rağmen İsrail ile siyasi-diplomatik-ekonomik ilişkilerine bir şey olmamış gibi devam ediyor. Arap Birliği de müdahillik talebinde bulunmadı. Suudi Arabistan, ABD ile stratejik ortaklık, savunma iş birliği ve İsrail ile Abraham anlaşmalarına dahil olma müzakerelerine devam ediyor. Türkiye bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir ülke. Hala savaşın sonlanmasında çok önemli siyasi ve diplomatik rol oynayabilir. UAD'deki soykırım davasında sergilenecek tavır resmi olarak dava dosyasına girecektir.

Savaş sona erip barış geldiğinde, İsrail-Filistin anlaştığında, kendi ülkesinde bile protestolara maruz kalan Başbakan Netanyahu iktidardan gittiğinde de bu dava dosyası Türkiye için bağlayıcı olacak, İsrail'le ilişkileri gölgeleyecektir. İsrail ve destekçisi Yahudi lobileri, Rum ve Ermeni lobileriyle iş birliği yapıp UAD'de Türkiye'ye karşı sözde soykırım davaları açabilirler. Türkiye UAD'nin uluslararası yargı yetkisini tanımasa bile uzun yıllar bu tür davalarla uğraşmak zorunda kalabilir. İsrail, küresel finans kurumlarını, lobileri Türkiye'ye karşı harekete geçirebilir, ticari-ekonomik ve siyasi amaçlı karşı hamlelerde bulunabilir. İçe dönük siyasi hesaplarla atılan bu adımda, tüm bu ihtimallerin göz ardı edilmemesi, ulusal çıkarlarımızın yanı sıra gerek uluslararası gerekse bölgesel ağırlık ve saygınlığın korunması açısından elzemdir."

Kaynak: ANKA

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