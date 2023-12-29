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CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarının artmasını TBMM gündemine taşıdı. Emir, İçişleri Bakanı'na intihar girişimleri ve intihar eden kişi sayısını sordu. Emir, ekonomik kriz ve yoksulluğun intihar vakalarını artırdığını belirtti. Ayrıca, iktidarın yanlış ekonomik kararlarının emekçilerin sırtına yüklendiğini ifade etti.

29.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 14:52
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarının artmasını TBMM gündemine taşıdı. "Vatandaşla, gelecek kaygısı ile bunalıma giriyor" açıklamasını yapan Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu yıl kaç intihar girişimi yaşandı, kaç kişi intihar ederek yaşamını yitirdi?" sorularını yöneltti.

CHP'Lİ VEKİL İNTİHAR VAKALARINI TBMM'YE TAŞIDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, son günlerde büyükşehirlerde artan intihar girişimleri ile intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı. Son olarak İstanbul Maltepe'de bir AVM'de "Açım ben, çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var" diyerek intihar eden bir vatandaşın, intihar anına ilişkin görüntülerin infial yarattığını belirten Emir, "Söz konusu olay, milyonlarca insanın nasıl çaresizliğe itildiğini tüm topluma gösterdi" dedi.

"SON 15 GÜNDE METROLARDA EN AZ 3 İNTİHAR GİRİŞİMİ YAŞANDI"

Ankara'da metro istasyonlarında da zaman zaman intihar girişimleri yaşandığını vurgulayan Emir, "Sadece son 15 günde farklı metro istasyonlarında en az 3 intihar girişiminin yaşandığını biliyoruz" dedi. İntihar olaylarının giderek arttığının gözlemlendiğini de kaydeden Emir, şu ifadeleri kullandı; "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve giderek artan yoksulluk, son yıllarda intihar vakalarında artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ekonomik krizin daha da derinleştiği son aylarda daha da belirgin hale gelmiştir.

AVM'deki girişim infial yaratmıştı! CHP'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'intihar' sorusu
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir.

"HALKIMIZ GELECEK KAYGISI İLE BUNALIMA GİRMEKTEDİR"

Yeterli imkanlara sahip olamadığı için ailesini geçindiremeyen, ev kirasını ödeyemeyen, ilaç alamayan, çocuğunun bez ve mama masraflarını karşılayamayan, dershaneye gidemeyen, okulunu bırakmak zorunda kalan, barınacak yurt bulamayan, kitap alamayan, öğün atlayarak gününü karnını doyurmadan geçiren yurttaşlarımız, karamsarlığa sürüklenmekte ve geleceğe dair umudunu yitirmektedir. İnsani koşullarda yaşam hakkını elde edemeyen halkımız gelecek kaygısı ile bunalıma girmektedir."

"EKONOMİK KARARLARIN BEDELİ İŞÇİNİN EMEKÇİNİN SIRTINA YÜKLENİYOR"

İktidarın ve ekonomi yönetiminin yanlış politikaları sonucu ekonomik krizin daha da derinleştiğini kaydeden Emir, "Aylarca nas diye diye yanlış ekonomik kararlarda direten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonunda ekonomi uzmanlarının dediklerine kulak verdi ancak iş işten geçti. Bir yandan faizler artırılıyor, parası olan parasına para katıyor bir yandan da döviz kurunun artışı durdurulamıyor. Gelinen noktada enflasyonun, faizin, yanlış ekonomik kararların bedeli yine işçinin, emekçinin sırtına yükleniyor" değerlendirmesini yaptı.

"1 OCAK'TAN BERİ KAÇ KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTUR?"

İktidarın, toplumun yaşadığı buhranı ve çaresizliği artık görmesi gerektiğini ve bir an önce dar gelirlileri rahatlatacak ekonomik adımların atılması gerektiğini de kaydeden Emir, Bakan Yerlikaya'ya da "1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar kaç kişi intihar girişiminde bulunmuştur. Yine bu yılın başından bu yana kaç kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir?" sorularını yöneltti.

CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
Kaynak: ANKA
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Ali Yerlikaya, Murat Emir, Politika, Güncel, Son Dakika

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