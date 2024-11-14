CHP\'nin Esenyurt\'ta "demokrasi Nöbeti" Sürüyor... Gökan Zeybek: "10 Milyar 450 Milyon Bütçeyi Peşkeş Çekme Dönemi Bitti"

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AK Partili Zengin\'den, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha

Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Mehmet ÇALPAR-Onur DURSUN

(İSTANBUL) Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. Bugünkü nöbet öncesi konuşan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "AKP, seçimde kazanmadığı belediyeleri kayyumla ele geçirmeye çalışıyor" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de, "10 milyar 450 milyon bütçeyi kayyum ve kayyumun atadığı AKP'li bürokratlar eliyle bu Esenyurt'ta alışkanlık haline geldiği biçimiyle söylüyorum peşkeş çekme dönemi bitti" diye konuştu.

CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki Demokrasi Nöbeti bugün de devam etti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ve belediyeye kayyum atanmasının ardından başlayan nöbete bugün CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı.

"AKP, seçimde kazanmadığı belediyeleri kayyumla ele geçirmeye çalışıyor" diyen Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Esenyurt'a belediye meclis üyesi olarak seçilen fakat bu demokrasi darbesi sonucunda belediyeye alınmayan ve görevleri yaptırılmayan meclis üyelerimiz bizimle birlikte. Ahmet Özer geçmişte kendisini devlet hizmetlerine adamış, akademiye emek vermiş bir bilim adamı, bir sosyolog. Geçmiş hayatında bu siyasi operasyona maruz kalmadan önce mahkeme, soruşturma görmemiş ancak belediye başkanı seçildikten 6 ay sonra bu siyasi operasyonla görevden alınıyor, tutuklanıyor ardından Esenyut'a kayyum atanıyor. Bu operasyonun siyasi olduğunu nereden anlıyoruz, bugüne akdar tek bir adli işlem dahi görmeyen kişinin bundan 10 sene önce yaptığı bir takım telefon görüşmeleri nedeniyle suçlanması, tutuklanması, görevden alınması ardından belediyeye kayyum atanması. Geçmişte birçok siyasi davada hukuku katletmesi için özel olarak görevlendirilen mahkeme mahkeme gezdirilen bir savcı var. Biz bu operasyonu yapanların da yaptıranların da hukuk önünde zamanı geldiğinde hesap vereceklerini biliyoruz. Belediye başkanımızın görevden alınması ve tutuklanmasının yanında belediye meclis üyelerimize görevlerinin yaptırılmaması da bir o kadar hukuk katliamıdır. Burada çok sayıda polis memuru var. Sanki asayişe aykırı bir eylem yapılıyormuş gibi polis memurlarımız buralara otobüs otobüs getiriliyor. Amaç ne yaptırılmak istenen ne? Seçilmiz meclis üyelerini belediyeye almama. Onlar şu anda kamu görevlerini yapmaları gereken birer memurlar. Nasıl polis memurları burada görevde bulunuyorlarsa belediye meclis üyelerimizin de şu anda Esenyurt Belediyesi'nde görevlerinin başında olması gerekiyor. AKP, seçimde kazanmadığı belediyeleri kayyumla ele geçirmeye çalışıyor.

"Bu demokrasi gaspına teslim olacağımızı kimse zannetmesin"

Bu kayyum uygulaması da aslında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde yapılan bir değişiklikle oluyor yani aslında 15 temmuz darbe girişiminin yarattığı konforlu alanı kullanarak Esenyurt Belediyesi'ni ele geçiriyorlar. Bu işin arkasındakilerin peşini bırakmayacağız. Bu demokrasi gaspına teslim olacağımızı kimse zannetmesin. Pazartesi günü Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığımızı Esenyurt İlçe Başkanlığımızda yapacağız. Bundan sonraki süreçte bu haklı direnişimzi nasıl sürdüreceğimizi sizlerle paylaşacağız."

"Ahmet Özer'e Esenyurt Meydanı'ndan bulunduğu cezaevine selam gönderiyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise ekim ayında bütçe toplantılarının yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Profesör Doktor Ahmet Özer benim seçimden çok önce tanıdığım, akademisyenliğine, Cumhuriyet Halk Parti kimliğine, Türkiye halkının Türkiye'de yaşayan tüm insanların geleceğine katkı sunmaya çalışan, bu uğurda görüş ve düşüncelerini kitap ve makalelerle yazan bir bilim insanı. O nedenle 65 yaşındaki Ahmet Özer'e Esenyurt meydanından bulunduğu cezaevine buradan selam gönderiyorum.

Ekim ayı ilçe belediyelerinin bütçelerinin görüşüldüğü aydır. Her yıl ekim ayında bir sonraki yılın bütçesi belediye meclisine gelir. Komisyonlarda görüşülür. Plan bütçe komisyonunda değerlendirilir. Meclis üyelerinin iradesine sunulur ve değerlendirme sonucunda bütçe kesin şeklini alır. Büyükşehir belediye meclisine gönderilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında burada hukuksuz bir biçimiyle belediye binasına girip çalışma yapması engellenen Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin 6 tanesi dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gittiler. ve orada Esenyurt Belediye Meclisi'nin bütçesini görüştüler. Yani kasım ayında da Büyükşehir Belediyesi kendisine gelen bütçeleri onaylıyor. Esenyurt'un kayyum tarafından yönetildiği bugün içinde harcamaları da o seçilmiş belediye meclis üyelerinin onayıyla geçen bütçeler içinden yapılıyor ya da yapılacak.

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'de yaşayan her yüz kişiden altmış beşi kendilerini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının yönetmesini istedi. Türkiye'de yönettikleri belediye sayısını arttırmak için buldukları yöntem FETÖ terör örgütünü tasfiye etmiş olan o amaçla çıkarılan bir yasaya dayandırıyorlar.

Burası Esenyurt. Türkiye'nin en büyük ilçesi, siz Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu almış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanına uydurma tamamen yalana dayalı neye olacağını hiç kimsenin kestiremediği hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni avukatların kendi avukatlarının 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdikleri itiraz dilekçesinde tutukluluğun sonlanmasına ilişkin dilekçe verilen cevabi kararda belgelerin ve bulguların, yetersiz dayanakların haksız tutuklanmaya gerekçe olarak gösterilen tüm delillerin delil olma özelliğinden yoksun olduğu mahkeme kararında açıktır.

"Peşkeş çekme dönemi bitti"

Bakın bir kez daha buradan söylüyorum, 10 milyar 450 milyon bütçeyi kayyum ve kayyumun atadığı AKP'li bürokratlar eliyle bu Esenyurt'ta alışkanlık haline geldiği biçimiyle söylüyorum peşkeş çekme dönemi bitti. Bu millet size 31 Mart'ta öyle bir tokat attı ki bu tokatın sesini bütün dünya duydu.

Asgari ücreti kaç para yapacaksın? Sen memurlara kaç lira ücret ödeyeceksin? Emeklinin aldığı en düşük aylığı ne kadar arttıracaksın? Sen çalışanların vergilerindeki baskıyı ne zaman ortadan kaldıracaksın? Enflasyon dolayısıyla çalışanlardan kestiğiniz yüksek vergi diliminden ne zaman vazgeçeceksin. Ankara'yı yönetemeyenlerin dönüp burada kayyum eliyle Esenyurt'u yönetmek ve Esenyurt'taki bütçeyi yandaşlara peşkeş çekmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanımız Esenyurt Belediye Meclisi'ndeki CHP Grup Başkan Vekilimiz, grup sözcümüz ve diğer meclis üyelerimizin tamamı, millet adına meclisten geçmiş olan bütçenin denetlemesini haksız bir biçimiyle kayyum eliyle nasıl harcandığını kontrol etmek zorundadırlar..."