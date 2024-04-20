CHP\'nin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"Nın İlk Günü Tamamlandı

HABER: GÜLARA SUBAŞI, İLEYDA ÖZMEN, DUYGU NİL ÖZER
(ANKARA) - Seçimlerden yüzde 37,7 oy oranıyla çıkarak birinci parti olan CHP'nin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'nın ilk günü bitti. Çalıştaya seçimleri kazanan 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde belediye başkanı katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasıyla başlayan program, gün boyu basına kapalı toplantılarla devam etti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelindeki oyların yüzde 37,7'sini alarak birinci parti oldu. Seçim sonuçlarına göre CHP, 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 beldenin yerel iktidarını kazandı. Seçim başarısının ardından yeni seçilen ve görevine devam eden 408 belediye başkanı CHP Genel Merkez'de düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" için Ankara'da buluştu.
Program belediye başkanlarının Anıtkabir'e hareket için genel merkez önünde buluşmasıyla başladı. CHP Genel Başkan Özgür Özel, 408 belediye başkanıyla Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir'de Özel ve belediye başkanlarına; genel başkan yardımcıları, PM üyeleri ve il başkanları eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir avlusuna giriş yaptı. Mozoleye çelenk bırakan CHP lideri, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir'deki törenin ardından belediye başkanları CHP Genel Merkez bahçesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla aile fotoğrafı çektirdi.
Çalıştayın açılışı CHP'nin 600 kişilik konferans salonunda yapıldı. Salonda, Genel Başkan Özgür Özel'in iki yanında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Belediyeyi Ayşe Ünlüce'ye devreden eski Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de protokolde yer aldı. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kürsüde programın akışını özetledi. Zeybek'in ardından CHP lideri Özel, çalıştayın açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Özel'in konuşmasının 1 saati basına açık olarak gerçekleşti. Genel Başkanın konuşmasının kalanı ve çalıştayın bugünkü bölümünün tamamı basına kapalı olarak yapıldı.
Basına kapalı kısımda, Özel'in konuşmasının ardından Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Gökan Zeybek, belediye başkanlarına hitap etti. Konuşmaların ardından "Genel Merkez, Belediyeler ve İl Örgütleri arasında çalışma dinamiklerinin tartışılması" programına geçildi. Bu program doğrultusunda belde belediye başkanları 2, ilçe belediye başkanları giriş, il belediye başkanları 7 ve büyükşehir belediye başkanları 12'inci katta toplantıya katıldı. Toplantılardan yansıyanlara göre; belediye başkanlarının görüş, öneri ve talepleri dinlendi. Başka partilerden devralınan belediyelerin başkanlarından belediyenin borçlarına ilişkin genel merkezle koordineli inceleme yapılması ve bu incelemelerin raporlanması istendi. Çalıştayda belediye başkanlarına verilen temel mesaj ise yerel seçimlerin geride kaldığı ve 2028'de yapılacak genel seçimler için hazırlanmaya başlamaları oldu. Toplantıda ayrıca Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı yüz yüze görüşmenin çerçevesi de değerlendirildi. Programın bu bölümünün ardından öğle yemeği arası verildi.
Programın kalanında "Geçmişten geleceğe CHP belediyeciliği" ve "Uzmanların gözünden yeni dönem Türkiye siyaseti ve belediyeciliği" toplantıları yapıldı. Toplantılar saat 19.00 itibarıyla son buldu. İlk günün programı, tüm belediye başkanlarının katıldığı bir yemekle kapandı.
İKİNCİ GÜNDE YAVAŞ VE İMAMOĞLU SUNUM YAPACAK
"İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"nın ikinci gün programının saat 10.00'da başlaması bekleniyor. İkinci gün, geçmişte de CHP'li belediyelere başkanlık eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmaların ardından ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu, yeni seçilen belediye başkanlarına deneyim ve tecrübelerini aktaracakları sunumlar gerçekleştirecek. Genel Sekreter Sayek Böke'nin kapanış bildirgesini haziruna sunmasının ardından çalıştayın ikinci günü basına açılacak. Genel Başkan Özel'in kapanış konuşmasının ardından çalıştay sona erecek.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'Nın İlk Günü Tamamlandı - Son Dakika
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