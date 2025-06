CHP'nin İlçe Belediye Başkanları Toplantısı... Gökan Zeybek: Ne Yaparlarsa Yapsınlar CHP'nin Tek Başına İktidara Gelmesini Asla Engelleyemeyecekler

(İZMİR)- CHP'nin nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerin belediye başkanları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Göreceksiniz, gösterdiğimiz Cumhurbaşkanı adayımızla ve milletvekilleriyle birlikte, ilk seçimde Türkiye'de parlamentoda da sayısal çoğunluğa ulaşacak bir desteği milletimiz bize verecektir. Benim Anadolu'daki mitinglerden, İstanbul'daki mitinglerden, gittiğimiz her seçim çevresinde halk memnuniyetinden gördüğüm temel yaklaşım budur.Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhuriyet Halk Partimizin tek başına iktidara gelmesini asla engelleyemeyeceklerdir" dedi.

Nüfusu 100 binin üzerinde olan CHP'li ilçe belediye başkanları, Bandırma'da Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı ev sahipliğinde bir araya geldi. Bandırma'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı ve SODEMSEN Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Can Güner, Kadıköy Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kösedağı'nın yanısıra çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı.

Açılış konuşmaları öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajları okundu.

Açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel yönetimlerin ülke demokrasisi açısından önemine dikkat çekerek, bu tür buluşmaların bilgi ve deneyim paylaşımı açısından büyük katkı sunduğunu ifade etti. Zeybek, "Genel merkez olarak biz, büyükşehir belediye başkanlarıyla ayda bir kez; SODEMBEK olarak da ayda bir kez il belediye başkanlarımızla, iki ayda bir kez yaptığımız toplantıların 100 bin nüfus üzerindeki belediyelerle ilgili ayağını başlatmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz, daha önce bunu Tuzla'da yapacaktık. Ancak önce ani kar yağışı, sonrasında da Sayın Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımızın gözaltı ve tutuklanma süreci nedeniyle bugüne kaldı. Bugün itibarıyla bu süreci başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonra, nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaki belediyelerimizin çalıştayını, sonrasında da bir büyükşehir belediye başkanımızın ev sahipliğinde 50 binin altındaki ilçeler ve belde belediye başkanlarının toplantılarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bandırma'nın önemine değinen Zeybek, "Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'de, ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ve düşmanın bu topraklardan sökülüp atılmasında çok büyük emekleri olan bu şehrin ev sahipliğini son derece değerli ve önemli buluyorum. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve izinden giden insanların çoğunlukta olduğu, tamamının bu yolda canını ve kanını vermekten imtina etmediği bu şehrin tüm yaşayanlarına Cumhuriyet Halk Partisi olarak saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in, yerel yönetimlerle ilgili kurultayımızdan hemen sonra ortaya koyduğu ve milletimiz tarafından da takdir edilen yaklaşımların artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Biz dayanışma belediyeciliğine, kalkınma belediyeciliğine ve refah belediyeciliğine önem vereceğiz. Bunlara ilişkin öğleden sonraki bölümde çok başarılı uygulamalarla deneyim paylaşımı ve süreç yönetimleri konusunda her birimiz açısından yol gösterici olacak örnekleri ele alacağız" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde alacağı oy oranı yüzde 48'e ulaşmış durumda"

Belediyecilikle ilgili temel anlayışlarına vurgu yapan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Milletimiz bize 31 Mart seçimlerinde yüzde 38 oyla Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini, sanayinin yüzde 80'ini, turizm bölgelerinin de yüzde 90'ını yönetme iradesi verdi. Bundan dolayı milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim iki birliğimiz var. Biri SODEM, yani Sosyal Demokrat Belediyelerin İşveren Sendikası; diğeri ise SODEM'in üstünde yer alan, belediyeler arasında eş güdüm ve koordinasyonu sağlayan yapımız. Dönem içinde, daha 9 ay olmadan, kasım ve aralık aylarında Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin memnuniyetlerini ölçtük, değerli arkadaşlar. Burada memnuniyeti ölçülmeyen belediye başkanımız yok. Her birinizin sayısal değerlendirmesini yaptık ve sizlere teslim ettik. Büyükşehir belediyelerimiz ölçtü, ilçelerimiz ölçtü, il belediyelerimiz ölçtü. Aslında bugün bu görsellerde gördüğümüz belediye başkanlarımızın, cumhurbaşkanı adayımızın başına gelenlerin altında yatan temel gerçeği biz kasım ve aralık ayında tüm Türkiye'de tek tek görme şansını yakaladık ve sizlerle paylaşma fırsatı bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yüzde 38 oyla kazanmıştı ama bugün bir seçim olması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde alacağı oy oranı yüzde 48'e ulaşmış durumda. 20'yi 30 yapmak zordur ama 38'i 48 yapmak çok daha zordur."

"Oylarımız artmaya devam etti"

Memnuniyet oranının arttığına dikkat çeken Zeybek, şöyle devam etti:

"Başta Büyükşehir belediyelerimiz ve büyük ilçelerimiz olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere olan memnuniyet oranı tüm Türkiye'de yüzde 58'in üzerine çıkmıştır. Ben gururla ve iftiharla belirtmek istiyorum ki bazı belediye başkanlarımızın memnuniyet oranı yüzde 78'i bile gördü. Belediyelerin mali anlamda gelirlerinin azaltılması, mevzuat yoluyla gelirlerini azaltacak tedbirlerin alınması, imar dahil pek çok yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gasp edilmesi... Bütün bunları yaptılar. Yüzde 40'lara varan oranda, 20 yıl 25 yıl boyunca yönettikleri belediyelerin ödemedikleri sigorta borçlarının tamamını Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, vergi borçlarının tamamını yine CHP'li belediyelerden tahsil etmeye çalıştılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu raylı sistemlerin yanında, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metrolarla ilgili 'bilet gişe gelirlerinin yüzde 15'i borçlar geriye ödenir' hükmünü iptal ettiler. 'Belediye gelirlerinin yüzde 5'i doğrudan kaynağından kesilerek, Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapı yatırımlarının bedelini tahsil ederler' dediler. 100 milyon – 130 milyon TL yıllık geri ödeme yerine, İstanbul'dan iki yıl içinde 20 milyar TL'nin üzerinde bir kaynaktan kesinti yaptılar. Bütün bu zorluklara rağmen ölçümlere devam ettik. Sorduk. Her türlü zorluğa rağmen, biraz önce başkanlarımızın da söylediği gibi konser yaptık, milleti kültür ve sanatla buluşturduk, etkinlikler yaptık, kent lokantaları açtık, kreşler açtık, yurtlar açtık, yollar yaptık, tarımsal destek verdik. Görevimiz olmamasına rağmen çiftçilere fide desteği, gübre desteği, tohum desteği verdik. Oylarımız artmaya devam etti.

"Cumhuriyet Halk Partimizin tek başına iktidara gelmesini asla engelleyemeyeceklerdir"

Bu kez göz bebeğimiz Cumhurbaşkanı adayımızın şahsında operasyonlara başladılar. Yargı eliyle siyasete dizayn etme yoluna gittiler. Hiçbir maddi delile dayanmadan, uydur kaydır 'duydum, 'gördüğüm', 'o söyledi', 'meyhaneye gittim, bir sarhoşun konuşmasında duydum' gibi ifadelerle soruşturmalar açtılar. Tutuksuz yargılanması gereken başkanlarımızı, milletvekillerimizi, eski genel başkan yardımcımızı, parti üyemizi, bürokratlarımızı, gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını kitleler halinde gözaltına alıp tutuklamaya başladılar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 81 il başkanımız, 412 belediye başkanımız, 60 Parti Meclisi üyemiz, 963 ilçe başkanımız ve 2 milyon üyemizle birlikte ayaktayız. Bizi asla yıldırmayacaklar. Asla bir adım geri attıramayacaklar. Bugüne kadar, 30 yıl boyunca AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarının yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri uygulamalar, meğerse savcılık makamı tarafından uygulanma biçimine bakılarak suç oluşturmaya çalışılıyor. Bir doğrudan temin... Bir afet anında hızlı bir biçimde çimento, demir alıyorsunuz, arkasından dosya düzenliyorsunuz... Meğer bu, sizin tutuklanmanız için yeterli bir şart haline dönüşüyor. İhale yapıyorsunuz, Kamu İhale Kurumu'na gidiyor, ihaleler denetleniyor, yasaklı olmayan firmalar alıyor; meğer sizin yapmış olduğunuz bu ihaleler de gerektiğinde suça dönüştürülebiliyor. O nedenle bugün yapacağımız deneyim paylaşımı toplantısında, iktidarın yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kadrolarına karşı oluşturacağı her türlü saldırı karşısında gerekli önlem ve tedbirlerin alınması ile ilgili de teknik destekler sizlere vereceğiz. Bize oy versin vermesin, toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir biçimde hizmet götürmeye devam edeceğiz. Hatta genel merkez olarak sizden ricamız; oy vermemiş bile olsa, en yoksul, en dezavantajlı grupların bulunduğu mahallelere, yaşlı insanlara, engellilere öncelikli olarak hizmet götürme anlayışımızı arttırarak devam ettirmenizdir. Geçmişte hangi yasal partiye oy verirse versin, milletimizin her iki seçmenden birinin, ilk yapılacak olan seçimlerde helal ve temiz oylarını almaya talibiz. Göreceksiniz, gösterdiğimiz cumhurbaşkanı adayımızla ve göstereceğimiz milletvekilleriyle birlikte, ilk seçimde Türkiye'de parlamentoda da sayısal çoğunluğa ulaşacak bir desteği milletimiz bize verecektir. Benim Anadolu'daki mitinglerden, İstanbul'daki mitinglerden, gittiğimiz her seçim çevresinde halk memnuniyetinden gördüğüm temel yaklaşım budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhuriyet Halk Partimizin tek başına iktidara gelmesini asla engelleyemeyeceklerdir"

Zeybek'in ardından konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kısa sürede halkın gönlünde taht kurduğunu belirterek, "Bazen bir ömür sığmaz insana; ama bazen de bir ayda, bir yılda halkın kalbine yerleşir. Ferdi Başkan o isimlerden biridir" dedi.

Karalar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışını Türkiye'nin dört bir yanında başarıyla sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bazı insanlar toprağa düşse de unutulmaz, yaşamaya devam eder. Ferdi kardeşimiz de öyle bir isimdir. Bugün belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak değil; yaşlısını, gencini, kadını, çocuğu düşünen bir anlayışla çalışmak demektir. Emekliyi destekleyen, gence eğitim imkanı sunan, kadının yanında olan, çocuğun karnını doyuran belediyeler kurduk. Bu anlayışla hareket eden her başkan halkın kalbinde yer bulur. Ferdi Başkan da bu yolda çok kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Kime oy verdiğine bakmadan, insanı merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz. Herkese eşit, şeffaf, adil hizmet götürüyoruz. Halk bunu görüyor, takdir ediyor" dedi. Eskiden ihalelere adamına göre işler verilirdi. Şimdi belediyelerimizde kimseye torpil yok. Açık ihale, hesap verebilirlik, kamu yararı esastır. Araç kiralamak yerine araç alan, borçlu belediyeyi ayakta tutan bir anlayışı yerleştiriyoruz."

"Ferdi Başkan'ın hatırası hizmetlerle yaşayacak"

Ferdi Zeyrek'in kısa sürede gösterdiği samimi yaklaşım ve çalışma azmiyle Manisa halkının gönlünde yer ettiğini vurgulayan Karalar, "Bazı insanlar görevde bir ömür geçirir ama iz bırakmaz. Ferdi Başkan çok kısa sürede, büyük bir iz bıraktı. Onun adı sadece Manisa'da değil, tüm Türkiye'de güzel hizmetlerle anılacak. Onun yolunda yürüyen belediyecilik anlayışını yaşatacağız" dedi.

"Kent yoksulluğu, artık yakıcı bir etki halini aldı"

Gelir dağılımındaki adaletsizliklere değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şöyle konuştu:

"Bir tarafta İBB Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanımız halen tutuklu. Haksızlık ve hukuksuzluk yalnızca siyasi alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da maalesef giderek artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla büyüyor; zenginlerle yoksullar arasındaki makas maalesef gitgide açılıyor. Vaatlere rağmen ekonomik krizi azaltmak bir yana, ülkemizde yaklaşık 18 milyon kişi açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. 16 milyon emeklimizin 12 milyonu, 14 bin TL'nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. TÜİK verilerine göre, 15-29 yaş arasındaki 11 milyon 600 bin gencimizin 2 milyon 600 bini, yani yüzde 23'ü ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Geniş tanımlı işsizlik sayısı 13 milyonu geçmiş durumda. Yani bu tablonun sonucu olarak, yıllardır milletvekilliği sürecinde dile getirdiğim bir gerçekle karşı karşıyayız: Kent yoksulluğu. ve bu kent yoksulluğu, artık yakıcı bir etki halini aldı. Bu etkinin altında, daralan bütçelere, hacizlere, devasa borçlara rağmen bu görevi yerine getirmek için buradaki belediye başkanlarım büyük bir çaba içinde. Belediyelerin altyapı çalışmaları dışında asıl işlerinden biri de artık kent yoksulluğuyla mücadele haline geldi. İşsizlikle, sosyal adaletsizlikle mücadele etmek, belediye başkanlarımızın temel sorumluluğu haline geldi. Kendi sosyal ve kültürel çalışmalarıyla, eğitim, sağlık ve ulaşım olanaklarını artırmak da zaten en büyük çabalarımızdan biri. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inancına, onun yolundan giden, onun için mücadele eden ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyen yol arkadaşlarımdır."

"Dayanışmayı büyütüyoruz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da ev sahibi olarak yaptığı konuşmada, "Bandırma'mızda dayanışmayı büyütüyor, halkçı yerel yönetim anlayışımızı birlikte güçlendiriyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar, ortak akıl ve birlikte üretim açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.