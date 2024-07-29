CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı.

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(ANKARA) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, partisinin 4 Ağustos'ta yapılacak Kadın Kolları Kurultayı'nda genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Kaya, "'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' şiarıyla yola çıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'yi son seçimlerde birinci parti yapan, kadın haklarını sözde değil, temsilde tanıdığı eşitlikle savunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve tüm kadın yol arkadaşlarımın verdiği cesaretle partimizi kadın kollarımızın emeğiyle, gücüyle iktidar yapmak için adayım" dedi.

CHP, 4 Ağustos tarihinde, 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nı düzenlemeye hazırlanıyor. Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte genel başkanlık için aday olan dört isim var. Geçtiğimiz haftalarda; Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir ve eğitimci Birsen Bayar, Kadın Kolları Genel Başkanlığı adaylıklarını açıklamıştı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Sözlerime, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kız çocuklarına eğitim hakkı tanıyan ve hekim olmamı sağlayan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bana da memleketim Osmaniye'yi TBMM'de temsil etme olanağı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Bugün CHP'nin 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklamak için buradayım. Bu ülkede hak temelli her alanda mücadele eden binlerce kadının hikayelerinin ve birikimlerinin farkında olan bir kadın olarak kısaca kendi yolculuğumu anlatmak istiyorum. Yaşamım boyunca, 'yapabilirim, başarabilirim' demeyi hep sevdim, dolayısıyla mücadeleden hiç vazgeçmedim. Anadolu'daki kadınların güçlü mücadelelerine ortak oldum. Yaptıklarımızı paylaşarak çoğaldığımızı, çoğalarak da güçlendiğimizi gördüm. Bu da çalışma motivasyonumu her daim artırdı. Ve ben, aynı zamanda bir depremzede olarak yaşama karşı olan inancımın daha da arttığını gördüm ve mücadelelerin derin inceliklerini ve gücünü kadınlardan öğrendim. Elbette, doktor olmamın bunda payı büyük.

" Yoksulluk, yoksunluk bitmiş değil; şiddet sona ermiş, kadın cinayetleri durmuş değil"

Acılarla, kadınların ağıtlarıyla yoğrulan Anadolu şehirlerinde, kadınlar bugün artık seslerini daha çok duyurma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü yoksulluk bitmiş değil, yoksunluk geride kalmış değil, şiddet sona ermiş değil, kadın cinayetleri hiç durmuş değil. Deprem bölgesinde benim de dahil olduğum milyonlarca kadın, yıkılmış o karanlık sokaklarda hayata tutunmak adına birbirimizden yardım istedik. Biz kadınlar orada ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Ben bu karanlık tablonun içinde, ülkemin geleceği daha aydınlık olsun diye köy köy gezerken, dönebileceğim bir evim yokken her gördüğüm ölümde, yıkılmış, yürünecek sokakları kalmamış şehirlerde, çaresizlik içindeki o günlerde şunu çok daha net gördüm: Yaşadığımız büyük bir afetti fakat en büyük yıkımı kadınlar ve çocuklar yaşadı.

"Kadınların yaşadığı sorunların politikadan uzakmış gibi görülmemesi gerektiğini en iyi bilenleriz"

Kadınların, özellikle burada yaşadıkları mağduriyetler gözümün önünden, hafızamdan hiçbir zaman için gitmeyecek. Meclis'te onlarca kez yaptığım konuşmalarda, bu konulara en ayrıntılı şekilde girdim. Şu anda da bunları detaylı anlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Bizzat depremin yıkıntıları arasından gelmiş bir insanım, bunu bilmenizi istiyorum. Biz kadınlar, güçsüz olana kimsesiz gözüyle bakan, onu ilk fırsatta yok etmeyi isteyen bu zihniyeti en iyi bilenleriz, yaşayanlarız. Kadınların bu ülkede yaşadığı sorunların diğer meselelerden, politikadan uzakmış gibi görülmemesi gerektiğini en iyi bilenleriz. Ülkemizde yaşanan tüm sorunlardan ilk ve en çok etkilenenlerin kadınlar, gençler ve çocuklar olduğu gerçeğini de vurgulamak istiyorum.

"81 ilde kadın kollarımızla birlikte güçlü bir kadın örgütlenmesini ortaya koymaya talibim"

Bu döneme kadar tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmamış olan memleketim Osmaniye'den vekil seçilmeden önce, 20 yıldan fazla hekim olarak görev yaptım. Köy köy gezerek hekimlik yaptım. Osmaniye'nin en dezavantajlı, yoksul, yoksun bırakılmış, unutulmuş bölgelerinde çalıştım. Buradan o dostlara, o kadınlara selam olsun. Aile hekimi olmak demek, sadece bir hastayı tedavi etmek değil; ailenin tam da içinde, kadınların yanı başında olmak demektir. Özellikle kadınların kimseyle paylaşamadığı sıkıntılarını anlattığı, bu toplumun ve Anadolu'nun gerçekliklerini en iyi bilenlerdir hekimler. Bu süreç içinde, üç dönem tabip odası başkanlığı yapmış bir arkadaşınızım. Meslek örgütlerinin birer kamu kuruluşu olarak toplumsal muhalefete verdiği güce ve cesarete inananlardanım. Biliyorum ki bu cesaret, yalnızca sözlerin büyüklüğünden değil; gerçekliğin çarpıcılığından kaynaklanıyor. ve tabip odası yöneticiliği yaptığım sırada da kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda protokoller imzalamaya öncülük etmiş, yerelde bununla ilgili mücadele etmiş bir kadınım. Tüm bu birikimlerle Türkiye'de sadece bir ilde değil, 81 ilde kadın kollarımızla birlikte gündemi belirlemek konusunda ısrarcı ve inatçı davranarak ve kolektif çalışarak güçlü bir kadın örgütlenmesini ortaya koymaya talibim.

" İstanbul Sözleşmesi'ni gündemde tutmaya talibim"

Çünkü şunu biliyorum: Kadın kollarımız yöneticileriyle, üyeleriyle seçim olmasını beklemeden tüm imkansızlıklara rağmen en çok çalışan, çaba gösteren ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yapan örgütlerimizden oluşuyor. Ben 81 ildeki il ve ilçe kadın kollarımızla birlikte kadına yönelik cinayetleri ve şiddeti, şu anda eğitimle ilgili yaşanan krizlerin kadınları ve kız çocuklarını nasıl etkilediğini ortaya koymaya talibim. Kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimindeki sorunları ve kadın hareketinin gündeminde olan konuları, bütün ülke olarak imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, cinsiyet eşitliğine dair olan tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmaları gündemde tutmaya ve uygulamaları konusunda yerelden ulusal siyasete kadar geniş bir çerçevede takipçisi olmaya talibim.

"Bu ülkede ezilen kadınlar için ne büyük bir mücadele vermemiz gerektiğini çok iyi biliyorum"

Kadınlar olarak bugün siyaset yaparken, önümüze çıkan engelleri aşmaya çalışırken toplumsal engellerden de muaf olmadığımızı biliyoruz. Ülkemizde her geçen gün artan enflasyonun en yakıcı sonuçlarını yaşayan kadınlar pazara gidemiyor. Pazar pazar gezen bir milletvekili olarak pazarlarda 'Çocuklarım destek olmasaydı gelemezdim' diyen kadın emeklilerimizin, 'Düzenli bir işim yok, güvencem yok ama çocuklarımın karnını doyurmak zorundayım, temel besin maddelerini dahi alamıyorum' diyen işsiz kadınların feryatlarını hep duyuyorum, duyurmaya gayret ediyorum. İş gücü içinde kendine çoğunlukla güvencesiz yer bulan kadınların acı çığlıklarını kim duymaz ki? Bu ülkede ezilen kadınlar için ne büyük bir mücadele vermemiz gerektiğini çok iyi biliyorum.

" Siyaset, koltuklarımızı korumak için değil; halkımızın sorunlarını çözmek için var"

Bu nedenle mücadelemizi kazanımla sonuçlandırıncaya kadar da hiçbirimizin bir adım geri durmaya hakkı yok. Çünkü biz kazanımlarımızı uzun yıllar boyunca her bir hakkımız için emek emek mücadele etmiş kadınlara borçluyuz. Biz kadın kollarımızda fedakarca çalışan ve karşılığını hiç beklememiş yol arkadaşlarımıza çok şey borçluyuz. Bir borcumuz daha var onlara. Artık bu emeği 'ben' değil, 'biz' diyerek güçlendirip görünür kılmak. Depremzede kadınların gözyaşını silemiyorsak, seslerini duyamıyorsak, kadınların her gün öldürülmesini, çocukların istismara uğramasını izliyorsak siyasetin hiçbir anlamı yok. Yolu olmayan kentlerde temiz suya erişemeyen, temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayan mağdur insanlarımızın, kadınlarımızın sesine kulaklarımızı tıkıyorsak siyasetin hiçbir anlamı yok. Siyaset, koltuklarımızı korumak için değil; halkımızın sorunlarını çözmek için var. Değişimden, iktidardan göz göre göre kaçıyorsak kadınlarla beraber seçimi kazanma derdimiz yoksa siyasetin hiçbir anlamı yok.

"CHP Kadın Kolları, Meclis'te daha güçlü temsil edilsin diye adayım"

Kadın kollarımızın ortaya koyduğu ve koyacağı her bir çalışmanın, her bir kadın yoldaşımın aklının ve fikrinin Meclis'te görünür olması için adayım. Meclis kürsüsünün, tarihte ilk defa CHP Kadın Kollarına açılması için adayım. Bu kürsüyü benden sonra gelecek olan arkadaşlarımın hepsine devretmek için adayım. CHP Kadın Kolları Genel Başkanları milletvekili değilken AKP Kadın Kolları Genel Başkanının milletvekili sıralarında oturmasına, o koltuğu kadınların haklarını gasp etmek için kullanmasına karşı savaşmak için adayım. CHP Kadın Kolları, Meclis'te daha güçlü temsil edilsin diye adayım. Memleketimde, Aile Bakanı sıfatıyla karşıma aday yapılmış, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sesini çıkarmamış, 6284 sayılı kanuna sahip çıkmamış bir siyasetçiye karşı; sahada kapı kapı, köy köy mücadele ettiğim gibi, Meclis'te kadın kollarımız adına, Anadolu'da kadınlarla yan yana, kol kola mücadele etmek için adayım.

"Genel Başkanımız Özel'in ve tüm kadın yol arkadaşlarımın verdiği cesaretle partimizi iktidar yapmak için adayım"

Tam da bu nedenlerle bu değişimi isteyen, seçim akşamlarında partimizin ışıklarının sönmesine gönlü razı gelmeyen o kadınların sesini duyanlar, o kadınlarla beraber iktidara yürümek isteyenler, değişimin bir parçası olanlar için adayım. 'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' şiarıyla yola çıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'yi son seçimlerde birinci parti yapan, kadın haklarını sözde değil, temsilde tanıdığı eşitlikle savunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve tüm kadın yol arkadaşlarımın verdiği cesaretle partimizi kadın kollarımızın emeğiyle, gücüyle iktidar yapmak için adayım. Bu vesileyle diğer aday arkadaşlarıma da içtenlikle başarılar diliyorum. Hepimizin amacının CHP'yi iktidara taşımak olduğunu biliyorum. 'Hep birlikte başardık. Biz yaptık, oldu' diyeceğimiz günler yakın. Değişim, kadınlarla başlayacak. Çoğalacak, güçlenecek ve birlikte iktidara koşacağız. Yaşasın kadın mücadelesi. Yaşasın CHP."