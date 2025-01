Chp: Özgür Özel\'in Now Haber\'e Habersiz Katılmadığı Yalanı Ortaya Atılmıştır. Maksatlı Sosyal Medya Paylaşımı Hakkında Hukuki Başvurular Yapılacaktır

Güncel

(ANKARA)- CHP, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in NOW TV'de planlanan canlı yayına habersiz olarak katılmadığı yalanı ortaya atılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, anılan gün boyunca, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkındaki adli süreçleri yakından takip etmiş, tutuklama kararı verilmesi üzerine tüm programlarını iptal etmiştir. Partimizi ve NOW Haber'i itibarsızlaştırmaya yönelik maksatlı sosyal medya paylaşımı hakkında gereken hukuki başvurular yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP İletişim, Basın ve Medya Kanalı'nın sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in NOW TV'deki yayına habersiz olarak katılmadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Recep Tayyip Erdoğan tarafından, FETÖ'cülük ve/veya yolsuzluk gerekçeleriyle, görevinden zorla istifa ettirilen, partisinin üst düzey yöneticileri tarafından Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlanan, kendi partisi dahi utanç kaynağı haline gelen bir meczup tarafından, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in NOW TV'de planlanan canlı yayına habersiz olarak katılmadığı yalanı ortaya atılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, anılan gün boyunca, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkındaki adli süreçleri yakından takip etmiş, tutuklama kararı verilmesi üzerine tüm programlarını iptal etmiştir.

Partimizi ve NOW Haber'i itibarsızlaştırmaya yönelik sosyal medya paylaşımı hakkında hukuki başvurular yapılacaktır

Bu kapsamda NOW TV'ye de bilgi verilerek, durumun anlayışla karşılanması üzerine, program ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, programın yapılacağı sabahın erken saatlerinde, Beşiktaş Belediyesi'ne giderek toplantılar yapmış, mesainin başlamasıyla birlikte ise tek tek katları gezerek belediye çalışanlarına moral ziyaretlerinde bulunmuştur. Partimizi ve NOW Haber'i itibarsızlaştırmaya yönelik maksatlı sosyal medya paylaşımı hakkında gereken hukuki başvurular yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."