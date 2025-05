CHP Pm Üyesi Tanal'dan "üç Fidan" Mesajı: "onlara Mahcup Olduk, Ülke Hala Tam Bağımsız Değil"

(İZMİR) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Güzelbahçe Belediyesi'nin "Üç Fidan Anıtı" açılış törenine katıldı. Törende konuşan Tanal, "Onların bıraktığı yerden biz ileri gidemedik. Onlara mahcup olduk. Borcumuz çok fazla var. Bu borçlarımızı ifa edeceğiz, ifa etmek zorundayız. Ülke hala tam bağımsız değil. Tam bağımsız Türkiye'yi kuramadık, kurmak zorundayız" dedi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53'üncü yılında, Güzelbahçe Belediyesi'nin yenilediği "Üç Fidan Anıtı" törenle açıldı.

Törene; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP PM Üyesi ve ŞAnlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP YDK üyeleri Özkan Tice ve Ekincan Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP İzmir eski milletvekili Musa Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz, yargılanacağız ama bu üç fidanı buradan indirmeyeceğiz"

Törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, "Biz bu anıtı buraya koyduğumuzda soruşturma geçirdik. Nedenini sorduğumuzda bize mecliste 'Daha aklanmadılar, terörist' dediler. Biz diyoruz ki bunlara terörist diyenler teröristtir. Bunlar vatanseverdir. Biz, yargılanacağız ama bu üç fidanı buradan indirmeyeceğiz. Bu üç fidan her zaman Güzelbahçe'nin girişinde bu anıtta yaşayacak. Onlar da gelip geçerken seyredecekler. Seyretmeye de devam etsinler. Bunlar, vatanını ve ülkesini seven, emperyalist güçlere boyun eğmeyen, faşistlerin karşısında dimdik duran 'Tam bağımsız Türkiye' diyen abilerimizi idama götürenler utansın. Onlar bizim kalbimizde ve ilkemizde her zaman bizimle olacaklar" dedi.

"Bir intikam hukuku alınmaya çalışılıyordu"

Törende konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama götüren yargı sisteminin siyasi olduğunu vurguladı. Tanal, şunları söyledi:

"Deniz'ler neden idam edildi? Suçları, antiemperyalist olmaktı. Emekçilerin yanında yer almaktı, yoksulun hakkını savunmaktı. Tam bağımsız Türkiye'yi savunmak bu ülkede idam cezasıysa hepimiz bu suçu işliyoruz. Onlar, gerek Atatürk'ün gençliğe bırakmış olduğu Nutuk'unda Atatürk'ün söylediklerini yaptılar. O dönem, onların yargılanmaları, bugünkü yargılanmalar ne kadar siyasiyse o kadar siyasiydi. Adil bir yargılama yoktu. Düşman, yargılama sistemi uygulanıyordu. Bir intikam hukuku alınmaya çalışılıyordu. 1961 yasasında hakları vardı. Anayasa Mahkemesine bu haklar kullandırılmadı. Bir intikam alındı. Denizlerin hayatları, her birimize rol model oldular. Onların emsallerinin kimin adı devrim kiminin adı Hüseyin kiminin adı Deniz. Hayatımızın her tarafına ilmik ilmik işlendi."

"Yine idam ve intikam hukuku var, aynı mantık"

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilse de fikirlerinin hala yaşadığını vurgulayan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Onları idam ettiler, bedenlerini yok ettiler ama fikirlerini yok edemediler. Fikirleri hala yaşıyor. O idam kararını veren yargıçların ismini kimse bilmiyor ama Deniz'ler halen yaşıyor. Onların bıraktığı yerden biz ileri gidemedik. Onlara mahcup olduk. Borcumuz çok fazla var. Bu borçlarımızı ifa edeceğiz, ifa etmek zorundayız. Ülke hala tam bağımsız değil. Tam bağımsız Türkiye'yi kuramadık, kurmak zorundayız. O gün yargı nasıl siyasiyse bugün de aynı şekilde siyasi. Şu anda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Yine idam ve intikam hukuku var, aynı mantık. Kahrolsun bu mantığa. Faşizme karşı omuz omuza denirdi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."

"Milyonlar halen o ideal için mücadele etmeye devam ediyorlar"

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu da "Bir anmada birlikte olmak mutluluk duyulacak bir şey değil. Ama bugün saat 11.00'de Karabağlar'da başlayan anmalar ardından Buca şimdi Güzelbahçe...Denizleri anlayan, tam bağımsız Türkiye şiarı için hala mücadele etmeye devam eden 24 saat anmaları sürdürebilen bir şehir İzmir. Denizler, bu ülkede bir şeyleri başarmak için maalesef yaşamlarını bu ülkeye adadılar. Ama onun arkasından gelen milyonlar halen o ideal için mücadele etmeye devam ediyorlar. Anıları yolumuza ışık tutsun" diye konuştu.

"Biz bu faşist saldırıyı durdurmalıyız, durduracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anılarını yaşatmak için mücadeleye devam edilmesi gerektiği belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Anıtı açınca çok önemli bir teşekkür etmemiz gerekiyor Güzelbahçe Belediye Başkanımıza. Bu anıtın buraya kazandırılmasında büyük emek sarf ettiler. 6 Mayıs'ta ne konuşulur, ne söylenir ki anlatılabilsin? Ne denilebilir ki bu acı hafiflesin! Ne unutturabilir ki! Tam bağımsız Türkiye hayali ve ideali ile Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı mücadeleyi iz edinerek ülkesi için ölüme giden bu yiğit insanları nasıl anlatılabilir ki? Çocukluğumda anımsadığım birkaç şey var kendilerine dair. 6 Mayıs 1972'de 10 yaşında bir çocuktum Ama anımsıyorum. Radyodan babamın dinlediği haberlerden hafızamda varlar. Aslında sadece 6 Mayıs'larda anmak yeter mi düşünmek lazım. Onların açtığı yolda yürümek, onların açtığı yolu bizden sonraki genç kardeşlerimize anlatabilmek de hepimizin görevidir.

Bugün, faşizm 12 Eylül'lerden daha karanlık ve acımasız. Bugün, Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk ilkelerini aşındırılarak yok edilmeye çalışıldığı günlerde yaşıyoruz. Biz bu faşist saldırıyı durdurmalıyız, durduracağız. Eğer durduramazsak Deniz'lere, Yusuf'lara, Mahir'lere, onların ideallerine ihanet etmiş oluruz. Ne yaparlarsa yapsınlar faşizmi yeneceğiz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Demokrasinin, adaletin ve hukukun yok edildiği günlerden geçiyoruz. İnatla, ısrarla ve kararlılıkla dik duracağız. Hangi görevde olursak olalım nerede olursak olalım faşizme karşı safları sıklaştırmalıyız."