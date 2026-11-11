CHP Sözcüsü Sarı, yolsuzluk ve rüşvetin dokunulmazlık dışında tutulmasını istedi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının milletvekili dokunulmazlığı kapsamından çıkartılması gerektiğini belirterek, "Biz CHP olarak dokunulmazlığın esas biçimde kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletvekili olmak suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır. Milletvekilleri esas olarak tutuksuz yargılanmalıdır ve dokunulmazlığı da milletvekillerinin üzerinde bir siyasi kılıç gibi dalgalandırmamak gerekir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında anarak başlayan Sarı, "Kendisinin anıları üzerinde, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

İzmir Aliağa'daki HABAŞ faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, şunları söyledi:

"Artık bunlara iş kazası demek pek mümkün değil. Hem sayı itibarıyla bu iş cinayetlerinin gelmiş olduğu nokta, hem içerik itibarıyla karşılaştığımız durumlar artık bunların bir iş kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiği, bunların açık açık iş cinayeti olarak değerlendirilmesi gerektiği bir dönemle karşı karşıya kaldık maalesef. 18 tane canımız gitti. Yaralı olanlar var. Bu arada hala 1 kişinin kayıp olduğuna ilişkin bilgiler var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meseleyi çok yakından takip ediyoruz. İlk günden beri parlamento grubumuzda bir heyet oluşturduk ve bu heyet bölgeye hemen ilk gün intikal etti.

Hem fabrikada temaslarda bulundu, bazı değerlendirmeler yaptı, incelemelerde bulundu. Hem bu kazada yaralanan kişilerin aileleriyle görüştü. Yaralıları ziyaret etti hastanede, cenazelere katıldı maalesef. Son görevlerini yerine getirdiler, aileleri ziyaret ettiler. Tabii bu kaza artık bir kaza olarak nitelendirilmez. Öyle enteresan bulgularımız var ki bu konuyla ilgili. Son 3 haftada aynı fabrikada 3. ölümlü kaza. Yine aynı şekilde 2013'ten beri neredeyse her yıl 1 ölümlü kaza oluyor bu fabrikada. Yine trajikomik bir biçimde fabrikanın sahibinin de kendisinin de bir iş kazasında öldüğünü bu vesileyle öğrenmiş olduk. Oğlu işin başına geçiyor ama oğlu da Kocaeli'deki fabrikada yine bir patlama sonrasında 4 yıl 10 ay ceza, 1 yıl 9 ay da meslekten men cezası alıyor.

Dolayısıyla fabrikanın kendisinin ve yönetim mantığının aslında hiçbir biçimde bu cezalardan, bu değerlendirmelerden ders almadığını ve iş kazalarının engellenmesi konusunda yeterince çaba sarf etmediğini de görmüş olduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir araştırma önergesi verdik. Bu araştırma önergesi önümüzdeki günlerde parlamento gündemine gelecek. Umuyorum ki iktidar partisi de buna katılır ama adet olduğu üzere bunu da reddettiklerini hep beraber göreceğiz. Bunu önceden görmek de söylemek de mümkündür.

"BU KONUYU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ"

Yine orada yıkılan bir köprünün, yani bir kepçenin çarpması sonrasında yıkılan bir köprünün aslında ruhsatsız olduğuna ilişkin bazı bilgiler bize ulaştı. Bununla ilgili bu iddialara ilişkin de sorular hazırladık Sayın Bakan'a ve bu soruları da önümüzdeki günlerde sürece soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu ısrarla takip ediyoruz, gündemde tutacağız. Biraz bizim ısrarlarımızla ve ısrarlı takiplerimizle fabrikanın sahibinin de gözaltına alındığını İstanbul'da öğrenmiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemindedir bu konu ve bunun peşini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bırakmayacak ve sonuna kadar takip edecek."

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en yüksek kupürlü paramız biliyorsunuz 200 lira. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 2009 yılının 1 Ocak'ında tam 130,14 dolar değerindeydi. Yani 200 liralık bir kupür para o ülkenin en üst düzey, en yüksek para birimiyle 130 dolar, gittiğinizde kuyumcuya ya da döviz bürosuna gittiğinizde 130 dolar satın alabiliyordunuz. Bugün ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 3,96 dolar. Şimdi dünyada kendi en yüksek para biriminin satın alma gücünün en kötü olduğu 9. ülke Türkiye. Cibuti, Afrika'da açlıkla boğuşan bir ülke. Lübnan, siyasi istikrarsızlıkların olduğu bir ülke. Nijerya, Angola, Suriye, Yemen, Güney Sudan, Mısır. Türk lirası 9. sırada. Yani Türk lirasının değerinin, banknotun değerinin nereye geldiğinin, dünyada nerede olduğumuzun çok açık göstergelerinden biri."

Vatandaşın artık kullandığı kredileri ödeyemediğine dikkat çeken Sarı, "Hem bunun için gelirleri yetersiz hem de yeniden kredi alarak bu kredilerini ödemeye çalışan, yani konut kredisini, taşıt kredisini, ihtiyaç kredisini ya da kredi kartını çevirmek isteyen vatandaş açısından da krediye erişim ciddi şekilde zorlaştığı için, kredi alamadığı için ya da kredi kanalları kapalı olduğu için ya da kredi almış olsa bile çok yüksek faizlere katlanmak zorunda kaldığı için bu işi çeviremiyor. Dolayısıyla hem firmalar bakımından hem vatandaş bakımından çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Sarı, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affına ilişkin şunları kaydetti:

"Daha ilk günden beri, ilk baştan beri yavaş yavaş Takasbank'ta, diğer kurumlarda kurumsal sorumluların görevden affını istediği bir süreç yaşadık. Ancak bir taraf hep eksik kaldı ve hep eksik götürülüyor. Nedense buraya girilemiyor. Biz bu konuyla ilgili 3 aşamadan bahsetmiştik: 1, manipülatörler. 2, denetim yapması gereken kurumlar. 3, siyasi ayak. Yani manipülatörlerle ilgili bir süreç işliyor. Kurumsal olarak sorumluluk alması gereken, denetim görevini yerine getirmeyen kurumlarla ilgili bir süreç işliyor. Ama siyasi ayağa ilişkin hala sessizlik korunuyor. Bir AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın tutuklanmış olması konuyu çözmez. Buranın arkasında biz çok daha büyük bir siyasi motivasyon olduğunu, daha geniş cephede bu işlerin yürütüldüğünü değerlendiriyoruz.

Aslında Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili sözlerinden de bunun ipuçlarını elde etmek mümkündür. 'Burada organize işler var' diyor. Dolayısıyla burada bir örgütlü suç var aslında. ve bu örgütlü suçun diğer unsurlarının, siyasi ayaklarının açık biçimde ortaya çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Ama kamuoyu geçen toplantıda söyledim, burada da söylüyorum, şu soruların cevabını bekliyor: 1, bu örgütün adı ne? Burada bir örgüt varsa. 2, bu örgütün üyeleri kim? Bu örgütün şeması ne? Bütün bu sorulara cevap arıyoruz ve CHP olarak bu süreci yakından takip ediyoruz."

Bu hafta CHP'nin iki önemli prgramının olduğunu kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"Birisi yarın Etimesgut Belediyesi Salonu'nda gerçekleştirilecek bir toplantımız var, emeklilerle ilgili. Sayın Genel Başkanımız ve ilgili genel başkan yardımcılarımızın organizasyonunda Cumhuriyet Halk Partisi emeklilerle buluşacak. Az önce tartıştığımız, konuştuğumuz bütün bu meseleler, emeklilerin problemleriyle ilgili bütün bu meseleler gündeme gelecek ve orada değerlendirmelerde bulunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi politikalarını emeklilerin temsilcilerine doğrudan iletme şansı olacak.

Onun dışında cumartesi günü büyük bir saha çalışması olacak Kocaeli ilinde. Kocaeli ilinin 12 ilçesinde doğrudan doğruya sahaya inecek bütün genel başkan yardımcıları, 12 genel başkan yardımcısının başkanlığında ve Sayın Genel Başkanımız da yine Kocaeli ilindeki çalışmalara cumartesi gününden itibaren katılacak. Biz birkaç gün öncesinden gidiyoruz. Oralardaki çalışmalarla ilgili saha çalışmalarının organizasyonu programıyla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönem çok daha fazla sahada olacak, çok daha fazla halkın içinde olacak, halkın sorunlarını çok daha fazla gündeme getirecek, kendi politikalarını halkla buluşturacak, etkinliklerde daha fazla yer alacak."

"MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞI İLSE SINIRLI OLMALI"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın 'Siyasi Ahlak Yasası'nın çıkartılması ile yolsuzluk ve rüşvet suçlarında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki açıklamanın sorulması üzerine şunları söyledi:

"MHP'nin 'Siyasi Ahlak Yasası' ile ilgili önerisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi ortadadır. Zaten daha önce hazırlanmış bir teklif de vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bir temiz eller operasyonunun siyasetin içinde de gereği gibi ilerleyebilmesi ve bundan sonraki süreçte de anayasayla ilgili, hukukla ilgili, reformlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini yakından ilgilendiren bütün süreçlerle ilgili mekanizmaların arınmış ve siyasi ahlak yasası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Dolayısıyla biz bu önerilerin her zaman yanında oluruz. Tabii ki önerilerini getirsinler, tartışalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi çok açık. Tabii rüşvet ve yolsuzlukla ilgili birtakım iddiaların, suçlamaların dokunulmazlık kapsamının dışında tutulmuş olmasını CHP destekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dokunulmazlığın esas biçimde kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı Batı'da olduğu gibi. Milletvekili olmak suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır. Ona böyle bir yetki ve hak vermemelidir. Milletvekilleri esas olarak tutuksuz yargılanmalıdır tabii ki. ve tutukluluğu da bu dokunulmazlığı da milletvekillerinin üzerinde bir siyasi kılıç gibi dalgalandırmamak gerekir. Ancak ilke olarak herkes yargılanabilir, herkes yargılanmalıdır. Milletvekillerinin dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı olmalıdır."

"KURULTAY SÜRECİNDE AKSAMA YOK"

Sarı, 28 Ekim'de başlayacağı duyurulan ancak daha sonra 15 gün ertelenen CHP kongre sürecinde bir aksama olup olmadığı sorusuna, "Kurultay sürecimizle ilgili bir aksama söz konusu değil. Daha önce ilan ettiğimiz takvime uygun biçimde süreç işliyor. Bugün, yarın askı listeleriyle ilgili gelişmeleri görürsünüz" yanıtını verdi.

"YENİ PARTİ AKP'YE GEÇİŞLERDE ÜS OLARAK KULLANILIYOR"

Sarı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sanıyorum AKP'ye geçişlerde YENİ Parti bir ara üs olarak kullanılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip YENİ Parti'de bir miktar park edip daha sonra da AKP'ye geçişte bir köprü gibi kullanılıyor gibi ben görüyorum. Aynı şeyi Cemil Tugay'da yaşadık. Burada bir Cemil Tugay modeli var sanıyorum. Önümüzdeki günlerde benzer şeyler de olabilir. Tabii bu meselenin trajikomik tarafı ama esas bence siyasetçilerin değerlendirmesi gereken konu şu: Bir siyasal partiden seçilmiş bir belediye başkanının, hele ki muhalefetten seçilmiş bir belediye başkanının iktidar partisine doğru yol alıyor olmasının, bütün sorumluluğunu belediye başkanının üzerine yıkma anlayışının ne kadar kısır, dar, siyaseti zehirleyen bir anlayış olduğudur. Dolayısıyla en azından kendi partisinden istifa edip başka bir partiye giden bir belediye başkanıyla ilgili, özellikle AKP'ye giden bir belediye başkanıyla ilgili bu arkadaşlarımızın hala bir eleştiri yapmıyor oluşu, hala pişkin bir biçimde ne olacak yani bizden istifa etti ama AKP'ye gitti değerlendirmesi yapılıyor olmasını da ben hayretle izlediğimi belirtmek istiyorum. Bütün siyasetçilerin ortak sorumluluğudur bu arkadaşlar.

Bakın bu iş normalleştirilemez. Bunu normal bir iş gibi göremeyiz. Çünkü bir müddet sonra oy verme davranışlarında isteksizlikler ortaya çıkar. Vatandaş şunu düşünür: Yahu ben nereye oy verirsem vereyim, bu oy zaten öbür tarafa gidiyor, ben niye oy vereyim ki? Dolayısıyla siyasetçi bunu normalleştiremez. Siyasetçi bunu sıradan bir vaka gibi göremez. Sıradan bir açıklamayla geçiştiremez. Hem bunu eleştirmelidir, hem bunun bir siyasi ahlak hatta kişisel bir ahlak meselesi olduğunu düşünmelidir, hem de yahu biz buraya niye geldik diye bir öz eleştiri yapmalıdır.

Bu arkadaşımızı belediye başkanı niye seçtik? Kim seçti? Kim referans oldu? Kim bununla ilgili sorumluluk alması gerekiyorsa almıyor diyebilmelidir. Yani bu siyaset üstü bir mesele. Bu YENİ Parti ile CHP ile AKP ile MHP ile ilgili bir mesele değildir. Siyasetin kendisini bunu sorgulaması gerekir. Biz bu sorgulamaları yapamazsak gerçekten siyaseten yol yürüyemeyiz. Siyasete itibarı kazandıramayız yeniden. Siyaset bugün itibarsız bir duruma dönüşmüşse, çok itibarlı olması gereken bir kurum çok daha az toplum nezdinde itibar görüyorsa bütün bunların nedenlerini buralarda aramak gerekir. Siyasetçinin siyasete yeniden itibar kazandırmak için gerekli sorumluluğu almayı bilmesi de son derece erdemli bir davranıştır diye düşünüyorum."

NURİ ASLAN İLE GÖRÜŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soru üzerine Sarı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İBB ile ilgili de bir süreç işliyor. Bilindiği üzere biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkması muhtemel bir seçim, yani belediye başkan vekilliği ya da belediye başkanlığı seçimi olabilir endişesiyle, böyle bir durumu kendi kucağımızda bulabiliriz endişesiyle buradaki siyasal ayrışmanın tarafı olmak istemedik her zaman, en başından beri. Ancak bazı durumlar bardağı taşırdı biliyorsunuz. Biz iki tane arkadaşımızı ihraç etmek durumunda kaldık. Peşinden de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bir siyasal ayrışmayı İBB'de yaşadık. Bazı arkadaşlarımız YENİ Parti'ye katıldılar. Bu arada DEM grubu da kendine ilişkin bir değerlendirme yaptı ve kent uzlaşısının ruhu içinde kalmakla birlikte ayrı bir grupla yola devam edeceklerini söylediler. Ancak Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleriyle bizlerin, yani DEM, CHP artı YENİ Parti'nin belediye meclis üyeleri arasındaki fark ciddi şekilde azalmış durumdadır. Biz hala önümüzdeki süreçte AKP'ye kaptırmamak için İstanbul'u birlikte hareket etme zeminini sürdürmek istiyoruz. Bütün bunlara rağmen sürdürmek istiyoruz. Bu sürece destek vermek istiyoruz. Katkı sunmak istiyoruz.

Bu çerçevede biz geçen hafta sonu İstanbul'da bazı görüşmeler yaptık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi yolculuğuna devam etmek isteyen, siyasi aidiyetini Cumhuriyet Halk Partisi içinde gördüğünü söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Bey'le bir değerlendirme toplantısı yaptık önümüzdeki döneme ilişkin. Hem de Meclis üyelerimizle bir değerlendirme toplantısı yaptık önümüzdeki döneme ilişkin. Bizim orada 8 tane belediye başkanımız var İstanbul'da; bu 8 tane belediye başkanımızla bir değerlendirme yaptık. Hem de 1., 2. ve 3. bölge belediye meclis üyelerini topladık örgütümüzle beraber ve bu belediye meclis üyelerimizle yol haritasını konuştuk. Sadece İstanbul'u İstanbul özelinde ortaya çıkabilecek bir durum değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2027 yılı yerel yönetimler politikalarını, yol haritalarını da konuştuk. Onlar tabii bu hengame içinde çok gündeme gelmiyor. Ama biz söz gelimi 2027 yılında bir yerel yönetim programı, bir yerel yönetim reformu, bir yerel yönetim akademisi, bir yerel yönetim performans sistemi gibi, bir yerel yönetim bürokrat havuzu gibi çalışmalar yapıyoruz."