CHP Toplantısında Bayrampaşa Tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün eski İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı. Saat 15.15 sıralarında eski İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Özgür Özel MYK toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SEÇİMDE KAYBETTİĞİN BAYRAMPAŞA'YI BÖYLE Mİ ALACAKSIN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün sabah Bayrampaşa Belediye Başkanımıza, Hasan Mutlu'ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı. Önce 5. Sonra '5 yetmeyebilir' demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bizim 20 belediye meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15., 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 kalıyor. 8 belediye meclis üyesi gözaltına alıyorlar. ya bağımsızlar gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesine çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediyesinde gözaltına alınan belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti'ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Meselenin özü bir kamu alanına, kaçak bir bina yapılır. İşin içinde bir CHP'li de vardır. Belediye Başkanına gelir. Der ki 'Bu binaya dokunmayalım.' Bir tarafı AK Partili bir tarafı CHP'li kaçak bir bina, kamu arazisine. Belediye Başkanı iyi bir eğitimci, dürüst bir insan, buna göz yumamayacağını, asla sessiz kalamayacağını söyler. O kişilerin başlattığı saldırı, iftiralar, güya bütün belediye meclis üyelerimiz üzerine laflar söylüyor bir meczup. 'Kaçak binayı yıktık' diye o binayı yapanlara değil; onları itirafçı yapıp, iftiracı yapıp bize saldırmaya çalışıyorlar ama 5 artı 2. Toplam 7. Bir fazlası; 8 belediye meclis üyesi alarak. Akıllarınca Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler. Sen seçimde kaybettiğin Bayrampaşa'yı böyle mi alacaksın. Buna mı rıza gösterecek insanlar" dedi.

'SES KAYDINDAKİ ADAM AK PARTİ'YE KATILIYOR'

Özel, "Bugün diyor ki 'Dürüst siyaset' diyor, 'CHP işte gördünüz, şikayetçi CHP'li, şikayet eden ve edilen CHP'li' diyor. 'Ses kayıtları var' diyor. 'Benimle ne ilgisi var.' diyor. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz, yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki, 'Sana para verelim, oyu bize ver.' O bir kişinin ses kaydı ve bir kişinin de bu kaydı vermesiyle ortaya çıkan bir durum. Bomba. Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi. AK Parti'ye gidiyorlar. Ses kaydındaki diğer kişi şimdi tutuklu olan, Ekrem Başkana, Cumhuriyet Halk Partisine dünya kadar laf söyleyen bir başka kişi, itirafçı olan, içeride olan. Dünya kadar laf söyleyen birisi. Bu yöneticilere kayyım atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti'ye katılıyor. CHP'den istifa eden belediye meclis üyelerinden biri. Ses kaydında ne Özgür Çelik var, ne başka birisi. Bir de küçük bir detay vereyim. 'Oyunu bize ver diyen' kişi de Özgür Çelik'in değil, karşı listede aday zaten. Karşı listede aday. Benim karşı listeyi şimdi tutup da bilmem neyle suçlayacak halim yok. Adam kendisi zaten 196 tane delege yazıyor. Yönetim, 600 kişinin oy kullandığı yerde 550, listede aday. 560 kişi aday zaten. Ama 'Bize oy ver' diyen, karşı listede, oyunu istedikleri de bugün AK Parti'ye katılıyor" ifadelerini kullandı.

'PARTİYE SAHİP ÇIKIYOR MİLLET'

Özel, "Diyor ki Erdoğan, 'Şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li'. Yok kardeşim. Bu binanın kimin tarafından yönetileceğine karar veren 600 delege, 50 de doğal delege, 650. 330'a 305 karar verdi. 'Özgür Çelik' diye. Şimdi 'Diğer tarafta' dediğiniz delegenin tamamı imza verdi noterden ki 'Seçim yenilensin, kayyım gitsin, Özgür Çelik'in arkasındayız' diye. Bu bir siyasi tercih değil parti içi. Partiye sahip çıkıyor millet. Biz biriz ve beraberiz. 600'ümüz de beraberiz. Üç meczup iki de partiden atılmış adamın ifadesiyle AK Parti'ye devşirdiğiniz adamın ses kaydıyla partiye çökmeye çalışıyorsunuz. O yüzden kimi partiye alıyorsun, ne yapıyorsun, oralarda ne oluyor, bilip bilmeden bir sürü yalan üzerinden konuşuyorlar. Ben 178 gündür insan içindeyim, meydandayım, gözünüzün önündeyim, gözünüzün içine bakıyorum. Ama sen 7 farkla geride olduğun Bayrampaşa'da 8 belediye meclis üyesini alıp, Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmeye çalışıyorsun. Transfer ettiğin belediye meclis üyeleri, ses kaydıyla sizin kullandığınız aparat" dedi.

'CHP'NİN BOŞ KASASINDAN TUTUKLAMA YAPTINIZ'

Özgür Özel, "Bugün sabah Gaziosmanpaşa'da kasasından para çalınan birisi istifa etti. Gaziosmanpaşa'da iki kasa var arkadaşlar. Birisi bizim belediyenin kasası, içinden bir tek mühür çıktı da 'Yanlışlıkla' deyip Anadolu Ajansı'nın servis ettiği stok videoları TRT yayınladı. Gaziosmanpaşa'ya operasyon, dolarlar, Eurolar çıkıyordu bol bol. O kasadan mühür çıktı. TRT bile suçunu kabul etti. 'Stok videoydu, yanlış videoydu' dedi. Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı, kasasından 13 milyon lira değerindeki yabancı para ve ziynet çalınınca mahkemeye gidiyor. Polise gidiyor. Çalanın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Paranın kaynağını izah edemediği için istifasını istemişler" şeklinde konuştu.

'İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ'

Açıklamasının ardından pazartesi günü görülecek duruşma hakkındaki soruya yanıt veren Özel, "Planlamamız şu şekilde arkadaşlar; Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağımız belli. Program kurultayı bitti. Program kurultayında ortaya çıkan dört sütundaki 16 ana başlık çalışılacak. İşsizlik nasıl giderilecek, yoksulluk nasıl giderilecek. Her bir vatandaşa verilecek olan maaş, belli bir seviyeye herkesin gelirini çıkarmak için vatandaşlık temel geliri nasıl sağlanacak, tarımda hangi destekler verilecek. Dış politikadaki vizyonumuz, yerli savunma sanayi projeleri, 16 başlıktaki çalışmaları masaya yatıracağız, iktidara yürüyeceğiz. Bir yandan 182 bin sandık görevlisi, sandığın programıyla, kendi sandık çevresindeki haneleri ziyaret ediyor. Onlardan hem imzaları alıyor. 23 milyon imzaya ulaşıldı. İmza kampanyası sürecek. Diğer taraftan da hep birlikte erken seçimi getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü MYK'nın ana konusu artık olgunlaşmış, somutlaşmış parti programının politika belgelerine çevrilmesi ve sahada vatandaşa anlatılması olacak. İktidar yürüyüşü böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Özgür Özel partisinin MYK toplantısına katıldı. Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de saat 18.00 sıralarında eski İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Ardından Özgür Özel ile Özgür Çelik saat 19.00 sıralarında binadan çıkış yaptı.