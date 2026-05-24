CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Uluslararası Basında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Uluslararası Basında Geniş Yankı Buldu

24.05.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin genel merkezine yapılan polis müdahalesi, AP, Reuters, Al-Monitor, Bloomberg, The Guardian ve El Cezire gibi uluslararası medyada 'yargısal müdahale, siyasi baskı ve demokratik gerileme' tartışmalarıyla yer aldı.

(ANKARA) - CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesi sonrası yaşanan gelişmeler, AP, Reuters, Al-Monitor, Bloomberg, The Guardian ve El Cezire gibi uluslararası medya kuruluşlarında geniş yer buldu. Haberlerde süreç; "yargısal müdahale, siyasi baskı, kurumsal belirsizlik ve demokratik gerileme" tartışmaları çerçevesinde değerlendirildi.

CHP'nin Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde yaşanan gerginlik ve sonrasında partinin Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. ABD ve Avrupa merkezli haber ajansları ile Orta Doğu medya kuruluşları, gelişmeleri yalnızca bir parti içi kriz olarak değil, Türkiye'de yargı-siyaset ilişkisi, demokratik kurumların işleyişi ve siyasi rekabetin niteliğine dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirdi. Haberlere göre süreç, "yargısal müdahale, siyasi gerilim ve demokratik gerileme" tartışmalarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

AP:  MUHALEFETİN MERKEZİNDE GERİLİM

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, son dakika olarak paylaştığı haberinde, "Polis, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin ofislerine baskın düzenledi, kapıların dışında toplanan parti destekçileri ve yetkililere biber gazı ve kauçuk mermilerle ateş açtı" ifadelerini kullandı. AP'nin "Türk polisi, ana muhalefet partisi CHP'nin ofislerine baskın düzenleyerek göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de mahkeme kararının ardından başlayan liderlik krizinin derinleştiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Ankara'daki istinaf mahkemesinin Kasım 2023'te yapılan CHP kurultayını iptal ettiği, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırarak, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin göreve gelmesine karar verdiği belirtildi.

AP, CHP kadrolarının büyük bölümünün Özel yönetimine destek vermeyi sürdürdüğünü aktarırken, Özel ve ekibinin günlerdir CHP Genel Merkezi'nde bulunduğunu, mahkeme kararına dayanan yeni yönetime ise binaya giriş izni verilmediğini yazdı. Haberde, bu durumun parti içinde fiili bir yönetim krizine yol açtığı yorumu yapıldı.

Muhalefet çevrelerinin yargı kararını siyasi saiklerle alınmış bir adım ve CHP'yi zayıflatma girişimi olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, hükümetin ise Türkiye'de yargının bağımsız biçimde işlediği yönündeki görüşüne yer verildi.

REUTERS: ÇEVİK KUVVETTEN CHP GENEL MERKEZİ'NE MÜDAHALE

Batı merkezli Reuters haber ajansı da "Polisin çevik kuvvet ekipleri, görevden alınan yöneticileri tahliye etmek amacıyla ana muhalefet partisinin genel merkezine girdi" başlıklı haberinde, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Reuters görgü tanığının aktardığına göre, Türkiye'de çevik kuvvet polisi, görevden alınan yönetimi tahliye etmek amacıyla pazar günü ana muhalefet partisinin genel merkezinin kapılarını kırarak içeri girdi ve biber gazı kullandı. Mahkeme, 2023 yılında yapılan CHP kurultayında seçilen ve usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilerek kurultay sonuçları iptal edilen, görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında karar verdi. Mahkeme, yerine 2023 yılında yapılan genel seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve getirdi."

AL-MONITOR: MAHKEME KARARI SONRASI CHP'DE SİYASİ-HUKUKİ KRİZ

ABD merkezli Orta Doğu haberleri yapan Al-Monitor de "Türk çevik kuvvet ekipleri, görevden alınan liderleri tahliye etmek için muhalefet genel merkezine girdi" başlığını kullanarak, "CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesini ve bunun arkasındaki siyasi-hukuki krizi"ni ele aldı. Al-Monitor'ün haberinde, çevik kuvvet ekiplerinin mahkeme kararının uygulanması kapsamında CHP Genel Merkezi'ne giriş yaparak görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Özgür Özel yönetimini tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi. Müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bina çevresinde gerginliğin arttığı aktarıldı.

Krizin temelinde, Ankara'daki istinaf mahkemesinin 2023 CHP Kurultayı'nı iptal etmesine yönelik kararın bulunduğu hatırlatılan haberde, mahkemenin Özel'in seçildiği kurultayda usulsüzlük iddiaları nedeniyle kurultayı iptal ettiğini ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın yeniden görevlendirildiği kaydedildi.

Al-Monitor, Özel ve destekçilerinin kararı "yargı darbesi" olarak nitelendirdiğini, hukuki sürecin sürdüğünü ve CHP yönetiminin genel merkezden ayrılmadığını yazdı. Parti milletvekillerinin büyük bölümünün Özel'e destek vermeyi sürdürdüğü ve kısa sürede olağanüstü kurultay çağrılarının gündeme geldiği de haberde yer aldı.

Analizde ayrıca bu gelişmelerin yalnızca parti içi bir kriz değil, Türkiye'de yargı bağımsızlığı tartışmaları ve olası seçim senaryoları açısından da kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hükümet kanadının ise yargının bağımsız şekilde görev yaptığı yönündeki açıklamalarına yer verildi.

İsrail merkezli The Jeruselam Post gazetesi de "Türkiye, muhalefete yönelik baskılarla siyasi krize sürükleniyor" başlıklı bir analiz yaayımladı. Analizde, "Ankara'daki mahkeme kararının 2023 CHP Kurultayı'nı iptal ettiği, bu kapsamda Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetimin görevden alındığı ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine getirildiği" aktarıldı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde "fiili kontrol krizi" yaşandığı, Özel'e bağlı yönetimin binayı terk etmediği, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise binaya girişinin engellendiği belirtildi.

Haberde, sürecin daha sonra polis müdahalesine dönüştüğü; çevik kuvvet ekiplerinin mahkeme kararının uygulanması amacıyla CHP Genel Merkezi'ne girdiği, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bina çevresinde gerginlik yaşandığı ifade edildi.

The Jerusalem Post, yaşananları yalnızca bir parti içi anlaşmazlık olarak değil, Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskılar ve yargı bağımsızlığı tartışmaları bağlamında ele aldı. Muhalefetin müdahaleyi "siyasi müdahale" olarak değerlendirdiği, hükümetin ise yargının bağımsız şekilde çalıştığını savunduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, söz konusu gelişmelerin Türkiye'de siyasi kutuplaşmayı artırdığı ve muhalefetin son seçim performansının ardından tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdığı yorumuna yer verildi.

BLOOMBERG: SİYASİ GERİLİMLER YABANCI YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg de krizi daha çok kurumsal risk ve yatırımcı kaygıları perspektifinden ele aldı. Bloomberg, mahkeme kararının ve CHP genel merkezindeki fiziksel gerilimin yarattığı siyasi belirsizliğe dikkati çekerek, piyasaların gelişmeleri Türkiye'de demokratik gerileme ve kurumsal öngörülemezliğin yeni bir işareti olarak gördüğünü yazdı.

Ankara'daki mahkeme kararının ardından ortaya çıkan belirsizlik ve CHP Genel Merkezi'ndeki gerilim, yatırımcılar açısından Türkiye'nin siyasi istikrarına dair endişeleri artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bloomberg'e göre bu tür gelişmeler, özellikle yabancı yatırımcıların risk algısını yükseltiyor. Sonuç olarak Türk hisse senetlerinde satış baskısı oluştuğu ve piyasalarda tedirginlik arttığı aktarılıyor.

Haberde,"meselenin artık yalnızca bir parti içi liderlik krizi olmadığı; daha geniş anlamda yargı bağımsızlığı, siyasi öngörülebilirlik ve Türkiye'nin yatırım ortamına güven konularını etkileyen bir kurumsal risk alanına dönüştüğü" vurgulandı.

EL CEZİRE: CHP KRİZİ DAHA GENİŞ SİYASİ ATMOSFERİN PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, CHP kurultayına ilişkin mahkeme kararını ve sonrasında gelişen siyasi süreci Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskı tartışmaları bağlamında değerlendirdi. Haberde, CHP kurultayının iptal edilmesinin, Türkiye'de zaten baskı altında olduğu değerlendirilen muhalefete yönelik "yeni ve daha keskin bir tırmanış" olarak görüldüğü ifade edildi. Gelişmenin yalnızca bir parti içi hukuki süreç değil, daha geniş bir siyasi atmosferin parçası olarak ele alındığı aktarıldı.

CHP özelinde yaşananların, muhalefet üzerindeki siyasi ve hukuki baskıların yoğunlaşması tartışmalarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Haberde ayrıca, bu tür yargı süreçlerinin Türkiye siyasi tarihinde tamamen yeni olmadığına dikkat çekildi. Bazı uluslararası analizlerde, geçmişte özellikle farklı siyasi akımlara mensup muhalefet partilerinde yaşanan liderlik krizleri ve mahkeme müdahaleleriyle paralellik kurulduğu ifade edildi.

El Cezire, "mevcut gelişmeleri hem güncel siyasi gerilim hem de Türkiye'de yargı ile siyaset arasındaki ilişkinin tarihsel örüntüleri içinde ele alarak, olayın yalnızca anlık bir kriz değil, daha uzun vadeli bir yapısal tartışmanın parçası olabileceğine" işaret etti.

THE GUARDIAN: CHP KRİZİ, DEMOKRATİK VE SİYASİ TARTIŞMANIN PARÇASI

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, CHP'de yaşanan kurultay krizi ve buna bağlı gelişmeleri, Türkiye'deki siyasi sistem tartışmaları bağlamında ele aldı. Haberde, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de yaşanan sürecin yalnızca bir iç parti anlaşmazlığı olarak görülmemesi gerektiği belirtilerek, gelişmelerin daha geniş bir siyasal çerçeve içinde değerlendirildiği ifade edildi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kurumlar üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalara" da yer verilen haberde, mahkeme kararının ardından ortaya çıkan tablonun bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı aktarıldı. The Guardian, Türkiye'de siyasi rekabetin giderek seçim sandığı yerine yargı süreçleri ve kurumsal kararlar üzerinden şekillendiğine dair endişelerin öne çıktığını vurguladı. Bu çerçevede, seçim temelli demokratik rekabetin yerini giderek "hukuki ve kurumsal mücadelelerin" aldığı yönündeki değerlendirmelere işaret edildi."

Haberde, "CHP'deki gelişmeler, bir iç parti krizinden ziyade, Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabetin niteliğine ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak" konumlandırdı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Uluslararası Basında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Mahmut Uslu’dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu Amedspor yeni teknik direktörünü buldu
Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:26:53. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Uluslararası Basında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.