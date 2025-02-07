Çiftçilere 2 Milyar 164 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyar 997 milyon 350 bin TL Hububat Desteği, 94 milyon 29 bin TL Lisanslı Depoculuk Desteği ve 72 milyon 943 bin TL Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon, Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.