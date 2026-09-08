Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen\'de görüştü

XİAMEN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Pulev, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Adrijana Mesarovic ile pazartesi günü ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pulev, Chanthol ve Mesarovic, 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na katılmak üzere Xiamen'de bulunuyor.

Han, Pulev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin-Bulgaristan stratejik ortaklığının, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde son yıllarda sağlam ve istikrarlı bir gelişme sergilediğini ve tarım, bilim, teknoloji ve diğer alanlardaki verimli işbirliğinin iki halka somut faydalar sağladığını söyledi.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ticaretin ölçeğini artırmak, yatırımlar arasındaki uyumu güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Bulgaristan ilişkilerinin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Bulgaristan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Han, Bulgaristan'ın Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine aktif olarak katkıda bulunmasını temenni ettiklerini de söyledi.

Aynı zamanda Bulgaristan Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakanı olan Pulev ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi. Çin'in kalkınma deneyimlerinden yararlanmak ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak istediklerini belirten Pulev, Çinli şirketlerin Bulgaristan'da yatırım yapıp iş kurmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Han, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ile yaptığı görüşmede, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, Çin-Kamboçya Hükümetler Arası Koordinasyon Komitesi'nin rolüne tam işlerlik kazandırmak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmek, ticaret ve yatırımın entegrasyonunu teşvik etmek ve iki ülke arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri ilerletmeye devam etmek üzere Kamboçya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Kamboçya Kalkınma Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı olan Chanthol ise aralarında derin bir dostluk bulunan Kamboçya ve Çin'in her zaman birbirine güvenip destek verdiğini söyledi. Kamboçya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını yineleyen Chanthol, Çin ile ekonomi, ticaret, yatırım, turizm ve siber dolandırıcılıkla mücadele gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve iki halka fayda sağlamak için Kuşak ve Yol işbirliğini aktif olarak ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Han, Mesarovic ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Sırbistan ilişkilerinde son yıllarda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak derinleştirmek, ikili serbest ticaret anlaşmasındaki tercihli düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmak, ekonomi ve ticaret, yatırım, altyapı, yükselen sektörler ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çinli şirketleri Sırbistan'da yatırım ve iş yapmaya teşvik etmek üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Sırbistan Ekonomi Bakanı olan Mesarovic ise iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı güvene değer verdiklerini belirterek, tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineledi. Sırbistan'ın ulusal kalkınmasına verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Mesarovic, Çin ile stratejik uyumu artırmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye ve iki halka fayda sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.