Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen'de görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen'de görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen\'de görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Xiamen'de Bulgaristan, Kamboçya ve Sırbistan başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde ikili ticaret, yatırım ve işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

XİAMEN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Pulev, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Adrijana Mesarovic ile pazartesi günü ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pulev, Chanthol ve Mesarovic, 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na katılmak üzere Xiamen'de bulunuyor.

Han, Pulev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin-Bulgaristan stratejik ortaklığının, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde son yıllarda sağlam ve istikrarlı bir gelişme sergilediğini ve tarım, bilim, teknoloji ve diğer alanlardaki verimli işbirliğinin iki halka somut faydalar sağladığını söyledi.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ticaretin ölçeğini artırmak, yatırımlar arasındaki uyumu güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Bulgaristan ilişkilerinin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Bulgaristan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Han, Bulgaristan'ın Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine aktif olarak katkıda bulunmasını temenni ettiklerini de söyledi.

Aynı zamanda Bulgaristan Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakanı olan Pulev ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi. Çin'in kalkınma deneyimlerinden yararlanmak ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak istediklerini belirten Pulev, Çinli şirketlerin Bulgaristan'da yatırım yapıp iş kurmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Han, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ile yaptığı görüşmede, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, Çin-Kamboçya Hükümetler Arası Koordinasyon Komitesi'nin rolüne tam işlerlik kazandırmak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmek, ticaret ve yatırımın entegrasyonunu teşvik etmek ve iki ülke arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri ilerletmeye devam etmek üzere Kamboçya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Kamboçya Kalkınma Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı olan Chanthol ise aralarında derin bir dostluk bulunan Kamboçya ve Çin'in her zaman birbirine güvenip destek verdiğini söyledi. Kamboçya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını yineleyen Chanthol, Çin ile ekonomi, ticaret, yatırım, turizm ve siber dolandırıcılıkla mücadele gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve iki halka fayda sağlamak için Kuşak ve Yol işbirliğini aktif olarak ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Han, Mesarovic ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Sırbistan ilişkilerinde son yıllarda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak derinleştirmek, ikili serbest ticaret anlaşmasındaki tercihli düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmak, ekonomi ve ticaret, yatırım, altyapı, yükselen sektörler ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çinli şirketleri Sırbistan'da yatırım ve iş yapmaya teşvik etmek üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Sırbistan Ekonomi Bakanı olan Mesarovic ise iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı güvene değer verdiklerini belirterek, tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineledi. Sırbistan'ın ulusal kalkınmasına verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Mesarovic, Çin ile stratejik uyumu artırmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye ve iki halka fayda sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan, Diplomasi, Sırbistan, Kamboçya, Ekonomi, Güncel, Xiamen, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen'de görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı Mahkemede akılalmaz savunma Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı! Mahkemede akılalmaz savunma
Mourinho’dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Premier Lig’de Hull City şaşkınlığı Herkes şoke oldu Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu
Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:52
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:36
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaştı kaldı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:31:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, üç ülkenin başbakan yardımcılarıyla Xiamen'de görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement