Çin'den 9 Ülkeye Vize Muafiyeti

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Çin, tek taraflı vize muafiyeti programına 9 ülkeyi daha dahil edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, yaptığı açıklamada, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını belirtti.

Buna göre, normal pasaportla gelen söz konusu ülke vatandaşları, 30 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyaretleri, temaslar ve geçiş amaçlı seyahatlerde geçerli olacak.

Sözcü Lin, vize muafiyeti programında 15 gün olan seyahat süresinin de 30 güne çıkarıldığını bildirdi.

Vize muafiyeti programı

Pekin yönetimi son aylarda çeşitli ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor. Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya ile birlikte vize muafiyeti programına dahil edilen ülkelerin sayısı 38'e ulaştı.

Çin hükümeti, 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak 1 yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg martta, Polonya, Avustralya ve Yeni Zelanda temmuzda, Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Slovenya ve Güney Kıbrıs ekimde, Slovakya, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Andorra, Monako, Liechtenstein ve Güney Kore ise kasımda vize muafiyeti programına dahil edilmişti.

Öte yandan, bu program dışında 26 Ocak'ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak'ta ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.