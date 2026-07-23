İklim krizi: Tüm dünya birlikte mücadele etmeli - Son Dakika
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İklim krizi: Tüm dünya birlikte mücadele etmeli

23.07.2026 10:42  Güncelleme: 11:15
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnegöl'deki COP İklim Konferansı'nda iklim krizine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı. Tugay, dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin yeşil dönüşümdeki rolünü ele aldı.

(İZMİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iklim krizine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini belirterek, "Dünya bir bütün. Sadece Avrupa'nın önlem alması yeterli değil. İklim kriziyle tüm dünyanın etkin mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen COP İnegöl İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapıldı.

Programa, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Konferansta, iklim kriziyle mücadele, yeşil dönüşüm ve sağlıklı kentler hedefi doğrultusunda yerel yönetimlerin üstleneceği rol ele alındı.

BAŞKAN TUGAY: "ZAMANLA İŞİN CİDDİYETİ ANLAŞILDI"

Konferansın açılışında konuşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de hayata geçirilen çalışmalardan örnekler paylaşarak, başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde iklim kriziyle mücadele konusunda toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

İklim krizinin uzun yıllardır gündemde olduğuna dikkati çeken Başkan Cemil Tugay, kamu kurumları ve ilgili tüm paydaşların ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın 1970'li yıllardan itibaren iklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye başladığını ifade eden Başkan Tugay, "Kuraklık, orman yangınları, düzensiz yağışlar ve tarımsal üretimde yaşanan sorunlar iklim krizinin sonuçlarıdır. Dünya başlangıçta bu tehdidin büyüklüğünü yeterince kavrayamadı, ancak zamanla işin ciddiyeti anlaşıldı" dedi.

İklim krizinin temel nedeninin, Sanayi Devrimi'yle birlikte artan fosil yakıt kullanımı olduğunu anlatan Başkan Tugay, sanayileşmenin yaşam standartlarını yükseltirken aynı zamanda karbon emisyonlarını artırdığını belirterek, bu gerçeğin çok geç fark edildiğini söyledi.

"DÜNYA BİR BÜTÜN, SONUÇLARI HERKESİ ETKİLER"

İklim krizine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak yerel COP toplantılarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Her kentin kendine özgü sorunları ve ihtiyaçları bulunduğunu belirten Tugay, bu nedenle yerel eylem planlarının hazırlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

İklim krizine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini dile getiren Tugay, "Dünya bir bütün. Sadece Avrupa'nın önlem alması yeterli değil. İklim kriziyle tüm dünyanın etkin mücadele etmesi gerekiyor. En fazla karbon salımına neden olan ülkeler daha büyük sorumluluk taşıyor. Türkiye'nin payı daha düşük olsa da bu mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması şart. Yeterli önlem alınmazsa iklim krizinin sonuçları tüm dünyayı etkileyecek" diye konuştu.

İZMİR'DEKİ İKİNCİ EL PAZARLARI ÖRNEĞİ

İklim krizinin çözümünde bireysel sorumluluğun önemine dikkati çeken Başkan Cemil Tugay, "Hiç kimsenin, 'ben sorumlu değilim', 'bana ne' deme lüksü olmamalı. Herkesin günlük yaşamında yapacağı küçük değişiklikler büyük fark yaratır" dedi.

Enerji verimliliğinin karbon salımını azaltmada önemli bir araç olduğunu belirten Tugay, elektrik tüketiminin basit önlemlerle önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

Başkan Cemil Tugay, doğanın, bitkilerin ve tüm canlıların sağlığının insan yaşamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, bu bilincin, toplumun tamamına anlatılması gerektiğini kaydetti. İzmir'de düzenlenen ikinci el pazarlarını örnek gösteren Tugay, kullanılmayan eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasının hem israfı önlediğini hem de sürdürülebilir tüketime katkı sağladığını belirterek, "Evlerde kullanılmayan eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Böylece hem ekonomik bir döngü oluşuyor hem de gereksiz tüketimin önüne geçiliyor" diye konuştu.

SANAYİDE ENERJİ, TARIMDA SU VE ULAŞIMDA DÜŞÜK KARBON VURGUSU

Sanayi, tarım ve ulaşımda sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Başkan Cemil Tugay, akıllı sayaçlar, modern sulama teknikleri, daha az su tüketen bitki türlerinin tercih edilmesi ve bilinçli hayvancılık uygulamaları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Tugay, Sanayide enerji tüketiminin, tarımda su kullanımının azaltılmasının ve şehirlerde düşük karbon salımlı araçlarla toplu taşımanın yaygınlaştırılmasının iklim kriziyle mücadelede önemli adımlar olduğunu vurguladı.

"HİÇBİR KURUMUN TEK SORUMLULUĞU DEĞİLDİR"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban de güçlü iş birliklerine duyulan ihtiyaca vurgu yaptığı konuşmasında, "Şehirlerimizin iklim yolculuğuna birlikte yön vermek ve yerel yönetimlerin bu süreçteki sorumluluğunu konuşmak üzere buluştuk. İklim değişikliği artık geleceğin konusu değil, bugünün gerçeğidir. Yaşadığımız kuraklıklar, orman yangınları, seller, azalan su kaynakları bize bu gerçeği her gün hatırlatıyor. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değil ekonomik, sosyal ve kalkınma meselesidir. Hiçbir kurumun tek başına omuzlayacağı bir sorumluluk değildir" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL VURGUSU

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, "Şehirlerin geleceği ancak ortak akılla şekillenir. Merkezi idarenin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sağlıklı şehirlerin inşasının temel şartıdır. İnanıyorum ki bugünkü oturumlarda ortaya konacak fikirler ve yapılacak değerlendirmeler ülkemizin sürdürülebilir şehircilik anlayışına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

YEREL COP'A ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Konferansta tema konuşmacısı olarak yer alan UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan, "İzmir'de başlayan ve bugün Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de yeşil dönüşümü ele aldığımız bu yerel COP'ta görülen vizyoner eylem için organizasyonu gerçekleştiren kurumları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Sağlık ve refahın temiz hava, güvenli gıda, sürdürülebilir üretim ve sağlıklı yaşam alanlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Khan, UNFPA Türkiye'nin bu alanlarda iş birliği ve ortak projeler geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Program, İnegöl 2050: İklim Nötr ve Dirençli Kent Vizyonu, Kentte Yeşil Dönüşüm, Temiz Hava ve Düşük Karbonlu Üretim, İklim Uyumunda Doğa Temelli Çözümler ve Yerel Dirençlilik, COP31'e Giderken Yerel İklim Taahhütleri oturumlarıyla devam etti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Cemil Tugay, Türkiye, Güncel, Enerji, İnegöl, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim krizi: Tüm dünya birlikte mücadele etmeli - Son Dakika

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