COP31'de çocuklarla buluşan Zehra Güneş, iklim krizine dikkati çekti - Son Dakika
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COP31'de çocuklarla buluşan Zehra Güneş, iklim krizine dikkati çekti

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COP31\'de çocuklarla buluşan Zehra Güneş, iklim krizine dikkati çekti
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UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu milli voleybolcu Zehra Güneş, Antalya'da COP31 kapsamında çocuk ve gençlerle buluştu. Buluşmada iklim krizinin çocukların oyun ve spor imkanlarını kısıtladığı vurgulanırken Güneş, yeşil alanların ve doğayla iç içe vaktin önemine dikkati çekti.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda çocuklar ve gençlerle bir araya gelen UNICEF Türkiye'nin Çocuk Hakları Savunucusu milli voleybolcu Zehra Güneş, çocukluk döneminde yeşil alanların ve doğayla iç içe vakit geçirmenin önemine dikkati çekerek, "Ben geç saatlere kadar bahçede ip atlayıp, top koşturan, kocaman bir top sahasında arkadaşlarımla doyasıya oynayan bir çocuktum. Bunun kaybolmaması için geleceğimizi inşa ederken çocuklara daha fazla destek sunulması çok özel" dedi.

COP31 kapsamında Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda düzenlenen buluşmada, UNICEF Türkiye'nin Çocuk Hakları Savunucusu milli voleybolcu Zehra Güneş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. İklim krizinin çocukların yaşam alanlarına, oyun ve spor imkanlarına etkilerinin ele alındığı etkinlikte, çocukların hayallerinin desteklenmesi ve güvenli yaşam alanlarının korunmasının önemi vurgulandı.

'ÇOCUKLARIN HAYATINDA İKLİM KRİZİ ÇOK ÖNEMLİ'

İklim krizinin çocukların yaşam kalitesini birçok açıdan etkilediğini belirten Zehra Güneş, "Geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Daha hayaller kurarken geleceğin bize güç vermesi gerekiyor. Bence çocukların hayatında iklim krizi, gelecek açısından çok önemli bir şey, çünkü her noktaya değinebiliyor. Yaşam kalitelerini etkiliyor" dedi. Çocukluk döneminde yeşil alanların ve doğayla iç içe vakit geçirmenin önemine dikkati çeken Güneş, "Ben gece geç saatlere kadar bahçede ip atlayıp, top koşturan, kocaman bir top sahasında arkadaşlarımla doyasıya oyunlar oynayan bir çocuktum. Ne kadar aklımda profesyonel bir voleybolcu olmak olmasa bile, bu benim yapmayı sevdiğim en büyük aktivitelerden biriydi. Bana çocukluğumu yaşadığımı hissettiriyordu" dedi.

'ÇOCUKLARIN HER ALANLARDA YANLARINDA DURMAK İSTİYORUM'

Bu imkanların gelecek nesiller için de korunması gerektiğini ifade eden Güneş, "Bunun kaybolmaması için geleceğimizi inşa ederken çocuklar için daha fazla destek sunulması çok özel. Çocuklar hayaller kuruyor, gelecekle alakalı hayaller kurarken çok savunmasız hayallere ve ihtiyaçlara sahip. Sadece çocuğu dinlemek ve onun hayallerine giden yolda ona destek olmak, yardımcı olabilmek, alan yaratabilmek en büyük adımlardan ve en büyük katkılardan biri" diye konuştu. UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak çocukların gelişimi ve gelecek hayallerinin desteklenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirten Güneş, "Bir sporcu olarak çocukluğumda bunları yaşamış biri olarak bunların çok büyük artıları olduğunu söyleyebilirim. İklim krizinde birlikte destek olup bunların daha fazla artmasına yardım edebiliriz. Çocukların gelişimine ve geleceğinde kurduğu hayallere güç olması için her alanda yanlarında durmak istiyorum" dedi.

'1,1 MİLYAR ÇOCUK İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENİYOR'

İklim krizinin çocukların temel haklarını ve günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini söyleyen UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise "Yapılan bir çalışmaya göre dünya üzerinde 1,1 milyar çocuk, çocuk nüfusunun neredeyse yarısı iklim krizinin, iklim değişikliğinin sonuçlarından doğrudan etkileniyor" diye konuştu. İklim krizinin çocukların spor yapma ve oyun oynama imkanlarını da kısıtladığını kaydeden Marchi, "Bir çocuk için iklim krizi dendiğinde bu durum hayatın çok daha farklı alanlarını etkiliyor. Spor, bunların örneklerinden bir tanesi. Spor yapmak için dışarıya çıkmak gerekiyor, belli koşullara sahip olmak gerekiyor. İklim krizi, bu koşulların yerine getirilmesini çocuklar ve gençler için zorlaştırıyor" dedi.

'SPOR, ÇOCUKLARA HAYAT BOYU EŞLİK EDECEK BECERİLER KAZANDIRIYOR'

Spor ve oyunun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal beceriler kazanmasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Marchi, "Spor yapmak, oyun oynamak sadece spor yapmak ve oyun oynamak adına yapılan şeyler değil. Aynı zamanda gündelik hayatları boyunca çocuklara ve gençlere eşlik edecek becerileri kazanmanın bir yoludur" diye konuştu. Zehra Güneş'in sporcu kişiliğine de değinen Marchi, milli voleybolcunun takım arkadaşlarına yaklaşımını örnek göstererek, "Zehra Güneş adına gözlemlediğim bir şey var. Bir hata yaptığında oyunculardan bir tanesi takım içerisinde öfkelenme, sinirlenme ya da hayal kırıklığından ziyade hemen yanına gitme, empati kurma, dayanışma ve takımı toparlama davranışı görüyor. İşte bu tür becerileri gündelik hayatta kazanmıyoruz. Bunları bize çocuklukta ve gençlikte yaptığımız spor kazandırıyor" diye konuştu. İklim krizinin oyun ve spor imkanlarını engellemesinin çocukların sosyal gelişimini de olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Marchi, "Gündelik hayatta edinemeyeceğimiz bir beceriyi spor ve oyun aracılığıyla ediniyoruz. İklim krizinin sebep olduğu zorluklar oyun ve sporu engelliyorsa bu sefer çocuklar bu becerileri hayatta kazanmaktan eksik kalacaklar" dedi.

Kaynak: DHA
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