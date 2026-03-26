Çorlu'daki Bıçaklı Kavga: Sanığa 16 Yıl Hapis
Çorlu'daki Bıçaklı Kavga: Sanığa 16 Yıl Hapis

26.03.2026 10:30
Aykut Elmas, eşi ve bir adamı bıçaklayarak öldürme girişiminden 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kendisi gibi işitme engelli olan eşi Mavuş Elmas'ı (25) bıçakla yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz'i (35) öldüren Aykut Elmas (35), yargılandığı davada, 'haksız tahrik' indirimleri uygulanarak toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Aralık 2024'te Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığını düşünen işitme engelli fabrika işçisi Aykut Elmas, olay günü işe gitme bahanesiyle evden çıktı. Kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş Elmas'ı bekleyen Elmas, bir süre sonra evden çıktığını gördü. Eşinin, Hayrullah Karadeniz'le börekçide buluştuğunu gören Aykut Elmas, yakındaki marketten bıçak alıp işletmeye girdi. Elmas, bıçakla önce Karadeniz'i ardından araya girmeye çalışan eşi Mavuş Elmas'ı defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlıkçıların kontrolünde 11 bıçak darbesi alan Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mavuş Elmas ise kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Aykut Elmas, polis tarafından takip edilip, yakalandı. Tutuklanan Elmas hakkında, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edildiği Çorlu 1'inci Ceza Mahkemesi'nde Aykut Elmas'ın yargılanmasına 2'nci duruşmayla devam edildi. Geçen duruşma mütalaasını sunan savcı, sanık Aykut Elmas hakkında, Hayrullah Karadeniz'i 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis, Mavuş Elmas'a karşı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 38 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'CEZAMIN HAFİFLETİLEREK VERİLMESİNİ İSTİYORUM'

Duruşmaya, olaydan ağır yaralı kurtulan Mavuş Elmas, ölen Hayrullah Karadeniz'in akrabaları, sanık Aykut Elmas ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını işaret diliyle yapan sanık Aykut Elmas, "Son sözümü söylüyorum. Bu olayı gerçekleştirdiğim için üzgünüm. Cezamın hafifleterek verilmesini istiyorum" dedi.

Mavuş Elmas ise "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Olayla ilgili Aykut Elmas'tan şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aykut Elmas'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Elmas'a 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası önce 18 yıla ardından da 11 yıla indirildi. Elmas'a 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Elmas'ın bu cezası da 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 5 yıla indirildi.

'İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Duruşmanın ardından ölen Hayrullah Karadeniz'in avukatları ile ağabeyi Abdullah Karadeniz, gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Serap Meydan, beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını belirterek, "Ben meslek hayatım boyunca bakmış olduğum ceza davalarında ilk defa böyle bir kararla karşı karşıya kaldım. Her bir bıçak darbesine 1 yıl, yani 11 bıçak darbesine 11 yıl verdi ve Hunharca, canice katledilen bir insandan bahsediyoruz. Bu bir insan hayatı. Başkan beyin vermiş olduğu bu karar, tahrik adı altında indirim uygulayarak vermiş olduğu bu karar ne hukuka uygun ne de toplum arasında kabul edilebilirliği bulunmaktadır. Biz ilk girdiğimiz celsede tamamen 1,5 saatlik duruşma sürecinin 1 saat 15-20 dakikasını biz Aykut ile Mavuş'un arasındaki kıskançlık krizlerini ve aldatma hikayelerini dinleyerek geçirdik. Son 20-25 dakikada maktulü Hayrullah'ı nasıl katlettiklerini dinledik, biz buna şahit olduk. Dolayısıyla Aykut'un burada kalkıp da şunu söylemesi, 'Ben, beni aldattığı adamlardan zannettim de öldürdüm' demesi, verilen bu kararın yanlış olduğunu göstermektedir. Tabii ki karara itiraz edeceğiz. Çünkü sağır ve dilsiz olması, haksız tahrik hükümlerinden faydalanması manasına gelmez. Neticesinde bu fiili işledi. 'Ben sağır ve dilsizim' diyen herkes hunharca birilerini katletse, o zaman ortada ne adalet sistemi kalır ne hukuki yargılama sistemi kalır" dedi.

'KARARI KABUL ETMİYORUZ'

Avukat Şule Poyraz ise "Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Böyle bir karar beklemiyorduk. Biz ağırlaştırılmış müebbet üzerinden bir karar bekliyorduk. Fakat hakim kararıyla müebbet hapis cezasından 18 yıl verdi, daha sonra bunu indirimle 11 yıla kadar düşürdü. Kaldı ki bu canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeydi. 11 bıçak darbesiyle 11 yıl verdi, yani her 1 bıçak darbesine sadece 1 yıl olarak verdi cezayı. Kesinlikle beklediğimiz bir sonuç değildi. Burada ölen bir adamdan, masum bir adamdan bahsediyoruz. Ailesi yıkılmış durumda. Kesinlikle bu karar kabul edilemez. Biz bu davanın tamamen sonuna kadar gideceğiz, itirazlarımızı sürdüreceğiz. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?'

Öldürülen Hayrullah Karadeniz'in ağabeyi Abdullah Karadeniz, açıklanan kararın şokunu yaşadığını söyleyerek, "Aslında sadece bir insanın hayatından koparıp alınmadı. Benim 2 tane oğlum var, onların amcalarını elinden aldı. Benim tek kardeşimi elimden aldı. Amca olma hayallerim vardı, hayallerimi elimden aldı. Kardeşim hayatını kaybettiğinden, ben buraya geldiğimde o acı haberi anneme ve babama vermek zorunda kaldım. O insanların sağlık problemleri artık daha fazla olmaya başladı. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Annem her gün ağlıyor, aklına geldikçe. Benden şu anda güzel bir haber bekliyorlar. Tabii bu kardeşimi geri getirmeyecek, acımızı dindirmeyecek ama bir nebze olsa belki yüreklerine su serpecekti. Ama ben onlara tekrar bir acı haber vermek zorunda kalacağım. Bu kadar düşük bir cezayla bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bir insan 11 tane bıçak darbesiyle hayattan koparılmış, başka bir insan 5 tane bıçak darbesiyle yaralanmış, doktorların müdahalesiyle kurtarılmış. 'Eylem yarıda kaldı' dedi başkan ama ben ona katılmıyorum. Eylemi gerçekleştirmiş, 5 tane bıçak darbesini vurmuş. Eğer doktorlar sağlıklı müdahaleyi yapamasalardı, emel sonuçlanmış olacaktı. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağım. İçeride de bunu söyledim. İstinaf, temyiz, Yargıtay, nereye gidilebiliyorsa. Bu kadar basit, bu kadar küçük bir cezanın olmaması lazım. Yani insan hayatı bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorlu'daki Bıçaklı Kavga: Sanığa 16 Yıl Hapis - Son Dakika

Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Tahliye edilen Metehan Baltacı'dan ilk görüntü
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
Taraftar kahrolacak! Osimhen'de bir operasyon daha
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
SON DAKİKA: Çorlu'daki Bıçaklı Kavga: Sanığa 16 Yıl Hapis - Son Dakika
