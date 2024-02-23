Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt yeniden TCDD Müdürlüğüne atandı

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7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski görevine getirildi.

"SORGULANMAYAN VEYSİ KURT BUGÜN ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Atamanın ardından konuşan aileler karara tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, defalarca sanık listesinde ismi verilen Veysi Kurt'un cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini belirterek şunları söyledi; "Veysi Kurt kaza olduğunda Devlet Demir Yolları Taşımacılığı'nda Genel Müdürdü, görevden alınmıştı. Avukatlarımız yargılanmalarını talep ettikleri sanık listesinde İsa Apaydın, Ali İhsan ve Veysi Kurt da vardı. Hiç sorgulanmadı, bugün ödüllendirildi. Aynı kurumun başına geldi. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının garantisini verebilecek mi?

"BİZ ADALET BEKLİYORUZ, EKSİK YARGILAMA VAR"

Yaşanırsa sorumlusu savcılar mı, hakimler mi yoksa yaşananlara rağmen görevden istifa etmeyen Veysi Kurt mu olacak? Biz adalet bekliyoruz, eksik yargılama var. Türkiye Cumhuriyeti adına bu atamalardan utanç duyuyorum. Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor."

"SANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP ETMİŞTİK"

Faciada Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren'i ve 14 yaşındaki kızı Bihter'ini kaybeden Zeliha Bilgin ise evlatlarının ölümünde sorumlu kişilerin terfi aldığını, ödüllendirildiğini ve korunduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi; "Daha önce Mümin Karasu için de demiştik... Bugün bir kez daha gördük yaşadık. Türkiye'de adaletin olmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz onun karşımıza sanık olarak gelmesini beklerken o genel müdür oldu. Sanık olarak gelip dinlenmesini defalarca talep etmiştik" dedi.

"KATLİAMLARDAN HERHANGİ BİR DERS ALINMIYOR"

Ailelerin avukatlarından Akçay Taşçı ise karara ilişkin şu sözleri söyledi; "Veysi Kurt'un Çorlu davasında yargılanması gereken kişilerden biriyken bugün genel müdür yapılması hem TCDD yönetiminin hem de bakanlığın bu katliamlardan hiç bir ders almadığını, tam aksine katliamlarda sorumlu olanların arkasında olduğunu da açıklamış oldu."

VEYSİ KURT KİMDİR?

1964 yılında Kocasırt'ta (Ömerli/ Mardin) doğan Veysi Kurt, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun olarak, aynı yıl TCDD Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı.

TCDD'de sırasıyla Mühendis, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hareket Daire Başkan Yardımcısı, Hareket Daire Başkanı, TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 yılında bir süre TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 10 Mayıs 2016 Tarihinden itibaren vekaleten yürütmekte olan Veysi kurt 13 Mayıs 2017 tarihinde asaleten atandı. 2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genel Müdürlük görevinden alınan Veysi Kurt, aradan 5 yıl geçtikten sonra 2024 yılında Resmi Gazete kararıyla TCDD Genel Müdürü oldu.