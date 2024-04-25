Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası

Geniş Video İzle

2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

25.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada karar çıktı.

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra açıklanan kararda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

EN FAZLA CEZA BÖLGE MÜDÜRÜ VE BAKIM MÜDÜRÜNE

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan hakkında 15 yıl, TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli de 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

DURUŞMAYI ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP ETTİ

Karar duruşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum kurulu temsilcisi ve barolar tarafından da takip edildi.

Duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Özel, "Bir olaya ilk gün üzülüp sonra unutmak bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun Çorlu'daki direnç." dedi.

"Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar bugün bir kere daha düşünsünler." ifadelerini kullanan Özel, sözlerinin devamında "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuzluktur." dedi.

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için harekete geçen 362 yolcu ve 6 personelin içinde bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan dava iddianamesinde "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda aynı suçtan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Kasım 2022'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan\'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu\'ya 17,5 yıl hapis cezası

Çorlu, Tcdd, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatma Erkoca: 6 yil sonra gelen adalet adalet değildir zaten verilen cezada baya uğraşılmiş nasıl azaltılır diye yazıklar olsun 41 3 Yanıtla
  • Tuna: Ülkede adalet olduğunu kanıtlama çabaları başladı . Gerçek adaleti kurmadan koyunları güdebilirsiniz ancak ekonomiyi göstermelik adaletle düzeltemezsiniz. 28 5 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi: Öyle bir kaza mı olmuştu (ironi) geç gelen adalet, adalet değildir ?? dönemin TCDD genel müdürü ödüllendirildi bu dönem milletvekili 22 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: Binali bey yok orda . suçusabit herkimse ceza almalıdır. 11 0 Yanıtla

11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:46 İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 O artık 15 yaşında koca delikanlı İşte filozof Atakan’ın son hali O artık 15 yaşında koca delikanlı! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement