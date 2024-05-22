Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletinin tanınması ve Gazze\'deki katliamların durması görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarına ilettiklerini belirten Erdoğan, " Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'e ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduklarını bildiren Erdoğan, "Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik." ifadesini kullandı.

"İsrail yönetimi, Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı"

Erdoğan, İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde temasları yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır. Uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Burada bir hususu da ifade etmek durumundayım. Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen verdikleri mücadeleyle dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. 229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi, Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, sürüldüler, göçe zorlandılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler.

İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Halen de devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ben ve milletim adına bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Filistinli şehitleri rahmetle anıyor, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında her hafta sokakları ve meydanları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara da sizlerin vasıtasıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Filistin'e sahip çıkan, Gazze için kıyama kalkan üniversite öğrencilerini, hocaları, sanatçıları ayrıca tebrik ediyorum."

"İsrail, insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybetti"

Erdoğan, İsrail'in insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybettiğini belirterek, İsrail yönetiminin insanlığın vicdanında mahkum olduğunu söyledi.

"Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha adlarını tarihe yazdırmışlardır." diyen Erdoğan, Filistin davasının, küresel ölçekte daha da güçlenerek 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacağını vurguladı.

Erdoğan, "Buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Rabbim bizlere o güzel günleri görmeyi nasip eylesin diyorum. Bugün, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

" Afganistan'da ağır bir insani dram yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu zor günlerinde afetzedelere yardım etmeyi bir görev olarak kabul ettiklerini belirtti.

Felaketin ardından ilk etapta kargo uçağıyla Afganistan'a yardım malzemeleri gönderildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplam 24 tonu bulan yardım malzemelerimiz cuma günü bölgeye ulaştı. Dün de 43 vagondan oluşan bir yardım trenini Afganistan'a yolcu ettik. Dünkü trenimiz, AFAD'ın koordinasyonunda bugüne kadar Afganistan'a gönderdiğimiz 20'nci iyilik trenimizdi. Toplam 619 tonluk yardım malzemesinin iki hafta içerisinde Afganistan'a ulaşmasını bekliyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de Afgan halkına destek vermeye davet ediyorum."

Sudan'da bir yıldır devam eden çatışmalara da dikkati çeken Erdoğan, "Maalesef iç savaş nedeniyle 8 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu zor günlerinde Sudan halkının da yanında olmamız önem arz ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Türkistan'dan Balkanlar'a, Güney Asya'dan Afrika'ya kadar nerede bir sorun, bir zulüm ve dram varsa tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İçimizdeki nasipsizler anlamasa da zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Törenden notlar

Kur'an tilaveti ile başlayan törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda yabancı davetli de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hüsnühat tablosu takdim etti.

Tören öncesi "Uluslararası İyilik Ödülleri Sergisi"ni gezen, eserleri inceleyerek bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da eşlik etti.

(Bitti)