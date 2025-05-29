Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
29.05.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

TAKIMI TEBRİK ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

BARIŞ ALPER FORMA HEDİYE ETTİ

Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlikler, Galatasaray, Politika, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kemal:
    Ali başkanım da orada mıydı? Yönetimi siyasilerin akrabaları, yakınlığı olan kişilerden oluşturup ve malum sık sık ziyaret ettiğinden aynı gün tesadüfen orada olup kupa fotoğrafına katılmış olabilir diye düşündüm :) 12 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    alsaydı reisiniz osimeni size yanak karsılıgında 2 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emekli maaşı 14 bin. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu ve kirada bunu yapanlar yandı Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı Tapu ve kirada bunu yapanlar yandı! Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Teksüt Bandırmaspor Süper Lig İçin Finalde Teksüt Bandırmaspor Süper Lig İçin Finalde
Galatasaray’dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Trump: Netanyahu’yu İran ile müzakereleri aksatacak adımlar atmaması için uyardım Trump: Netanyahu'yu İran ile müzakereleri aksatacak adımlar atmaması için uyardım
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu
Cihan Paçacı İYİ Parti’nin TBMM Başkan adayı oldu Cihan Paçacı İYİ Parti'nin TBMM Başkan adayı oldu
İsrail Ordusu, Gazze’deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var İsrail Ordusu, Gazze'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kampüsünde korkutan yangın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kampüsünde korkutan yangın
Malatya’da sağanak yağış sonrası hastane tavanı çöktü Malatya'da sağanak yağış sonrası hastane tavanı çöktü

15:59
Meclis’e sunulan infaz paketinde ’’suça sürüklenen çocuk’’ maddesi dikkat çekti
Meclis'e sunulan infaz paketinde ''suça sürüklenen çocuk'' maddesi dikkat çekti
15:38
DEM Parti’den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı
15:21
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak Merak edilen soru yanıt buldu
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
14:59
20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
23:43
Konya’da kayıp öğretmen uçurumda ölü bulundu
Konya'da kayıp öğretmen uçurumda ölü bulundu
22:59
Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Antalya’da bıçaklı saldırıya uğradı
Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Antalya'da bıçaklı saldırıya uğradı
22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:39
Tırmandığı kamyonet kasasından düşen 4 yaşındaki Enes Çelebi hayatını kaybetti
Tırmandığı kamyonet kasasından düşen 4 yaşındaki Enes Çelebi hayatını kaybetti
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
22:34
Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı
Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı
22:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım
22:15
Oradan oraya atlıyordu, sonra bakın ne oldu
Oradan oraya atlıyordu, sonra bakın ne oldu
21:55
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 17:01:20. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.