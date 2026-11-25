Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla mülki idarede kapsamlı değişikliğe gidildi. Karar kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 ilin valisi İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı üst düzey görevlere de yeni atamalar yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığına ise Prof. Dr. Murat Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.

14 İLİN VALİSİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/398 sayılı kararla 14 ilin valisi İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Karara göre İçişleri Bakanlığı emrine alınan valiler şöyle:

- Kars Valisi Ziya Polat

- Sakarya Valisi Rahmi Doğan

- Sivas Valisi Yılmaz Şimşek

- Bolu Valisi Abdulaziz Aydın

- Kırklareli Valisi Uğur Turan

- Şırnak Valisi Birol Ekici

- Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu

- Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer

- Çanakkale Valisi Ömer Toraman

- Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan

- Amasya Valisi Önder Bakan

- Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar

- Giresun Valisi Mustafa Koç

- Muğla Valisi İdris Akbıyık

41 İLİN YENİ VALİLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan kararla 41 ilin valiliğine yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan isimler ve görevlendirildikleri iller şöyle:

- Şanlıurfa Valiliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,

- Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk,

- Tekirdağ Valiliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı,

- Hatay Valiliğine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan,

- Balıkesir Valiliğine Gaziantep Valisi Kemal Çeber,

- Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,

- Mardin Valiliğine İzmir Valisi Süleyman Elban,

- İzmir Valiliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,

- Kars Valiliğine Tokat Valisi Abdullah Köklü,

- Tokat Valiliğine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer,

- Sakarya Valiliğine Batman Valisi Ekrem Canalp,

- Batman Valiliğine Edirne Valisi Yunus Sezer,

- Edirne Valiliğine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya,

- Bitlis Valiliğine İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz,

- Sivas Valiliğine Karabük Valisi Oktay Çağatay,

- Iğdır Valiliğine İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan,

- Kütahya Valiliğine Muş Valisi Avni Çakır,

- Muş Valiliğine Kastamonu Valisi Meftun Dallı,

- Kastamonu Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır,

- Bolu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen,

- Malatya Valiliğine Isparta Valisi Abdullah Erin,

- Isparta Valiliğine Bartın Valisi Nurtaç Arslan,

- Bartın Valiliğine Çorum Valisi Ali Çalgan,

- Çorum Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut,

- Kırklareli Valiliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,

- Yozgat Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş,

- Şırnak Valiliğine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek,

- Kırşehir Valiliğine Artvin Valisi Turan Ergün,

- Artvin Valiliğine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç,

- Elazığ Valiliğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,

- Bayburt Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni,

- Kahramanmaraş Valiliğine Kütahya Valisi Musa Işın,

- Çanakkale Valiliğine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu,

- Zonguldak Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk,

- Burdur Valiliğine İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız,

- Amasya Valiliğine İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş,

- Karabük Valiliğine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal,

- Giresun Valiliğine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,

- Muğla Valiliğine Malatya Valisi Seddar Yavuz,

- Ağrı Valiliğine Kilis Valisi Ömer Kalaylı,

- Kilis Valiliğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/399 sayılı kararla Polis Akademisi Başkanlığında da görev değişikliğine gidildi. Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.